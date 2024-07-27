Следим за нашими игроками на Олимпиаде. Веснина, Шнайдер, Медведев и другие активничают в соцсетях.

«Вот он, мой пентхаус». Звезды тенниса не стесняются показывать изнанку ОИ в Париже

26 июля в столице Франции Париже была открыта летняя Олимпиада. От России на игры поехали 15 спортсменов, в том числе семь теннисистов и теннисисток, то есть почти половина от всех. По этой причине к теннисному турниру, проведение которого запланировано с 27 июля по 4 августа, будет приковано особое внимание отечественных болельщиков.

Напомним, от России в теннисном турнире выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина. Последняя, к слову, выложила видео, записанное в Олимпийской деревне. В нём спортсменка, в частности, и показала, как выглядит её номер в гостинице — с кроватями из плотного картона. Отметим, что для Елены это уже вторая Олимпиада с картонной кроватью.

«Вот он мой пентхаус. Моя картонная кровать. Вид даже на Сену», — рассказала олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде в социальных сетях.

При этом Веснина также успела урвать фото со звёздами Олимпийской деревни. Российская теннисистка поделилась совместным снимком с испанскими игроками Рафаэлем Надалем, Карлосом Алькарасом и Пабло Карреньо-Бустой.

Не отстала от своей подруги по сборной и Диана Шнайдер. Она также поделилась совместными фото с Надалем и Алькарасом.

Елена и Диана успели провести совместную тренировку в преддверии Игр. В ней также приняла участие ещё одна россиянка — Екатерина Александрова.

Первая ракетка России и один из лучших теннисистов мира Даниил Медведев также освоил олимпийский грунт. Напомним, чемпион US Open 2021 года дебютировал на Играх в Токио-2020, но не добрался до медалей. В личном турнире он проиграл в четвертьфинале Пабло Карреньо-Бусте, а в парном разряде Медведев и Аслан Карацев вылетели в первом же круге от словацкого дуэта. В столице Франции Медведев решительно настроен завоевать олимпийские медали.

Добавим, что Даниил забавно отреагировал на необходимость игры на грунте «Ролан Гаррос» на Олимпиаде.

«Мои мысли об игре на грунте «Ролан Гаррос» дважды за год», — так подписал Медведев пост в социальных сетях.

Отметим, что многие теннисисты включились в соревнования и по собиранию олимпийских значков — обмену со спортсменами других стран. Так, австралийка Эллен Перес получила от Иги Свёнтек сувенир с польским флагом. А у Александра Шевченко уже собралась небольшая коллекция.

К слову, 20-летняя Диана Шнайдер также призналась, что намерена собрать в Париже значки и сувениры.

«Значки тоже бы хотела пособирать – мне кажется это очень весёлым занятием и возможностью завести новых друзей, знакомых, пообщаться на различные темы, узнать получше другие виды спорта», — рассказала Шнайдер в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Однако некоторые теннисисты и вовсе не знали о легендарной традиции, связанной с собиранием олимпийских значков. Китайская спортсменка Синьюй Ван хотела обменяться ими с 29-й ракеткой мира Каролиной Муховой после тренировки. Однако финалистка «Ролан Гаррос» 2023 года в одиночном разряде оказалась не в курсе традиции.

«Уже кто-то успел спросить меня об этом в среду. Я переспросила: «Что?» Не знала об этой традиции. Но окружающая обстановка прекрасна, в Олимпийской деревне можно увидеть, как другие атлеты готовятся к ОИ-2024. Это интересно, и мне это очень нравится», — сказала Мухова на одной из пресс-конференций.

А вот экс-россиянка, а ныне австралийская теннисистка и 77-й номер мирового рейтинга Дарья Сэвилл погрузила своих подписчиков в мир Олимпиады. В своём видео спортсменка показала, как кормят атлетов на Играх в Париже.

Победительница US Open 2019 года в женском одиночном разряде Бьянка Андрееску также опубликовала видео из Олимпийской деревни, отметив, что еда была очень вкусной.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».