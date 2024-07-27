На Играх в Париже сегодня начинается теннисный турнир. На кортах появятся и пятеро россиян. Подробности – в трансляции.

Шнайдер рвётся во второй круг Олимпиады-2024! Также играют Медведев, Котов, Веснина. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». Сегодня, 27 июля, начнётся первый круг в четырёх разрядах – мужском и женском, одиночном и парном. Будет сыграно более 40 матчей на 12 кортах. Среди прочих на них выйдут и россияне – Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Павел Котов, Диана Шнайдер (15), дуэт Елена Веснина/Екатерина Александрова. Также в этот день проведут свои первые матчи ещё несколько представителей топ-10 посева – Новак Джокович (1), Карлос Алькарас (2), Ига Свёнтек (1).

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