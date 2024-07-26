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Теннисисты-знаменосцы на Олимпиаде-2024: когда несли флаг Шарапова, Федерер, Надаль, Джокович, Гауфф, смотреть видео

Гауфф обомлела — она понесёт флаг на ОИ вместе с Леброном: все теннисисты-знаменосцы
Александр Насонов
Теннисисты-знаменосцы на Олимпиаде-2024
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Количество звёзд зашкаливает, но были и неожиданные персонажи.

Теннис вернулся в программу Олимпийских игр сравнительно недавно, в 1984 году. На Играх в Лос-Анджелесе это был показательный вид спорта. Полноценное возвращение состоялось уже в Сеуле-1988. При этом на каждой церемонии открытия Олимпиады присутствовал хотя бы один теннисист, нёсший флаг своей страны. Расскажем о них поподробнее.

1984. Лос-Анджелес (США)

  • Рональд Аженор (Гаити)

В сборную Гаити на те Игры попали всего четыре спортсмена, и право нести флаг досталось 19-летнему Аженору, который в тот год дебютировал на профессиональном уровне. На том турнире Аженор в первом круге проиграл 18-летнему Стефану Эдбергу. Швед, которому суждено было стать легендой тенниса, в итоге выиграл тот турнир (но не стал олимпийским чемпионом!). Что касается Аженора, то он и по сей день остаётся единственным представителем Гаити, побывавшим в топ-25 рейтинга ATP. А лучшим результатом Рональда, завоевавшего три титула на профессиональном уровне, на ТБШ стал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» 1989 года.

1988. Сеул (Республика Корея)

  • Габриэла Сабатини (Аргентина)
  • Клеман Н'Горан (Кот-д'Ивуар)

Четыре года спустя теннисистов-знаменосцев было уже двое. Сабатини в особых представлениях не нуждается: чемпионка US Open 1990 года, бывшая третья ракетка мира. На Играх в Сеуле красавица аргентинка завоевала серебро, проиграв в финале Штеффи Граф. А вот Н'Горан не был хоть сколько-нибудь заметным игроком. В профиле Клемана на официальном сайте ATP указано, что за карьеру на профессиональном уровне он одержал две победы и потерпел четыре поражения. На ОИ-1988 Н'Горан выбыл из борьбы в первом круге.

1992. Барселона (Испания)

  • Горан Иванишевич (Хорватия)
  • Стефан Эдберг (Швеция)

На этой Олимпиаде Хорватия впервые выступала как отдельное государство, и 20-летний Иванишевич не подкачал. Горан завоевал бронзу не только в одиночном разряде, но и в парном. Ну а главное достижение в карьере хорвата с великолепной подачей — титул на Уимблдоне-2001. Эдберг, шестикратный чемпион мэйджоров, в Барселоне проиграл в первом же круге — соперником был наш Андрей Чесноков.

1996. Атланта (США)

  • Анне Кремер (Люксембург)
  • Далли Рандриантефи (Мадагаскар)
  • Марсело Филиппини (Уругвай)

Самый известный из этой троицы — пожалуй, Филиппини, четвертьфиналист «Ролан Гаррос» 1999 года. Марсело за карьеру завоевал пять титулов ATP и успел побывать 30-й ракеткой мира. Филиппини в Атланте смог выиграть один матч, а вот Кремер и Рандриатефи проиграли в первом же круге. На уровне WTA Анне завоевала два титула и забиралась на 18-ю строчку в рейтинге, а Далли одно время входила в топ-50.

2000. Сидней (Австралия)

  • Николас Массу (Чили)
  • Леандер Паес (Индия)

Паесу доверили нести знамя Индии за его достижения в парном разряде. На тот момент он был двукратным чемпионом ТБШ в этом виде, а впоследствии прибавил к этому ещё шесть титулов на мэйджорах. В миксте же Леандер 10 раз становился сильнейшим на турнирах «Большого шлема»! С Олимпиад он привёз всего одну медаль, а именно бронзу Атланты-1996, причём… в одиночном разряде.

