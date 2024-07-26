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Теннисные матчи субботы 27 июля 2024 на Олимпиаде в Париже: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка

5 топ-матчей субботы в теннисе: Медведев, Шнайдер и Котов на Олимпиаде-2024
Даниил Сальников
Теннисные матчи субботы 27 июля
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Комментарии
За кем следить 27 июля на парижских кортах «Ролан Гаррос».

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 14:30*: Элизабетта Коччаретто (Италия) — Диана Шнайдер (Россия, 15), Олимпиада, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Олимпиада (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: как Диана проведёт свой первый матч в Париже-2024?

Диана Шнайдер дождалась дебюта на Олимпийских играх. 20-летняя россиянка посеяна под 15-м номером и начнёт борьбу на турнире матчем с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Ранее теннисистки встречались трижды, и во всех случаях сильнее была итальянка — на W25 в Анталье-2022, в финале WTA-125 в Чарльстоне-2024 и в 1/4 финала Бирмингема-2024. Будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Линда Носкова — Сиюй Ван.

Диана — о дебюте на Олимпийских играх:
«Буду собирать значки на ОИ — это весело!» Диана Шнайдер о третьем титуле и первых Играх
Эксклюзив
«Буду собирать значки на ОИ — это весело!» Диана Шнайдер о третьем титуле и первых Играх

🎾 14:30*: Новак Джокович (Сербия, 1) — Мэттью Эбден (Австралия, ALT), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
М. Эбден

Интрига: доберётся ли Джокович до Надаля?

Новак Джокович начинает свой пятый поход за олимпийским золотом. Предыдущие четыре завершились лишь бронзой Пекина-2008 и двумя четвёртыми местами — в Лондоне-2012 и Токио-2021. Серб сейчас посеян под первым номером и начинает борьбу матчем с альтернейтом Австралии Мэттью Эбденом, который за год не провёл ни одного поединка на уровне ATP в одиночке. Теннисисты ранее друг с другом не играли. Победитель сразится во втором круге с кем-то из пары Мартон Фучович — Рафаэль Надаль.

Новак провёл подготовку к Играм на Балканах:
Шарапова и Джокович вместе отдохнули в Черногории. Они мило общались и гуляли по улицам
Шарапова и Джокович вместе отдохнули в Черногории. Они мило общались и гуляли по улицам

🎾 16:00*: Екатерина Александрова/Елена Веснина (Россия) — Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия), Олимпиада, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Е. Александрова Е. Веснина
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова

Интрига: как стартует Веснина на своей пятой Олимпиаде?

Елена Веснина, как и Джокович, начинает свои пятые Олимпийские игры. На сей раз она выступает только в парном разряде. Её напарницей будет Екатерина Александрова, с которой они в этом сезоне ни разу не сыграли вместе. В борьбе за второй круг россиянки сразятся с чешками Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Победительницы далее встретятся с лучшими теннисистками из матча Кори Гауфф/Джессика Пегула (США) — Эллен Перес/Дарья Сэвилл (Австралия).

Россиянка оставила дома двух дочек, чтобы добраться до своей мечты:
«Хочу исполнить последний танец». Елена Веснина возвращается за олимпийской медалью
Эксклюзив
«Хочу исполнить последний танец». Елена Веснина возвращается за олимпийской медалью

🎾 17:30*: Ринки Хидзиката (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 4), Олимпиада, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: поможет ли Медведеву опыт Олимпиады в Токио?

Даниил Медведев начинает свой второй поход за олимпийской медалью с учётом опыта Токио-2021. Путь на турнире в Париже россиянин начнёт матчем с австралийцем Ринки Хидзикатой. Теннисисты уже встречались ранее один раз — в Лос-Кабосе-2022 сильнее был Даниил. Победитель нового поединка далее пересечётся по сетке Олимпиады с кем-то из пары Робин Хасе — Себастьян Офнер.

Конкуренты Даниила на медаль потихоньку снимаются с Олимпиады:
Шансы Медведева на ОИ повысились. Внезапное снятие Синнера даст более выгодный жребий
Шансы Медведева на ОИ повысились. Внезапное снятие Синнера даст более выгодный жребий

🎾 17:30*: Стэн Вавринка (Швейцария, SE) — Павел Котов (Россия), Олимпиада, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
1 2 3
         
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

Интрига: как сыграет дебютант Котов с олимпийским чемпионом Вавринкой?

Россиянин Павел Котов дебютирует на Играх матчем с опытным Стэном Вавринкой, который в 2008 году стал олимпийским чемпионом в паре с Роджером Федерером. Стэн и Павел уже пересекались в этом году на тех же парижских кортах в рамках «Ролан Гаррос», и тогда в четырёх сетах сильнее оказался Котов. Побитель нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Алексей Попырин — Николас Харри.

Павел стремительно прогрессирует в этом году:
«Идеальный «Ролан Гаррос» с точки зрения опыта». Котов проиграл, но кайфанул
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«Идеальный «Ролан Гаррос» с точки зрения опыта». Котов проиграл, но кайфанул
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