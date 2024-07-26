Гауфф обомлела — она понесёт флаг на ОИ вместе с Леброном: все теннисисты-знаменосцы

Теннис вернулся в программу Олимпийских игр сравнительно недавно, в 1984 году. На Играх в Лос-Анджелесе это был показательный вид спорта. Полноценное возвращение состоялось уже в Сеуле-1988. При этом на каждой церемонии открытия Олимпиады присутствовал хотя бы один теннисист, нёсший флаг своей страны. Расскажем о них поподробнее.

1984. Лос-Анджелес (США)

Рональд Аженор (Гаити)

В сборную Гаити на те Игры попали всего четыре спортсмена, и право нести флаг досталось 19-летнему Аженору, который в тот год дебютировал на профессиональном уровне. На том турнире Аженор в первом круге проиграл 18-летнему Стефану Эдбергу. Швед, которому суждено было стать легендой тенниса, в итоге выиграл тот турнир (но не стал олимпийским чемпионом!). Что касается Аженора, то он и по сей день остаётся единственным представителем Гаити, побывавшим в топ-25 рейтинга ATP. А лучшим результатом Рональда, завоевавшего три титула на профессиональном уровне, на ТБШ стал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» 1989 года.

1988. Сеул (Республика Корея)

Габриэла Сабатини (Аргентина)

Клеман Н'Горан (Кот-д'Ивуар)

Четыре года спустя теннисистов-знаменосцев было уже двое. Сабатини в особых представлениях не нуждается: чемпионка US Open 1990 года, бывшая третья ракетка мира. На Играх в Сеуле красавица аргентинка завоевала серебро, проиграв в финале Штеффи Граф. А вот Н'Горан не был хоть сколько-нибудь заметным игроком. В профиле Клемана на официальном сайте ATP указано, что за карьеру на профессиональном уровне он одержал две победы и потерпел четыре поражения. На ОИ-1988 Н'Горан выбыл из борьбы в первом круге.

1992. Барселона (Испания)

Горан Иванишевич (Хорватия)

Стефан Эдберг (Швеция)

На этой Олимпиаде Хорватия впервые выступала как отдельное государство, и 20-летний Иванишевич не подкачал. Горан завоевал бронзу не только в одиночном разряде, но и в парном. Ну а главное достижение в карьере хорвата с великолепной подачей — титул на Уимблдоне-2001. Эдберг, шестикратный чемпион мэйджоров, в Барселоне проиграл в первом же круге — соперником был наш Андрей Чесноков.

1996. Атланта (США)

Анне Кремер (Люксембург)

Далли Рандриантефи (Мадагаскар)

Марсело Филиппини (Уругвай)

Самый известный из этой троицы — пожалуй, Филиппини, четвертьфиналист «Ролан Гаррос» 1999 года. Марсело за карьеру завоевал пять титулов ATP и успел побывать 30-й ракеткой мира. Филиппини в Атланте смог выиграть один матч, а вот Кремер и Рандриатефи проиграли в первом же круге. На уровне WTA Анне завоевала два титула и забиралась на 18-ю строчку в рейтинге, а Далли одно время входила в топ-50.

2000. Сидней (Австралия)

Николас Массу (Чили)

Леандер Паес (Индия)

Паесу доверили нести знамя Индии за его достижения в парном разряде. На тот момент он был двукратным чемпионом ТБШ в этом виде, а впоследствии прибавил к этому ещё шесть титулов на мэйджорах. В миксте же Леандер 10 раз становился сильнейшим на турнирах «Большого шлема»! С Олимпиад он привёз всего одну медаль, а именно бронзу Атланты-1996, причём… в одиночном разряде.

В отношении Массу чиновники Чили проявили удивительную прозорливость. На Играх в Сиднее он выиграл всего один матч, а вот в Афинах четыре года спустя стал двукратным олимпийским чемпионом, победив как в одиночном разряде, так и в парном!

