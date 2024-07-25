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Жеребьёвка Олимпиады 2024 в Париже, мужчины, женщины: турнирная сетка, с кем сыграют Медведев, Джокович, Мирра, Алькарас

Жеребьёвка Олимпиады-2024! Кто встанет на пути Медведева и Мирры к финалу? LIVE!
Даниил Сальников
Жеребьёвка Олимпиады 2024 в Париже
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Сегодня определяются сетки теннисного олимпийского турнира. Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности – в трансляции.

В субботу, 27 июля, в Париже на знаменитых кортах «Ролан Гаррос» стартует теннисный турнир в рамках Олимпийских игр – 2024. За девять игровых дней будут разыграны комплекты медалей в пяти разрядах – мужском и женском, одиночных и парных, а также в миксте. Россию в одиночках представляют Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Павел Котов, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер (15), Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Также в парном разряде с Александровой выступит Елена Веснина. Медведев может встретиться с Новаком Джоковичем (1) или Карлосом Алькарасом (2) не ранее полуфинала. За несколько дней до жеребьёвки снялись Хуберт Хуркач (7), Янник Синнер (1), Хольгер Руне (11), Маркета Вондроушова (12).

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Жеребьёвка начинается Посев у женщин Посев у мужчин Жеребьёвка в 12:00
Live Даниил Сальников

Рафаэль Надаль, Элина Свитолина и Стэн Варинка уже прибыли на жеребьёвку.

Надаль, Свитолина и Вавринка

Надаль, Свитолина и Вавринка

Фото: Скриншот трансляции

12:22 Даниил Сальников

Альтернейты вместо Маррея и Руне найдены среди парников, как и ожидалось, — это австралиец Мэтт Эбден и голландец Робин Хасе.

12:18 Даниил Сальников

Журналисты заждались начала. Посещаемость отличная. Это немного похоже на жеребьёвку «Ролан Гаррос», но проходит всё не в Оранжерее, а в Клубе де Лож. Вот-вот должен появиться Рафаэль Надаль, у которого кроме солидных олимпийских регалий ещё и есть аж 14 титулов на французском ТБШ. Что и говорить, испанец — легенда здесь.

Журналисты ждут начала жеребьёвки

Журналисты ждут начала жеребьёвки

Фото: Скриншот трансляции

12:14 Даниил Сальников

Непросто формировалась российская делегация теннисистов на Играх в Париже. В итоге в списке оказалось 7 наших игроков, которые выступят во всех 5 разрядах.

Мужчины. Одиночка
Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин
Женщины. Одиночка
Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Екатерина Александрова
Мужчины. Пара
Медведев/Сафиуллин
Женщины. Пара
Шнайдер/Андреева, Александрова/Елена Веснина
Микст
Андреева/Медведев
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12:08 Даниил Сальников

Вот появляется информация, что жеребьёвка будет проведена примерно через полчаса, поскольку до сих неизвестно, кто заменит Руне и Маррея.

12:07 Даниил Сальников

Небольшая заминка возникла из-за того, что Энди Маррей в последнюю минуту снялся с турнира. Ему, по всей видимости, нужно подготовить замену из числа парников, наивысших по рейтингу.

12:06 Даниил Сальников

В зале для жеребьёвки всё готово к началу. Какими же будут олимпийские сетки?

Жеребьёвка вот-вот начнётся

Жеребьёвка вот-вот начнётся

Фото: Скриншот трансляции

12:00 Даниил Сальников

Жеребьёвка начинается

И настало время жеребьёвки. Внимательно следим за каждым сообщением из Парижа!

11:56 Даниил Сальников

Вообще теннисисты уже вовсю осваиваются на Олимпиаде. В частности, испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль там нарасхват у болельщиков.

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11:52 Даниил Сальников

Эксклюзивное интервью «Чемпионату» перед стартом Игр дал и олимпийский чемпион Сиднея-2000 Евгений Кафельников, для которого Париж является счастливым городом в карьере и который собирается следить за матчами с места событий.

