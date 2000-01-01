Шарапова в топ-3 лучших теннисисток XXI века
Издание ESPN составило список лучших теннисисток XXI века. Тройку лидеров замкнула россиянка Мария Шарапова. А кто оказался выше неё?
3-е место — Мария Шарапова
На счету Шараповой пять титулов ТБШ в одиночном разряде и 21 неделя в качестве первой ракетки мира.
2-е место — Винус Уильямс
Уильямс-старшая выиграла семь титулов ТБШ в одиночном разряде и провела 11 недель в статусе первой ракетки мира.
1-е место — Серена Уильямс
На счету Серены 23 титула ТБШ и 389 недель в качестве первой ракетки мира.
Шарапова — третья в списке лучших теннисисток XXI века по версии ESPN
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