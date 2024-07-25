Синнера и Калинскую разнесли из-за снятия с Олимпиады. За них вступилась чемпионка ТБШ

Итальянец Янник Синнер объявил, что пропустит Олимпийские игры в Париже из-за тонзиллита. Синнер – не единственный именитый теннисист, снявшийся с Игр по причине проблем со здоровьем, но потеря Янника всё-таки является самой чувствительной для турнира. Он стал первым лидером рейтинга ATP после Пита Сампраса в 2000 году, который пропускает Олимпиаду.

Многие в Италии желают Яннику побыстрее восстановиться и предстать в оптимальной форме во время хардовой части сезона в Северной Америке. Однако есть не такая уж малая группа хейтеров, высмеивающих Синнера. Параллельно достаётся и его девушке, российской теннисистке Анне Калинской.

Около недели назад Синнер и Калинская весело проводили время на Сардинии, устроив себе небольшой отпуск после Уимблдона. Нормальная ситуация, которая изначально не вызвала бурной реакции в Италии. Но после снятия Синнера с Олимпиады ситуация изменилась. Соцсети заполонили агрессивные комментарии итальянцев, которые критиковали Янника за каникулы с Анной. Именно отдых с девушкой многим вдруг показался причиной проблем со здоровьем Синнера.

«Вот тонзиллит Синнера», — пример одного из самых едких комментариев, которые публиковали под фото Янника и Анны во время отдыха.

Янник Синнер и Анна Калинская во время отдыха на Сардинии Фото: CHI MAGAZINE

СМИ тоже не обошли вниманием ситуацию Синнера, в том числе крупные медиа вроде Corriere della Sera. Журналист издания Массимо Грамеллини сравнил Янника с его соотечественником Маттео Берреттини, который после романа с моделью Мелиссой Саттой вылетел из топ-100. Недавно Маттео расстался с Саттой и сразу начал подъём вверх. На прошлой неделе Берреттини выиграл турнир в Гштааде, а сейчас борется за титул Кицбюэля.

Вполне возможно, Маттео выполнит свою цель и на следующий турнир «Большого шлема» US Open попадёт в качестве сеяного, то есть будет входить в топ-32 рейтинга ATP. А позже и о возвращении в топ-10 или хотя бы топ-20 можно подумать. Всё-таки Берреттини обладает мощной подачей и достаточно техничен, чтобы входить в теннисную элиту. Грамеллини отмечает, что прямо сейчас Синнер словно поменялся местами с Маттео.

«Берреттини постепенно поднимается вверх в рейтинге ATP и обретает свою лучшую физическую форму, в то время как Синнер, похоже, находится в процессе спада, потому что он теперь «в отношениях». Янник превращается в полевой госпиталь: его беспокоят простуда, головокружение, а теперь и приступ лихорадки накануне Олимпийских игр, что вызывает большие опасения», — пишет журналист.

В конце своей колонки Грамеллини всё-таки обвиняет соцсети в излишней резкости и утверждает, что не верит в серьёзное нарушение режима Синнером из-за отношений с Калинской.

«Они сидят на улице максимум до девяти вечера и пьют минеральную воду. Если кто-то всерьёз считает, что отношения с девушкой отнимают энергию, то в Олимпиаде должны участвовать только священники (и то не все)», — заключил Грамеллини.

Двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова следила за всеми публикациями и резонно вступилась за Синнера и Калинскую, критику в адрес которых считает совершенно неуместной.

«Было очевидно, что в отказе Янника Синнера от Олимпийских игр обвинят Анну Калинскую. Почему очевидно — девушкам прославленных игроков всегда достаётся больше. Постоянной критике подвергается и Паула Бадоса, девушка Стефаноса Циципаса. А тут всё усугубляется тем, что Янник сейчас первая ракетка, горячее соперничество с Карлосом Алькарасом, а Анна появилась в жизни Синнера только недавно. Любые неудачи теннисиста хейтеры будут вешать на неё. В Сети уже полно статей, постят фото пары из Италии с издевательскими подписями: «Вот тонзиллит Синнера».

Увидела даже комментарии, что Янник снялся с Олимпиады в поддержку Анны — мол, её страну притеснили на Играх, а он так за неё мстит. Совсем уж бредни, конечно. К слову, о критике Синнера и его каникул на Сардинии. Карлос Алькарас тоже после «Ролан Гаррос» поехал тусоваться на Ибицу, где кутил, пил алкоголь, словом, праздновал большую победу. Потом он выиграл Уимблдон — и все критиканы умолкли сами собой. А тут Янник поехал отдыхать с девушкой и потом заболел. Ну да, такое бывает. Какое вообще людям дело, где и как он отдыхает. Получается, если бы Карлос не победил на Уимблдоне, ему бы до сих пор припоминали Ибицу? Спортсмен волен сам выбирать время для отпуска. По своему опыту знаю, как порой необходима передышка даже с ущербом для тенниса. И никогда не знаешь, где найдёшь и где потеряешь», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Светлана Кузнецова Фото: Из личного архива Светланы Кузнецовой

Сложно как-то оспаривать слова Кузнецовой. У Янника всегда были проблемы со здоровьем, которые часто проявлялись на корте. В последнее время их стало меньше, что во многом обусловило подъём на первое место в мировом рейтинге. Сейчас состояние итальянца снова ухудшилось, но ни о каком глобальном спаде речь не идёт, как было у того же Берреттини, сравнение с которым вообще выглядит неуместно. Янник более чем на 1000 очков опережает Новака Джоковича и Карлоса Алькараса в мировом рейтинге, а не всех крупных турнирах сезона доходил как минимум до четвертьфинала (куда чаще брал титулы, включая Australian Open, или добирался хотя бы до полуфинала).

Тем более дело не в отношениях с Калинской, которая сама стремительно прибавляет на корте в нынешнем сезоне. И уж точно Анну нельзя ставить в один ряд с Мелиссой Саттой, о скандальном нраве которой много рассказывали не только итальянские СМИ, но и сам Маттео Берреттини.

Пропуск Олимпиады – обидный поворот событий для Синнера, но объективно на парижском грунте у итальянца было не так много шансов на золотые медали в сравнении с тем же Карлосом Алькарасом, который недавно переиграл его на «Ролан Гаррос». Если состояние здоровья далеко от идеального, то уместнее всего не рисковать. Синнер так и сделал. Теперь он сможет нормально готовиться к хардовой части сезона в США, где у него есть отличные шансы взять крупные титулы, в том числе второй в карьере «Шлем» на US Open.