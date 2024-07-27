Подписчикам не важны «Шлемы»? Скандалиста Кирьоса любят больше, чем Свёнтек

Современный мир уже трудно представить без социальных сетей, и профессиональный спорт не исключение. Почти все публичные персоны имеют аккаунты сразу в нескольких соцсетях. Благодаря этому болельщики могут хоть немного, но всё же приблизиться к кумиру. Написать личное сообщение Федереру — да 20 лет назад никто из фанатов и мечтать не мог о подобном!

Но соцсети нужны не только болельщикам, но и самим спортсменам. Благодаря им игроки что-то рекламируют, раскручивают собственные бренды и так далее. Чем больше охват, тем большие суммы поступают от рекламодателей и прочих спонсоров. И среди действующих теннисистов по количеству подписчиков нет равных 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю. Испанец, у которого 21,3 млн фанатов, продвигает не только самого себя, отмечая достижения на турнирах, но и — посредством ссылок в профиле — свою теннисную академию, а также фонд, поддерживающий начинающих спортсменов.

И если фото с турниров, будем честны, довольно однотипны, то вот такие снимки уникальны. В досетевую эпоху такие кадры доступны были только членам семьи игрока, а теперь их может увидеть весь мир.

Рафаэль Надаль с женой отдыхает в Греции Фото: Из личного архива Рафаэля Надаля

После Надаля идёт 24-кратный победитель мэйджоров Новак Джокович. Его аккаунт с 14,8 млн подписчиков чуть менее спортивный и чуть более личный. Помимо традиционных фотографий с корта и продвижения своего фонда, Джокович чаще делится «обычными» снимками. Вот он смотрит с детьми «Ролан Гаррос»:

Новак Джокович с детьми Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Вот нежно целует жену:

Новак Джокович с женой Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Вот готовится к Олимпиаде (без шуток, в подписи так и сказано!):

Новак Джокович Фото: Из личного архива Новака Джоковича

А вот вновь целует любимую:

Новак Джокович с женой Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Замыкает первую тройку теннисистов четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас. Наверное, именно таким и должен быть профиль 21-летнего спортсмена: теннис, теннис и ещё раз теннис! В «закрепе» у Алькараса, имеющего 5,8 млн подписчиков, три поста с трофеями, завоёванными на мэйджорах, а дальше располагаются снимки с турниров и тренировок.

Есть в первой десятке несколько игроков, которые в последнее время не могут похвастаться достижениями на корте, но подписчиков у них всё равно хоть отбавляй. Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос уже полтора года толком не играет. Однако эпатажный австралиец настолько интересен публике, что это позволяет ему держаться на четвёртом месте — 4,2 млн подписчиков. Кирьос, в частности, активно продвигает свой YouTube-канал, в котором берёт интервью у других известных персон.

Эмма Радукану идеально монетизировала свой сенсационный успех на US Open — 2021. Спортсменку регулярно преследуют травмы, но это не мешает ей держаться в топе с 2,6 млн подписчиков. И, вероятно, сказывается то, что британская пресса умеет поддерживать интерес к соотечественникам, этого у них не отнять.

Эжени Бушар, очевидно, берёт своё внешними данными. Теннисистка, у которой 2,3 млн подписчиков, в 2014 году выходила в финал Уимблдона, но кто об этом помнит?

Эжени Бушар Фото: Из личного архива Эжени Бушар

Эжени Бушар Фото: Из личного архива Эжени Бушар

Ну а Энди Маррей и Винус Уильямс (оба — по 2 млн подписчиков) уже давно всем всё доказали.

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Среди россиян по популярности нет равных чемпиону US Open — 2021 Даниилу Медведеву. Это единственный наш чемпион из тех, кто играет (если вынести за скобки двукратную чемпионку ТБШ Светлану Кузнецову, которая официально не объявляла об уходе, но последний матч провела более трёх лет назад). У Медведева 1,2 млн подписчиков. В аккаунте у него всего понемногу: спортивные фото, рекламные, личные. За последний год больше всего лайков, 280 тыс., собрала публикация с этой милой семейной фотографией:

Даниил Медведев с семьёй Фото: Из личного архива Даниила Медведева

И пост после проигранного финала Australian Open, который собрал 206 тыс. лайков. В нём Медведев написал: «Тяжёлый поход, боролся до конца. Может, в следующий раз. А теперь надо поспать».

Также в последнее время неуклонно растёт число подписчиков у Анны Калинской и у Мирры Андреевой. Можно предположить, что на Калинскую подписываются в том числе и болельщики Янника Синнера. Но всего этого не было бы, если бы не достижения Анны на корте: четвертьфинал Australian Open, финал «тысячника» в Дубае. А Мирра может похвастаться выходом в полуфинал «Ролан Гаррос» и первым в карьере титулом, завоёванным в румынском городе Яссы.

Анна Калинская на фоне цветов Фото: Из личного архива Анны Калинской

Мирра Андреева на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

Подписчики действующих теннисистов в соцсетях