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11:50 Даниил Сальников

А ведь Энди Маррей должен был принимать участие в сегодняшней жеребьёвка, как заслуженный олимпионик. Кроме него в этом списке участников значились швейцарец Стэн Вавринка (чемпион Игр-2008 в паре), испанец Рафаэль Надаль (чемпион Игр-2008 в одиночке и Игр-2016 в паре), немка Анжелика Кербер (серебро Игр-2016) и украинка Элиина Свитолина (бронза Игр-2020).

11:45 Даниил Сальников

Очередные потери в рядах участников. Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей (2012, 2016), который собирался после Игр в Париже завершить карьеру, снялся с турнира из-за травмы спины.

11:39 Даниил Сальников

Кстати, Диана Шнайдер после победы на турнире в Будапеште уже приехала в Париж и вовсю готовится к Играм, о чём она рассказала в эксклюзивном интервью «Чемпионату». Читайте:

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11:36 Даниил Сальников

Посев у женщин

В списке женского одиночного разряда тоже есть одна сеяная россиянка — Диана Шнайдер (15):

Женщины. Посев
1. Ига Свёнтек (Польша)
2. Кори Гауфф (США)
3. Елена Рыбакина (Казахстан)
4. Ясмин Паолини (Италия)
5. Джессика Пегула (США)
6. Чжэн Циньвэнь (Китай)
7. Мария Саккари (Греция)
8. Даниэль Коллинз (США)
9. Барбора Крейчикова (Чехия)
10. Елена Остапенко (Латвия)
11. Эмма Наварро (США)
12. Марта Костюк (Украина)
13. Донна Векич (Хорватия)
14. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)
15. Диана Шнайдер (Россия)
16. Лейла Фернандес (Канада)
11:25 Даниил Сальников

Попробуем вкратце объяснить правила формирования сеток:

1-й номер занимает место на верхней строчке сетки, а 2-й — на самой последней, 64-й по счёту;
3-й и 4-й номера по жребию попадают или в половину сетки к 1-му, или в половину ко 2-му номеру;
5, 6, 7 и 8-й номера по жребию попадают в четверти к первым четырём номерам;
9, 10, 11, 12 могут встретиться уже в 3-м круге с кем-то из номеров 5-8;
номера посева 13, 14, 15, 16 — в 3-м круге попадут на кого-то из 1-4 номеров;
все остальные игроки в произвольном порядке занимают остальные ячейки в сетке;
на Олимпиаде есть одна оговорка — игроки из одной страны распределяются по разным четвертям сетки — если их 3 или 4, и по разным половинам сетки, если их двое.
11:16 Даниил Сальников

Посев у мужчин

Вот так выглядит актуальный посев у мужчин после снятия Янника Синнера (1), Хуберта Хуркача (7) и Хольгера Руне (11):

Мужчины. Посев
1. Новак Джокович (Сербия)
2. Карлос Алькарас (Испания)
3. Александр Зверев (Германия)
4. Даниил Медведев (Россия)
5. Алекс де Минор (Австралия)
6. Каспер Рууд (Норвегия)
7. Тейлор Фритц (США)
8. Стефанос Циципас (Греция)
9. Томми Пол (США)
10. Уго Умбер (Франция)
11. Лоренцо Музетти (Италия)
12. Себастьян Баэс (Аргентина)
13. Феликс Оже-Альяссим (Канада)
14. Артюр Фис (Франция)
15. Алехандро Табило (Чили)
16. Николас Харри (Чили).
11:14 Даниил Сальников

Олимпийский теннисный турнир проходит раз в четыре года — тем обиднее должно быть тем игрокам, которые хотели выступить, но разным причинам не могут этого сделать. В числе вынужденных отказников очутился чемпион Australian Open 2024 года, первая ракетка мира Янник Синнер, так некстати приболевший. Впрочем, это никогда не бывает кстати.

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11:12 Даниил Сальников

Жеребьёвка в 12:00

Сегодня в 12:00 мск состоится жеребьёвка всех пяти сеток олимпийского теннисного турнира. Соревнования пройдут с 27 июля по 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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