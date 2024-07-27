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Олимпиада-2024 в Париже, как готовятся ведущие теннисисты мира: Елена Веснина, Диана Шнайдер, Даниил Медведев

«Вот он, мой пентхаус». Звезды тенниса не стесняются показывать изнанку ОИ в Париже
Кирилл Плышевский
Звезды тенниса не стесняются показывать изнанку ОИ
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Следим за нашими игроками на Олимпиаде. Веснина, Шнайдер, Медведев и другие активничают в соцсетях.

26 июля в столице Франции Париже была открыта летняя Олимпиада. От России на игры поехали 15 спортсменов, в том числе семь теннисистов и теннисисток, то есть почти половина от всех. По этой причине к теннисному турниру, проведение которого запланировано с 27 июля по 4 августа, будет приковано особое внимание отечественных болельщиков.

Напомним, от России в теннисном турнире выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина. Последняя, к слову, выложила видео, записанное в Олимпийской деревне. В нём спортсменка, в частности, и показала, как выглядит её номер в гостинице — с кроватями из плотного картона. Отметим, что для Елены это уже вторая Олимпиада с картонной кроватью.

«Вот он мой пентхаус. Моя картонная кровать. Вид даже на Сену», — рассказала олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде в социальных сетях.

При этом Веснина также успела урвать фото со звёздами Олимпийской деревни. Российская теннисистка поделилась совместным снимком с испанскими игроками Рафаэлем Надалем, Карлосом Алькарасом и Пабло Карреньо-Бустой.

Не отстала от своей подруги по сборной и Диана Шнайдер. Она также поделилась совместными фото с Надалем и Алькарасом.

Елена и Диана успели провести совместную тренировку в преддверии Игр. В ней также приняла участие ещё одна россиянка — Екатерина Александрова.

Первая ракетка России и один из лучших теннисистов мира Даниил Медведев также освоил олимпийский грунт. Напомним, чемпион US Open 2021 года дебютировал на Играх в Токио-2020, но не добрался до медалей. В личном турнире он проиграл в четвертьфинале Пабло Карреньо-Бусте, а в парном разряде Медведев и Аслан Карацев вылетели в первом же круге от словацкого дуэта. В столице Франции Медведев решительно настроен завоевать олимпийские медали.

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Добавим, что Даниил забавно отреагировал на необходимость игры на грунте «Ролан Гаррос» на Олимпиаде.

«Мои мысли об игре на грунте «Ролан Гаррос» дважды за год», — так подписал Медведев пост в социальных сетях.

Отметим, что многие теннисисты включились в соревнования и по собиранию олимпийских значков — обмену со спортсменами других стран. Так, австралийка Эллен Перес получила от Иги Свёнтек сувенир с польским флагом. А у Александра Шевченко уже собралась небольшая коллекция.

К слову, 20-летняя Диана Шнайдер также призналась, что намерена собрать в Париже значки и сувениры.

«Значки тоже бы хотела пособирать – мне кажется это очень весёлым занятием и возможностью завести новых друзей, знакомых, пообщаться на различные темы, узнать получше другие виды спорта», — рассказала Шнайдер в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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Однако некоторые теннисисты и вовсе не знали о легендарной традиции, связанной с собиранием олимпийских значков. Китайская спортсменка Синьюй Ван хотела обменяться ими с 29-й ракеткой мира Каролиной Муховой после тренировки. Однако финалистка «Ролан Гаррос» 2023 года в одиночном разряде оказалась не в курсе традиции.

«Уже кто-то успел спросить меня об этом в среду. Я переспросила: «Что?» Не знала об этой традиции. Но окружающая обстановка прекрасна, в Олимпийской деревне можно увидеть, как другие атлеты готовятся к ОИ-2024. Это интересно, и мне это очень нравится», — сказала Мухова на одной из пресс-конференций.

А вот экс-россиянка, а ныне австралийская теннисистка и 77-й номер мирового рейтинга Дарья Сэвилл погрузила своих подписчиков в мир Олимпиады. В своём видео спортсменка показала, как кормят атлетов на Играх в Париже.

Победительница US Open 2019 года в женском одиночном разряде Бьянка Андрееску также опубликовала видео из Олимпийской деревни, отметив, что еда была очень вкусной.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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Новости. Теннис
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