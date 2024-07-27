Шнайдер рвётся во второй круг Олимпиады-2024! Также играют Медведев, Котов, Веснина. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». Сегодня, 27 июля, начнётся первый круг в четырёх разрядах – мужском и женском, одиночном и парном. Будет сыграно более 40 матчей на 12 кортах. Среди прочих на них выйдут и россияне – Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Павел Котов, Диана Шнайдер (15), дуэт Елена Веснина/Екатерина Александрова. Также в этот день проведут свои первые матчи ещё несколько представителей топ-10 посева – Новак Джокович (1), Карлос Алькарас (2), Ига Свёнтек (1).
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Итоги жеребьёвки оказались интересными. Даниил Медведев (4-й номер посева) попал в одну половину с четырёхкратным чемпионом ТБШ Карлосом Алькарасом (2). Они оба стартуют сегодня. А Новак Джокович (1) в случае победы в стартовом круге дальше может сразиться уже во втором раунде с Рафаэлем Надалем.
Наш корреспондент Андрей Панков добрался до стадиона «Ролан Гаррос» и сообщает, что пока там сыро, но особо дождя нет, люди без зонтов. Будем надеяться, что матчи начнутся вовремя.
О том, как прошла жеребьёвка Олимпийского теннисного турнира в пяти разрядах — читайте в нашем лайве четверга.
Сегодня в мужской одиночке сыграют Павел Котов и Даниил Медведев, в женской одиночке — Диана Шнайдер, в женской паре — Елена Веснина / Екатерина Александрова. Сыграют и такие топы как Карлос Алькарас, Новак Джокович, Ига Свёнтек, а также в вечерней программе на Арене Филипа Шатрье, оснащённой крышей, выступят вместе Алькарас и Рафаэль Надаль. Подробности в нашем теннисном расписании.
Накануне на церемонии Открытия игр одним из главных действующих героев был парижский дождь. Сегодня осадки тоже могут вмешаться в ход матчей. Будем следить.
Расписание субботы
Итак, начинается первый игровой день на олимпийском теннисном турнире. Вот как выглядит сегодняшнее расписание.
- 27 июля 2024
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