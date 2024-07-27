Первый титул Мирры! 17-летняя Андреева выиграла дерби и с хорошим настроением едет на ОИ

В пятницу, 26 июля, на турнире категории WTA-250 в Яссах (Румыния) прошёл финальный матч. Участницами решающего противостояния стали российские теннисистки Мирра Андреева, посеянная под первым номером, и Элина Аванесян (5). 17-летняя Андреева в полуфинале спаслась с двух матчболов и одержала волевую победу над сербской теннисисткой Ольгой Данилович — 3:6, 6:3, 7:6. А 21-летняя Аванесян, которая из-за дождя вынуждена была играть два матча за день, легко расправилась с француженкой Хлоэ Паке — 6:2, 6:3.

Для обеих теннисисток это был первый финал на уровне WTA — соответственно, заранее было ясно, что кто-то впервые поднимет над головой главный трофей турнира. И это был первый чисто российский финал с Хертогенбосха-2023, когда Екатерина Александрова победила Веронику Кудерметову.

Андреева, проведшая первый турнир в статусе лидера посева, заявила, что не зацикливается на этом. «Выход в первый финал? Это здорово. Ещё одна веха, достигнутая мной в этом году. Стараюсь не думать об этом. Эта неделя уже стала для меня позитивной. Но, конечно, хочется добиться большего», — приводит слова Мирры пресс-служба WTA.

Мирра Андреева на Уимблдоне-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Андреева и Аванесян уже играли друг с другом, причём тоже в этом году и тоже на грунте. В Руане Мирра оказалась сильнее — 7:5, 6:4. Сегодняшний матч из-за дождей начался с опозданием в пять часов. Аванесян, похоже, переволновалась из-за долгого ожидания. Иначе как объяснить две двойные ошибки в первом гейме? Это здорово помогло Андреевой начать матч с брейка. До 4:4 включительно теннисистки шли как на качелях, забирая по два гейма. Мирра вела 2:0 и 4:2, однако Элина дважды её догоняла. В каждом из этих геймов завязывалась упорная борьба, за исключением восьмого, когда Аванесян благодаря двойной ошибке от Андреевой реализовала первый же брейк-пойнт.

В концовке предпочтительнее смотрелась Аванесян, часто исполнявшая полусвечки и вынуждавшая соперницу поступать так же. В 12-м гейме Элина смогла принять на партию. Двойной сетбол она упустила из-за собственных неточностей, но на третьем дождалась ошибки от Мирры — 7:5 за 1 час 5 минут.

В начале второго сета соперницы обменялись своими геймами, а потом — брейками. После пятого гейма, когда было 3:2 в пользу Аванесян (без брейка), Андреева из-за проблем с правой ногой взяла медицинский перерыв.

Медицинский перерыв Мирры Андреевой Фото: x.com/edgeaiofficial

Вроде бы это пошло на пользу Мирре. После паузы она взяла гейм под ноль, а затем вырвалась вперёд с брейком — 4:3. Но, подавая в восьмом гейме, выиграла только одно очко. На брейк-пойнте Аванесян просто образцово провела розыгрыш и исполнила виннерс — 4:4. Тем не менее Элина не смогла довести дело до победы.

Решающим стал 11-й гейм, в котором Андреева сделала брейк под ноль. После этого она подала на сет и перевела игру в третью партию — 7:5 за 57 минут.

Тут у Аванесян, такое впечатление, попросту закончились силы. Андреева внешне легко и непринуждённо принялась забирать как свои, так и чужие геймы. Элина брала разве что отдельные розыгрыши. А после четвёртого гейма и вовсе снялась. Счёт этого финала — 5:7, 7:5, 4:0 (отказ) в пользу Мирры.

Так Андреева завоевала свой первый титул на уровне WTA — в первом же финале. Мирра стала пятой теннисисткой в сезоне, выигравшей первый титул. Первые четыре — Эмма Наварро (Хобарт), Диана Шнайдер (Хуахин), Юань Юэ (Остин) и Питон Стирнс (Рабат). Один из прогнозов «Чемпионата» уже оправдался — мы предсказывали титул Мирре.

Андреева в возрасте 17 лет 90 дней стала самой молодой обладательницей титула за три года. В 2021 году Кори Гауфф победила на турнире в Парме (Италия) в возрасте 17 лет 70 дней. Кроме того, Мирра одержала пятую победу подряд, повторив личный рекорд. Подобная серия была у неё на «Ролан Гаррос» — 2024, где она дошла до полуфинала. В рейтинге Андреева вернётся на 23-ю строчку — это повторение её личного рекорда. А Аванесян впервые в карьере станет 58-й ракеткой мира.

Теперь Мирра отдохнёт совсем немного и отправится в Париж. С 26 июля по 11 августа в столице Франции пройдёт Олимпиада.

В парном разряде в Яссах сегодня также состоялся финал. И тоже ещё до матча было ясно, что как минимум одна россиянка отпразднует успех. Казахстанско-российский дуэт Анна Данилина/Ирина Хромачёва противостоял россиянкам Александре Пановой и Яне Сизиковой. В первом сете Данилина и Хромачёва поначалу уверенно действовали в своих геймах, а в восьмом гейме сделали брейк — 5:3. Подать на партию они не смогли, упустив двойной сетбол. Но в 10-м гейме отдали лишь одно очко на приёме — 6:4 за 36 минут.

Во втором сете Анна и Ирина повели 3:0 с брейком. В пятом гейме Панова и Сизикова вернули брейк, однако после этого не смогли взять ни гейма, дважды проиграв подачу. И титул достался Данилиной и Хромачёвой — 6:4, 6:2 за 1 час 17 минут.

WTA-250. Яссы-2024. Парный разряд. Финал

Анна Данилина/Ирина Хромачёва — Александра Панова/Яна Сизикова — 6:4, 6:2.

Наконец, финал турнира WTA-250 в Праге оказался чисто польским. Магда Линетт уверенно обыграла Магдалену Френх — 6:2, 6:1 за 1 час 22 минуты. Нас в этой ситуации интересует то, что Линетт — первая соперница Мирры Андреевой на Олимпиаде. Таким образом, обе теннисистки с точки зрения физических кондиций, по идее, должны оказаться в равных условиях, потому что на отдых и на подготовку у них останется примерно одинаковое время.