Серена чуть не упала в Сену на церемонии открытия ОИ. А с её мужем произошёл дикий курьёз

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже получилась достаточно яркой, но не обошлось и без нескольких курьёзных моментов. Чего стоит один лишь повешенный в перевёрнутом виде олимпийский флаг. Были и более мелкие странности, в том числе с участием 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс.

Стоит отметить присутствие большого числа звёзд тенниса при зажжении олимпийского огня. Завершили процедуру в саду Тюильри легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер, но не без предварительной помощи коллег из других видов спорта. Огонь на пристани принимала двукратная чемпионка ТБШ Амели Моресмо, которая сейчас является директором «Ролан Гаррос». Именно на грунтовых кортах одноимённого легендарного стадиона в этом году будут сражаться за золото теннисисты.

К саду Тюильри факел с огнём от станции Трокадеро на катере по реке Сена доставили 22-кратный обладатель «Шлемов», в том числе 14-кратный победитель «Ролан Гаррос», Рафаэль Надаль (ему его передал легенда футбола Зинедин Зидан) и Серена Уильямс, компанию которым также составили легкоатлет Карл Льюис и гимнастка Надя Команэчи. Спортсмены улыбались в объективы телекамер и по очереди держали олимпийский факел. Внезапно Уильямс стало плохо.

Серена чуть не упала в Сену на открытии ОИ Фото: Кадры из трансляции

Серена потеряла равновесие и устояла на ногах отчасти благодаря Команечи, которая придержала её. Затем Уильямс ещё раз «зашаталась» и едва избежала падения в Сену. На тот момент в её руках не было факела. СМИ и болельщики в соцсетях предположили, что Серену укачало. К счастью, обошлось без серьёзных эксцессов.

Ещё один курьёз с Уильямс состоялся до её участия в церемонии открытия, когда на улице шёл дождь. Серена появилась на красной дорожке перед Эйфелевой башней вместе с мужем Алексисом Оганяном и дочерью Олимпией. Ребёнка все узнали. Шестилетняя Олимпия даже дала небольшое интервью журналисту Access Hollywood Киту Гуверу. А вот Оганяна, который является крупным бизнесменом и соучредителем Reddit, комментатор церемонии открытия Олимпиады назвал «персональным держателем зонта Серены».

Серена Уильямс и Алексис Оганян с дочерью Олимпией на церемонии открытия ОИ Фото: Hector Vivas/Getty Images

Алексис вряд ли сильно обиделся. Он проявил джентльменские манеры, держа зонт и помогая жене чувствовать себя комфортно во время дождя. А комментатору официальной трансляции столь крупного события не мешало бы больше знать о личностях уровня Уильямс, включая членов её семьи.

Серена Уильямс – обладательница четырёх золотых медалей ОИ. Три из них американка выиграла в парном разряде, но главным достижением можно считать титул в одиночке в 2012 году, когда в лондонском финале она одолела Марию Шарапову. Серена завершила карьеру в 2022-м и впервые приехала на Игры в качестве бывшей спортсменки.

Париж многое значит для Уильямс. Она регулярно посещает столицу Франции, когда там проходит знаменитая Неделя моды. В 2007 году теннисистка даже купила квартиру в седьмом округе Парижа с двумя спальнями и видом на Эйфелеву башню, а в 2016-м проводила рум-тур по своему роскошному месту жительства в Snapchat. Наверняка у Серены остаются преимущественно положительные впечатления от визита в европейский мегаполис, но на открытии Игр легендарной американке пришлось пережить несколько неприятных моментов.