Мирра во второй раз в карьере вышла в полуфинал. А матч Аванесян в Яссах сорвал дождь

В среду, 24 июля, на турнире WTA-250 в Яссах (Румыния) состоялись четвертьфинальные матчи. Первым запуском организаторы поставили встречу, в котором принимали участие лидер посева Мирра Андреева и лаки-лузер из Хорватии Леа Бошкович. Андреева на семь лет младше Бошкович: им 17 и 24 соответственно. Однако россиянку весь теннисный мир уже знает, а хорватка представляет собой загадку.

До этой недели на счету Бошкович не было ни одного матча на уровне основных сеток турниров WTA. Можно приравнять к этому разве что шесть игр за сборную Хорватии в Кубке Билли Джин Кинг, в которых Леа одержала три победы и потерпела три поражения. Невзирая на нехватку опыта, Бошкович перед встречей с Андреевой в Яссах не потеряла ни сета. В первом круге она обыграла Марию Тимофееву (7:5, 6:1), а во втором выбила 38-летнюю представительницу США Варвару Лепченко (Q) — 6:3, 6:4. Что касается Мирры, то она без особых проблем прошла немку Ному Ноа-Акугуэ и белоруску Александру Саснович, проиграв только семь геймов за четыре партии.

Разница в классе всё же сказалась. Бошкович выиграла первый гейм, на своей подаче, однако затем Андреева захватила инициативу. Россиянка атаковала, полностью контролировала ход игры и ни разу не дала сопернице подобраться к брейк-пойнтам.

В первом сете Мирра дважды добилась брейка, а подавая на сет при счёте 5:2, с четвёртого сетбола закрыла партию — 6:2 за 38 минут. Укороченные, которые периодически применяла Бошкович, не стали проблемой для Андреевой. Мирра успевала к ним и всякий раз находила достойный ответ, в том числе и укорачивая. В первом сете россиянка собрала 12 виннерсов, а хорватка — всего четыре.

Во второй партии Бошкович подустала, и Андреева ещё быстрее справилась с задачей. Мирра повесила «баранку», под ноль подав на матч в шестом гейме, — 6:2, 6:0 за 1 час 10 минут. Однако дальше будет сложнее. В полуфинале Андреева сыграет с сербской теннисисткой Ольгой Данилович, которая победила Анну Бондарь из Венгрии — 7:5, 6:2. Стоит отметить, что это будет лишь второй полуфинал 17-летней россиянки на уровне WTA. Впервые она пробилась в четвёрку лучших на «Ролан Гаррос» — 2024.

А игру с участием пятой сеяной Элины Аванесян поставили последним запуском. Россиянке противостояла местная спортсменка Жаклин Кристиан (3). В этом году теннисистки уже играли друг с другом. На «тысячнике» в Риме Кристиан одержала волевую победу: 5:7, 6:2, 6:2. Этот матч сорвал дождь. Игра, остановленная при счёте 2:0, 40:40 в пользу Аванесян, закончится уже в четверг, 25 июля.

А на турнире в Праге четвертьфинал провела Оксана Селехметьева, сражавшаяся за возможность выйти в свой первый полуфинал на уровне WTA. 21-летняя Селехметьева играла с 16-летней местной теннисисткой Лаурой Самсоновой, получившей уайлд-кард. Оксана в рейтинге идёт на 248-й строчке, а Самсонова занимает 634-е место. Россиянка во втором круге легко прошла Катинку фон Дайхман из Лихтенштейна (6:1, 6:2), а чешка преподнесла сенсацию, выбив соотечественницу Катержину Синякову (2) — 1:6, 7:5, 6:3.

Селехметьева первой вышла на брейк-пойнты. В третьем гейме россиянка использовала первую же возможность взять чужую подачу. На протяжении сета Оксана удерживала подачу, в затяжном седьмом гейме с третьего брейк-пойнта ещё раз выиграла приём, а подавая при 5:2, ушла с тройного брейк-пойнта — 6:2 за 39 минут.

Во втором сете у Селехметьевой перестали получаться розыгрыши на своей подаче, и потому на каждый брейк соперницы ей приходилось отвечать. Дважды Оксана это делала, а в третий раз подряд — не смогла. И в девятом гейме Самсонова сравняла счёт по партиям — 6:3 за 44 минуты.

Решающая партия проходила по тому же сценарию: Селехметьева отдаёт подачу, а потом отыгрывается. Ответить на третий брейк у неё получилось только в 10-м гейме, когда соперница подавала на матч. Россиянка ушла с трёх матчболов и с четвёртого брейк-пойнта сравняла счёт — 5:5. Но это не помогло ей выйти в полуфинал. 11-й гейм Оксана проиграла с шестого брейк-пойнта, а в 12-м Самсонова сама ушла с брейк-пойнта и реализовала четвёртый матчбол (седьмой с учётом 10-го гейма) — 2:6, 6:3, 7:5 за 2 часа 40 минут.

Турнир в Яссах закончится 26 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».