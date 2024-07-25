Рублёв потерял сет и разбил ракетку, но сотворил камбэк. Он в двух шагах от титула в Умаге

В четверг, 25 июля, на грунтовом турнире ATP-250 в хорватском городе Умаге проходили четвертьфинальные матчи. Свою встречу провёл первый номер посева Андрей Рублёв. Перед Умагом у Рублёва было четыре поражения подряд, и он, чтобы «починить голову», пообщался с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным. Похоже, это пошло Андрею на пользу. Во втором круге россиянин, имевший bye в первом круге, прошёл аргентинца Камило Карабельи — 6:4, 7:5.

Однако в четвертьфинале у Рублёва, опустившегося на девятое место в рейтинге ATP, был куда более сложный соперник. Фабиан Марожан, 49-я ракетка мира, чуть более чем за год одержал четыре победы над представителями первой десятки. Марожану проигрывали Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Хольгер Руне и Алекс де Минор. Поэтому к матчу с венгром Андрей должен был отнестись со всей серьёзностью.

Проблемы у Рублёва возникли уже во втором гейме. Марожан вцепился в его подачу и выиграл гейм на приёме с третьего брейк-пойнта. Впрочем, россиянин быстро восстановил равновесие. В третьем гейме Андрей проиграл лишь очко на приёме, а потом сравнял счёт — 2:2.

В пятом гейме Рублёв ещё раз взял подачу оппонента. Следующие геймы оставались за подающим, однако при 5:4 россиянин не смог подать на партию. Андрей допускал ошибки, и Марожан за счёт этого догнал соперника — 5:5. В 11-м гейме венгр отподавал под ноль, а в 12-м использовал второй сетбол на приёме. Проиграв сет, Рублёв принялся в ярости колотить ракеткой по корту. И было отчего: Фабиан почти вдвое превзошёл его по виннерсам — 17 против девяти.

Андрей Рублёв на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторую партию Рублёв провёл на более высоком уровне. Отсюда и результат — 6:3 за 31 минуту с двумя брейками. Победу в сете предопределил резко возросший процент попадания первой подачи: с 47% до 74% (ну и шесть эйсов в дополнение к трём в первом сете). В третьем гейме Андрей забрал чужую подачу, затем контролировал игру и в девятом гейме с третьего сетбола на приёме закончил партию — Марожан допустил двойную ошибку под занавес.

В третьем сете брейк-пойнты были только у Рублёва. Он уже во втором гейме воспользовался вторым шансом взять подачу соперника. После этого Андрей подтвердил брейк и больше не давал поводов усомниться в собственном превосходстве. Восьмой гейм, проводимый россиянином на приёме, стал последним в матче — 5:7, 6:3, 6:2 за 1 час 56 минут.

Вот так Рублёв вышел в полуфинал турнира в Умаге. На этой стадии его оппонентом станет аргентинец Франсиско Серундоло (4), обыгравший в четвертьфинале Лоренцо Сонего — 6:4, 2:6, 7:6.

А на хардовом турнире в Атланте (США) Аслан Карацев пытался пробиться в четвертьфинал. В предыдущем матче, в котором соперником Карацева был британский квалифаер Билли Харрис, Аслан, как и Рублёв, прервал серию поражений, одержав победу со счётом 6:2, 6:2. Однако Фрэнсис Тиафо (3), отдохнувший в первом раунде, находится, конечно, на другом уровне. По личным встречам Тиафо вёл 2-1, причём все предыдущие очные матчи состоялись в 2023 году.

В первом сете отчётного матча Карацев первым заработал брейк-пойнт. Он мог повести 2:0 с ранним брейком, но упустил свой шанс во втором гейме. В дальнейшем Тиафо чётко играл в своих геймах, а для победы в партии ему хватило брейка в пятом гейме. Аслан мог отдать сет в девятом гейме, но тогда отыграл оба сетбола. Однако это не помогло ему. В 10-м гейме Фрэнсис подал на партию, реализовав третий сетбол (пятый с учётом предыдущего гейма), — 6:4 за 45 минут.

Во второй партии Карацев всё время вёл в счёте. Он быстро повёл 3:0 с брейком, а мог и 4:0 с двумя брейками, но упустил двойной брейк-пойнт в четвёртом гейме. В седьмом гейме Аслан рисковал упустить преимущество, но ушёл с брейк-пойнта, а в девятом под ноль подал на сет — 6:3 за 41 минуту.

Судьба третьей партии решилась в затяжном четвёртом гейме. Карацев упорно сражался, но не использовал свои геймболы, и Тиафо со второго шанса сделал брейк. Этого ему хватило для прохода дальше. В девятом гейме Фрэнсис под ноль подал на матч — 6:4, 3:6, 6:3 за 2 часа 7 минут. За весь матч американец сделал 18 эйсов, а россиянин 14 раз подал навылет.