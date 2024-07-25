Жеребьёвка Олимпиады: Медведев в одной половине с Алькарасом, сложная сетка Мирры

Сегодня, 25 июля, состоялась жеребьёвка теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже. Соперников узнали представители всех пяти сеток: мужской и женский одиночные разряды, мужская и женская пары и микст, то есть смешанные пары. От России на Игры поехали семь теннисистов: трое мужчин и четыре женщины. Подробнее о наших игроках, квалифицировавшихся на ОИ, читайте в отдельном материале.

Мужской одиночный разряд

В этом виде программы выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Изначально Медведев был посеян под пятым номером, однако снятие Янника Синнера привело к тому, что он переместился на четвёртую строчку.

Медведев должен был попасть или в верхнюю половину сетки, где до жеребьёвки расположился Новак Джокович (1), или в нижнюю, где оказался Карлос Алькарас (2). В итоге Даниил очутился в нижней половине. Таким образом, с Алькарасом он может сыграть в полуфинале, а с Джоковичем — в финале. А начнёт он турнир матчем с австралийцем японского происхождения Ринки Хиджикатой.

Вот как выглядит возможный путь Медведева на турнире: первый круг — Ринки Хиджиката, второй — Себастьян Офнер, третий — Феликс Оже-Альяссим (13), четвертьфинал — Каспер Рууд (6), полуфинал — Карлос Алькарас (2), финал — Новак Джокович (1).

Потенциальные четвертьфинальные пары сложились следующим образом:

Новак Джокович (Сербия, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 8)

Александр Зверев (Германия, 3) — Тейлор Фритц (США, 7)

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Даниил Медведев (Россия, 4)

Алекс де Минор (Австралия, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Сафиуллин и Котов получили вот какие сетки: Роман начнёт турнир матчем с 15-м номером посева чилийцем Алехандро Табило. Во втором круге его соперником может стать либо Томас Мартин Этчеверри, либо Тьяго Уайлд, а в третьем — Алькарас. А Павел уже в первом круге сыграет с трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой. Далее возможна встреча с Николасом Харри (16), а в третьем круге — со Зверевым.

Нельзя не отметить и сетку, которую получил 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль. Испанец не был сеяным и в первом круге получил Мартона Фучовича, а во втором — Джоковича! Если, конечно, Новак обыграет Мэттью Эбдена на старте.

Женский одиночный разряд

Здесь от России выступят Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер, получившая 15-й номер посева. В первой восьмёрке россиянок не оказалось, и потенциальные четвертьфиналы сформировались следующим образом:

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Даниэль Коллинз (США, 8)

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 6)

Джессика Пегула (США, 5) — Ясмин Паолини (Италия, 4)

Мария Саккари (Греция, 7) — Кори Гауфф (США, 2).

Шнайдер откроет турнир матчем с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Во втором круге она может сыграть с перспективной чешкой Линдой Носковой, ну а в третьем соперницей Дианы, если она туда выйдет, скорее всего, станет Свёнтек.

Непростая сетка досталась Мирре Андреевой. В первом круге 17-летняя спортсменка сразится с полькой Магдой Линетт, а во втором — соперницей может стать Паолини, не пустившая её в финал «Ролан Гаррос». В третьем круге вероятна встреча с Беатрис Хаддад-Майей (14).

Александрова в 1/32 финала выйдет на корт с китаянкой Юань Юэ. Победитель этого противостояния может попасть на Марию Саккари (7), а в третьем круге возможен матч с украинкой Мартой Костюк (12)

Мужской парный разряд

Мужская пара на Олимпиаде у нас будет одна: Даниил Медведев/Роман Сафиуллин. И тут нашим откровенно не повезло. Россияне сыграют с немецким дуэтом Кевин Кравиц/Тим Пюц, имеющим второй номер посева. Это сильные парники, делящие сейчас 12-13-е места в соответствующем рейтинге. Кравиц в 2019 и 2020 годах выигрывал «Ролан Гаррос» в парном разряде, а Пюц в 2023-м завоевал титул на том же турнире в миксте.

Женский парный разряд

В женском парном разряде от России выступят две пары: Екатерина Александрова/Елена Веснина и Мирра Андреева/Диана Шнайдер. Александровой и Весниной повезло меньше, чем Андреевой и Шнайдер. Екатерина и Елена в первом круге сыграют с Каролиной Муховой и Линдой Носковой, а вот во втором, по всей видимости, победительницы этого противостояния сыграют с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой, первыми сеяными. Мирра и Диана откроют турнир встречей с австралийками Оливией Гадеки и Айлой Томлянович, а во втором круге возможна встреча с пятыми сеяными Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес.

Микст (смешанный парный разряд)

Наконец, в миксте сыграют Мирра Андреева и Даниил Медведев. В первом круге они выйдут на корт с итальянским тандемом Сара Эррани/Андреа Вавассори, а во втором — могут попасть на четвёртых сеяных Марию Саккари и Стефаноса Циципаса. А Елена Рыбакина и Александр Бублик в 1/8 финала сыграют с американцами Кори Гауфф и Тейлором Фритцем.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт с 27 июля по 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».