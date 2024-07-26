Медведев обогнал по доходам от контрактов Свёнтек и Синнера. Считаем деньги Даниила

Даниил Медведев не только самый успешный, но и самый популярный теннисист России последних лет. Медведев давно не выигрывал турниры (после «Мастерса» в Риме в мае 2023 года), уступив в пяти финалах подряд, однако это не мешает ему штурмовать различные топы по призовым. Издание Sportico, специализирующееся на финансовой стороне спорта, подсчитало заработки теннисистов за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. То есть Уимблдон-2023 учитывается, а Уимблдон-2024 — нет. И из россиян в первую десятку попал только Даниил.

Вначале рассмотрим призовые, которые теннисисты заработали непосредственно на корте. Медведев с его $ 9,3 млн занял пятое место. Самую крупную сумму за последние 52 недели россиянин заработал за выход в финал US Open — $ 1,5 млн. Выход в полуфинал Итогового чемпионата ATP принёс ему $ 1 105 500, а за финал Australian Open Даниил получил 1 млн 725 тыс. австралийских долларов, или чуть более $ 1,13 млн.

Лидером по призовым оказался Карлос Алькарас, выигравший на этом отрезке два турнира «Большого шлема». За Уимблдон-2023 Алькарас заработал £ 2,35 млн (чуть более $ 3 млн), а после титула на «Ролан Гаррос» счёт Карлоса пополнился на € 2,4 млн (чуть более $ 2,6 млн). А ещё $ 4,4 млн он заработал в качестве бонуса от ATP по итогам сезона-2023.

Призовые теннисистов за последние 12 месяцев

Примечание. В таблице присутствуют только теннисисты, попавшие в общий топ-10, в котором учтены как призовые на корте, так и заработки за его пределами.

По заработкам за пределами корта, включающим контракты со спонсорами, рекламные соглашения, Медведев поделил шестое-седьмое место с Рафаэлем Надалем. У них по $ 13 млн соответствующих поступлений. Даниил сотрудничает с такими брендами, как производитель одежды и обуви Lacoste, производитель ракеток Tecnifibre, производитель часов Bovet. Кроме того, россиянин является послом BMW и производителя игровых аксессуаров HyperX. С ноября 2021 года он сотрудничает с брендом Guojiao 1573 — это китайский производитель байцзю, алкогольного напитка.

Интересно, что по доходам вне корта Медведев опередил Янника Синнера и Игу Свёнтек, первых ракеток мира среди мужчин и среди женщин соответственно. У них по $ 12 млн. Ну а на первом месте и здесь Алькарас. Его заработки вне корта составили $ 30 млн. Карлос имеет спонсорские соглашения с LVMH, Rolex, BMW, Babolat, Calvin Klein, ISDIN. А главный его спонсор — Nike. В 2023 году контракт продлили на улучшенных для спортсмена условиях. Соглашение также предполагает зависимость выплат от результатов. По оценкам, годовые поступления от Nike в копилку Алькараса превышают $ 10 млн.

Заработки теннисистов вне корта за последние 12 месяцев

Место Игрок Страна Заработки, $ 1 Карлос Алькарас Испания 30 млн 2 Новак Джокович Сербия 26 млн 3 Кори Гауфф США 18 млн 4-5 Наоми Осака Япония 16 млн 4-5 Эмма Радукану Великобритания 16 млн 6-7 Даниил Медведев Россия 13 млн 6-7 Рафаэль Надаль Испания 13 млн 8-9 Янник Синнер Италия 12 млн 8-9 Ига Свёнтек Польша 12 млн 10 Александр Зверев Германия 3,5 млн

Примечание. В таблице присутствуют только теннисисты, попавшие в общий топ-10, в котором учтены как призовые на корте, так и заработки за его пределами.

В общей таблице, учитывающей обе части доходов, Алькарас автоматически оказался во главе списка. Медведев же обосновался на шестой строчке.

«Если быть совершенно честным, в каком-то месяце можно заработать до $ 3 млн. Когда, например, выигрываешь турнир «Большого шлема». А в какие-то месяцы и $ 50 тыс. не выходит. Расходы же постоянные. Определённая сумма уходит на содержание команды. Есть тренер, тренер по физподготовке, иногда – врачи и физиотерапевты. Всё это стоит довольно дорого, потому что ты сам оплачиваешь всем билеты и проживание, например.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Мадриде в 2024 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Мы платим довольно большие налоги. В Америке, Англии, Франции они могут достигать 50% от того, что мы зарабатываем на турнирах. И это естественно. Мы зарабатываем деньги в какой-то стране, пусть и находимся там всего пару недель, и платим налоги в этой стране. По данным Forbes, за год я заработал около $ 14 млн, но мне интересно, как получаются эти цифры. Не только у меня, а у всех людей. Естественно, я не предоставляю никаких выписок. И в целом из той суммы, которая указана у Forbes, можно вычесть немало. На налоги», — говорил Даниил в интервью YouTube-каналу Private Talks в 2021 году.

Общие доходы теннисистов за последние 12 месяцев