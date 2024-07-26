За кем следить 27 июля на парижских кортах «Ролан Гаррос».

5 топ-матчей субботы в теннисе: Медведев, Шнайдер и Котов на Олимпиаде-2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 14:30*: Элизабетта Коччаретто (Италия) — Диана Шнайдер (Россия, 15), Олимпиада, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Диана проведёт свой первый матч в Париже-2024?

Диана Шнайдер дождалась дебюта на Олимпийских играх. 20-летняя россиянка посеяна под 15-м номером и начнёт борьбу на турнире матчем с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Ранее теннисистки встречались трижды, и во всех случаях сильнее была итальянка — на W25 в Анталье-2022, в финале WTA-125 в Чарльстоне-2024 и в 1/4 финала Бирмингема-2024. Будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Линда Носкова — Сиюй Ван.

🎾 14:30*: Новак Джокович (Сербия, 1) — Мэттью Эбден (Австралия, ALT), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Джокович до Надаля?

Новак Джокович начинает свой пятый поход за олимпийским золотом. Предыдущие четыре завершились лишь бронзой Пекина-2008 и двумя четвёртыми местами — в Лондоне-2012 и Токио-2021. Серб сейчас посеян под первым номером и начинает борьбу матчем с альтернейтом Австралии Мэттью Эбденом, который за год не провёл ни одного поединка на уровне ATP в одиночке. Теннисисты ранее друг с другом не играли. Победитель сразится во втором круге с кем-то из пары Мартон Фучович — Рафаэль Надаль.

🎾 16:00*: Екатерина Александрова/Елена Веснина (Россия) — Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия), Олимпиада, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как стартует Веснина на своей пятой Олимпиаде?

Елена Веснина, как и Джокович, начинает свои пятые Олимпийские игры. На сей раз она выступает только в парном разряде. Её напарницей будет Екатерина Александрова, с которой они в этом сезоне ни разу не сыграли вместе. В борьбе за второй круг россиянки сразятся с чешками Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Победительницы далее встретятся с лучшими теннисистками из матча Кори Гауфф/Джессика Пегула (США) — Эллен Перес/Дарья Сэвилл (Австралия).

🎾 17:30*: Ринки Хидзиката (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 4), Олимпиада, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поможет ли Медведеву опыт Олимпиады в Токио?

Даниил Медведев начинает свой второй поход за олимпийской медалью с учётом опыта Токио-2021. Путь на турнире в Париже россиянин начнёт матчем с австралийцем Ринки Хидзикатой. Теннисисты уже встречались ранее один раз — в Лос-Кабосе-2022 сильнее был Даниил. Победитель нового поединка далее пересечётся по сетке Олимпиады с кем-то из пары Робин Хасе — Себастьян Офнер.

🎾 17:30*: Стэн Вавринка (Швейцария, SE) — Павел Котов (Россия), Олимпиада, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет дебютант Котов с олимпийским чемпионом Вавринкой?

Россиянин Павел Котов дебютирует на Играх матчем с опытным Стэном Вавринкой, который в 2008 году стал олимпийским чемпионом в паре с Роджером Федерером. Стэн и Павел уже пересекались в этом году на тех же парижских кортах в рамках «Ролан Гаррос», и тогда в четырёх сетах сильнее оказался Котов. Побитель нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Алексей Попырин — Николас Харри.