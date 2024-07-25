Сегодня определяются сетки теннисного олимпийского турнира. Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности – в трансляции.

Жеребьёвка Олимпиады-2024! Кто встанет на пути Медведева и Мирры к финалу? LIVE!

В субботу, 27 июля, в Париже на знаменитых кортах «Ролан Гаррос» стартует теннисный турнир в рамках Олимпийских игр – 2024. За девять игровых дней будут разыграны комплекты медалей в пяти разрядах – мужском и женском, одиночных и парных, а также в миксте. Россию в одиночках представляют Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Павел Котов, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер (15), Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Также в парном разряде с Александровой выступит Елена Веснина. Медведев может встретиться с Новаком Джоковичем (1) или Карлосом Алькарасом (2) не ранее полуфинала. За несколько дней до жеребьёвки снялись Хуберт Хуркач (7), Янник Синнер (1), Хольгер Руне (11), Маркета Вондроушова (12).

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