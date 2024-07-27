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Шнайдер, Медведев, Котов, Веснина: онлайн-трансляция Олимпиады в Париже-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Шнайдер рвётся во второй круг Олимпиады-2024! Также играют Медведев, Котов, Веснина. LIVE!
Даниил Сальников
Теннис на Олимпиаде-2024 в Париже. LIVE!
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На Играх в Париже сегодня начинается теннисный турнир. На кортах появятся и пятеро россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». Сегодня, 27 июля, начнётся первый круг в четырёх разрядах – мужском и женском, одиночном и парном. Будет сыграно более 40 матчей на 12 кортах. Среди прочих на них выйдут и россияне – Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Павел Котов, Диана Шнайдер (15), дуэт Елена Веснина/Екатерина Александрова. Также в этот день проведут свои первые матчи ещё несколько представителей топ-10 посева – Новак Джокович (1), Карлос Алькарас (2), Ига Свёнтек (1).

Олимпиада-2024. Мужчины. Сетка
Олимпиада-2024. Женщины. Сетка
Олимпиада-2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Олимпиада-2024. Парный разряд. Мужчины. Сетка
Олимпиада (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 13:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Олимпиада (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Хэйди Хабиб
Ливан
Хэйди Хабиб
Х. Хабиб
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 14:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
М. Эбден
Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Е. Александрова Е. Веснина
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова
Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
1 2 3
         
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
А. Мольтени М. Гонсалес
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль

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Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Итоги жеребьёвки оказались интересными. Даниил Медведев (4-й номер посева) попал в одну половину с четырёхкратным чемпионом ТБШ Карлосом Алькарасом (2). Они оба стартуют сегодня. А Новак Джокович (1) в случае победы в стартовом круге дальше может сразиться уже во втором раунде с Рафаэлем Надалем.

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12:16 Даниил Сальников

Наш корреспондент Андрей Панков добрался до стадиона «Ролан Гаррос» и сообщает, что пока там сыро, но особо дождя нет, люди без зонтов. Будем надеяться, что матчи начнутся вовремя.

12:14 Даниил Сальников

О том, как прошла жеребьёвка Олимпийского теннисного турнира в пяти разрядах — читайте в нашем лайве четверга.

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12:08 Даниил Сальников

Сегодня в мужской одиночке сыграют Павел Котов и Даниил Медведев, в женской одиночке — Диана Шнайдер, в женской паре — Елена Веснина / Екатерина Александрова. Сыграют и такие топы как Карлос Алькарас, Новак Джокович, Ига Свёнтек, а также в вечерней программе на Арене Филипа Шатрье, оснащённой крышей, выступят вместе Алькарас и Рафаэль Надаль. Подробности в нашем теннисном расписании.

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12:04 Даниил Сальников

Накануне на церемонии Открытия игр одним из главных действующих героев был парижский дождь. Сегодня осадки тоже могут вмешаться в ход матчей. Будем следить.

12:03 Даниил Сальников

Расписание субботы

Итак, начинается первый игровой день на олимпийском теннисном турнире. Вот как выглядит сегодняшнее расписание.

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Новости. Теннис
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