2004. Афины (Греция)

Роджер Федерер (Швейцария)

Парадорн Сричапхан (Таиланд)

Клодин Шоль (Люксембург)

Федерер, будущий 20-кратный чемпион ТБШ, был в то время трёхкратным победителем мэйджоров. На той Олимпиаде он закончил борьбу во втором круге. А Сричапхан, бывшая девятая ракетка мира, потерпел поражение в первом же матче. Шоль, побывавшая 41-й в рейтинге WTA, тоже выбыла в первом круге.

2008. Пекин (Китай)

Роджер Федерер (Швейцария)

Фернандо Гонсалес (Чили)

На Игры в Пекине Роджер ехал уже как 12-кратный чемпион турниров «Большого шлема». И завоевал там золото, но не в одиночном разряде, а в парном — вместе со Стэном Вавринкой. В одиночке же Федерер проиграл в четвертьфинале. Гонсалес, бывшая пятая ракетка мира, выступил куда успешнее. С Олимпиады-2004 он привёз золото в парном разряде и бронзу в одиночном, а в 2008-м вышел в финал одиночки, где проиграл Рафаэлю Надалю. Таким образом, у Фернандо имеется полный комплект олимпийских медалей!

2012. Лондон (Великобритания)

Стэн Вавринка (Швейцария)

Новак Джокович (Сербия)

Хоря Тецэу (Румыния)

Мария Шарапова (Россия)

Агнешка Радваньска (Польша)

Стефани Фогт (Лихтенштейн)

Маркос Багдатис (Кипр)

Максим Мирный (Беларусь)

Самый мощный год в смысле числа теннисистов-знаменосцев: восемь! Российский флаг несла Шарапова, на тот момент четырёхкратная чемпионка ТБШ. Мария выиграла серебряную медаль на той Олимпиаде, уступив в финале Серене Уильямс. А вот для Мирного флаг стал счастливой приметой. В миксте он на пару с Викторией Азаренко взял золото! Квадратное знамя Швейцарии нёс Вавринка, хотя Федерер, его напарник по «золотому» Пекину-2008, тоже был в составе. Обоих обыграл Энди Маррей: Стэна — в первом круге, Роджера — в финале. Джокович, несмотря на выход в полуфинал, остался без медалей, проиграв тому же Маррею и Хуан-Мартину дель Потро. Наконец, Тецэу четыре года спустя выиграл золото в парном разряде.

2016. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Маррей во второй раз подряд завоевал золото в одиночном разряде. Вот это знаменосец так знаменосец! Надаль тоже уехал из Бразилии с наградой высшей пробы. К одиночному золоту Пекина-2008 Рафа прибавил парное. А вот Мюллер и Возняцки до решающих стадий не добрались: Жиль проиграл в 1/8 финала, Каролина — кругом раньше.

2021. Токио (Япония)

Петра Квитова (Чехия)

Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй)

Вероника Сепеде (Парагвай)

Елена Остапенко (Латвия)

Сепеде и Лу Яньсюнь — сильные теннисистки по местным меркам. Успешными на Играх и на ТБШ они не стали. А вот Остапенко и Квитова — другое дело. Елена ещё в 2017 году выиграла «Ролан Гаррос», когда ей было всего 20 лет. А Петра не только дважды побеждала на Уимблдоне, но и завоевала одиночную бронзу в Рио-2016.

2024. Париж (Франция)

Мы не знаем, как выступят знаменосцы на Олимпиаде-2024 в Париже. Но право нести флаги своих стран досталось им не за красивые глаза. Гауфф в свои 20 лет уже чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира. Вот как отреагировала Кори, узнав, что ей предоставили право нести флаг США вместе с легендой НБА Леброном Джеймсом:

Свитолина, вернувшаяся в тур после рождения ребёнка, на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала бронзу в одиночном разряде. Среди значимых достижений бывшей третьей ракетки мира — победа в финале Итогового в 2018 году, три полуфинала ТБШ, 17 титулов на уровне ATP. Харри в последнее время рвётся в топ-20. В прошлом сезоне он обновил личные рекорды на всех четырёх мэйджорах. Однако из всех нынешних знаменосцев наилучшие шансы на медаль всё же у Гауфф.