В отношении Массу чиновники Чили проявили удивительную прозорливость. На Играх в Сиднее он выиграл всего один матч, а вот в Афинах четыре года спустя стал двукратным олимпийским чемпионом, победив как в одиночном разряде, так и в парном!

2004. Афины (Греция)

  • Роджер Федерер (Швейцария)
  • Парадорн Сричапхан (Таиланд)
  • Клодин Шоль (Люксембург)

Федерер, будущий 20-кратный чемпион ТБШ, был в то время трёхкратным победителем мэйджоров. На той Олимпиаде он закончил борьбу во втором круге. А Сричапхан, бывшая девятая ракетка мира, потерпел поражение в первом же матче. Шоль, побывавшая 41-й в рейтинге WTA, тоже выбыла в первом круге.

2008. Пекин (Китай)

На Игры в Пекине Роджер ехал уже как 12-кратный чемпион турниров «Большого шлема». И завоевал там золото, но не в одиночном разряде, а в парном — вместе со Стэном Вавринкой. В одиночке же Федерер проиграл в четвертьфинале. Гонсалес, бывшая пятая ракетка мира, выступил куда успешнее. С Олимпиады-2004 он привёз золото в парном разряде и бронзу в одиночном, а в 2008-м вышел в финал одиночки, где проиграл Рафаэлю Надалю. Таким образом, у Фернандо имеется полный комплект олимпийских медалей!

2012. Лондон (Великобритания)

Самый мощный год в смысле числа теннисистов-знаменосцев: восемь! Российский флаг несла Шарапова, на тот момент четырёхкратная чемпионка ТБШ. Мария выиграла серебряную медаль на той Олимпиаде, уступив в финале Серене Уильямс. А вот для Мирного флаг стал счастливой приметой. В миксте он на пару с Викторией Азаренко взял золото! Квадратное знамя Швейцарии нёс Вавринка, хотя Федерер, его напарник по «золотому» Пекину-2008, тоже был в составе. Обоих обыграл Энди Маррей: Стэна — в первом круге, Роджера — в финале. Джокович, несмотря на выход в полуфинал, остался без медалей, проиграв тому же Маррею и Хуан-Мартину дель Потро. Наконец, Тецэу четыре года спустя выиграл золото в парном разряде.

2016. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Маррей во второй раз подряд завоевал золото в одиночном разряде. Вот это знаменосец так знаменосец! Надаль тоже уехал из Бразилии с наградой высшей пробы. К одиночному золоту Пекина-2008 Рафа прибавил парное. А вот Мюллер и Возняцки до решающих стадий не добрались: Жиль проиграл в 1/8 финала, Каролина — кругом раньше.

2021. Токио (Япония)

Сепеде и Лу Яньсюнь — сильные теннисистки по местным меркам. Успешными на Играх и на ТБШ они не стали. А вот Остапенко и Квитова — другое дело. Елена ещё в 2017 году выиграла «Ролан Гаррос», когда ей было всего 20 лет. А Петра не только дважды побеждала на Уимблдоне, но и завоевала одиночную бронзу в Рио-2016.

2024. Париж (Франция)

Мы не знаем, как выступят знаменосцы на Олимпиаде-2024 в Париже. Но право нести флаги своих стран досталось им не за красивые глаза. Гауфф в свои 20 лет уже чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира. Вот как отреагировала Кори, узнав, что ей предоставили право нести флаг США вместе с легендой НБА Леброном Джеймсом:

Свитолина, вернувшаяся в тур после рождения ребёнка, на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала бронзу в одиночном разряде. Среди значимых достижений бывшей третьей ракетки мира — победа в финале Итогового в 2018 году, три полуфинала ТБШ, 17 титулов на уровне ATP. Харри в последнее время рвётся в топ-20. В прошлом сезоне он обновил личные рекорды на всех четырёх мэйджорах. Однако из всех нынешних знаменосцев наилучшие шансы на медаль всё же у Гауфф.

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