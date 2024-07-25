Мирра ушла с 2 матчболов, Аванесян обеспечила российский финал. Кто-то возьмёт 1-й титул

В четверг, 25 июля, на турнире категории WTA-250 в Яссах (Румыния) состоялись полуфинальные матчи. В первую очередь, правда, был доигран оставшийся четвертьфинал, в котором принимала участие 21-летняя Элина Аванесян, посеянная под пятым номером. В соперниках у Аванесян, занимающей 76-е место в рейтинге WTA, была румынка Жаклин Кристиан (3), 61-я ракетка мира.

В среду, 24 июля, в этом матче полностью удалось сыграть лишь два гейма. Встреча была остановлена при счёте 2:0, 40:40 в пользу Аванесян. В марафонском третьем гейме россиянка упустила целых пять брейк-пойнтов, а вот в пятом гейме с первой же попытки сделала второй брейк и повела 4:1. Удержать этот перевес Элина не смогла. Один брейк соперница отыграла сразу же, а второй — уже в 10-м гейме, когда Аванесян подавала на сет. Тем не менее концовку партии Аванесян провела удачно и, отдав по очку в двух геймах, выиграла партию — 7:5 за 1 час 2 минуты чистого времени.

Во втором сете Аванесян вела с преимуществом в один брейк, в седьмом гейме ещё раз забрала подачу соперницы, однако при 5:2 не подала на матч. В девятом гейме, в котором восемь раз был счёт «ровно», Элина не использовала целых пять матчболов на приёме. Однако со второй попытки всё же подала на матч — 7:5, 6:4 за 2 часа 7 минут чистого времени. И вышла в свой первый полуфинал на уровне WTA!

Затем настало время «верхнего» полуфинала, в котором 17-летняя Мирра Андреева, проводящая первый в карьере турнир в статусе лидера посева, играла с представительницей Сербии Ольгой Данилович. Андреева сейчас 32-я ракетка мира, а Данилович занимает лишь 148-ю строчку. Несмотря на огромный отрыв в классификации, Мирра была на волоске от поражения.

Андреева плохо вошла в игру и проиграла первые четыре гейма. Один брейк она отыграла сразу же, а ведь могла и второй, когда соперница при 5:3 подавала на сет. Однако Мирра не использовала оба имевшихся у неё брейк-пойнта, и Данилович выиграла партию — 6:3 за 40 минут. Любопытно, что статистику при этом теннисистки продемонстрировали одинаковую: по шесть активно выигранных очков и по 15 невынужденных ошибок.

Мирра Андреева на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Tim Goode/Getty Images

Во втором сете Андреева ощутимо прибавила, что вылилось в сокращение количества неточностей (всего шесть невынужденных). В начале партии теннисистки обменялись брейками, в третьем гейме Мирра ушла с двойного брейк-пойнта, а в шестом впервые в матче повела с брейком — 4:2. Подавая на партию при 5:3, россиянка отыграла брейк-пойнт и использовала первый же сетбол — 6:3 за 49 минут.

В решающем сете драматизма было хоть отбавляй. У Андреевой никак не ладились дела в своих геймах, и не помогало даже то, что Данилович на своей подаче действовала не многим лучше. До 2:2 включительно соперницы брали только чужие геймы, затем сербка взяла три гейма подряд, а в восьмом гейме из-за собственных ошибок упустила двойной матчбол на приёме! Далее расстроенная Ольга взяла лишь одно очко на подаче, а Мирра в 10-м гейме точно отподавала и сравняла счёт: 5:5.

Два гейма спустя теннисистки уже без особой драмы перешли к тай-брейку, и в нём Андреева, отдав лишь одно очко, оформила волевую победу — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1) за 2 часа 39 минут. Вот так она вышла в свой первый финал на уровне WTA.

А потом на корте вновь появилась Аванесян, которой пришлось играть второй матч за день. Ей противостояла француженка Хлоэ Паке, 106-й номер рейтинга WTA. В первом сете у россиянки не было особых трудностей на подаче, за исключением третьего гейма разве что. Тогда Элина отыграла два брейк-пойнта, а следом выиграла чужой гейм — 3:1. В восьмом гейме Аванесян при 5:2 смогла принять на партию, реализовав третий сетбол на приёме, — 6:2 за 43 минуты.

Во втором сете критический момент был в третьем гейме, когда Аванесян при 1:1 подарила сопернице тройной брейк-пойнт. Но Элина сумела отыграться, а в четвёртом гейме сделала брейк — 3:1. Россиянка, проводившая второй матч за день, была настроена закончить игру как можно быстрее и потому даже на приёме не сбавляла оборотов, но в шестом гейме упустила все три брейк-пойнта. Как бы то ни было, в девятом гейме она со второго матчбола обеспечила себе первый в карьере финал — 6:2, 6:3 за 1 час 33 минуты.

Таким образом, титульный матч в Яссах будет чисто российским. Причём для обеих девушек это будет первый финал на уровне WTA. Не исключено, однако, что в ближайшее время Аванесян сменит гражданство.

Матч Мирра Андреева (Россия, 1) — Элина Аванесян (Россия, 5) состоится в пятницу, 26 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».