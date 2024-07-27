«Они не переживают за травмоопасность». Бублик жёстко разнёс организаторов Олимпиады

Теннисный олимпийский турнир в Париже начался так, будто «Ролан Гаррос» не заканчивался. Снова дожди, снова переносы матчей. В первый игровой день всё было настолько плохо, что на открытых кортах не провели ни одного матча. А ведь было запланировано больше 40!

Единственным одиночным матчем, который внепланово поставили под крышу из-за ливня, стала игра Бублика и Фритца. Это случилось внезапно и стало небольшой неожиданностью для обоих теннисистов. Матч казахстанский теннисист проиграл в двух сетах и без особых шансов. Всё-таки грунт для Бублика очень неудобное покрытие.

Но после поражения нам удалось пообщаться с Сашей, и он жёстко раскритиковал организацию Олимпиады для теннисистов от ITF.

— В теннисном мире неоднозначное отношение к Олимпиаде. Кто-то считает нужным ехать, кто-то – нет. Почему тебе важно быть здесь?

— Надо отдавать долг стране. Теннисисты редко выступают за команду и страну. Здесь мы это делаем, на Азиатских играх, в Кубке Дэвиса. Такие турниры очень важны, потому что они привлекают огромное количество аудитории к стране, нежели к спортсменам.

— Снова дожди, будто «Ролан Гаррос» и не заканчивался. Это сказалось сегодня?

— Два дня шли дожди. Я на корт сегодня вышел только второй раз, потому что льёт целыми днями. А организаторам всё равно. Мы не разминались, нам сказали, что дадут восемь минут для разминки, а дальше идите играйте. Организаторы не переживают за травмоопасность. Им абсолютно всё равно на нюансы, что мы не разминаемся нормально перед матчем. Для них главное, чтобы мы вышли. ТВ-права проданы, поэтому идите.

— С ATP не сравнится?

— Небо и земля. Когда я играл в Токио на Олимпиаде, там, кажется, было градусов 50. На ATP никогда бы не дали сыграть. Хотя мы всё равно недовольны тем, как они к нам относятся, мы хотим большей лояльности к погодным условиям. Наверное, это одна из причин, почему не все теннисисты любят Олимпиаду. Это непривычно, приходится адаптироваться. Даже те пути, по которым мы ходим, они их усложняют. Я сейчас шёл с человеком, он меня спросил, почему мы ходим так, потому что сюда идти две минуты, а мы шли 10. Они зачем-то всё перекрыли.

— На другие виды спорта не думал сходить?

— Безусловно, было бы интересно сходить посмотреть на другие соревнования. Но теннис обособлен от других, мы играем на своём стадионе, в этом плане тяжело. Хотелось бы посмотреть, но надо ехать куда-то. Олимпиада проходит раз в четыре года, может быть, понаблюдать за спортсменами из своей страны. Я бы сходил на баскетбол или посмотрел на бокс наших ребят. Но здесь это практически невозможно, поэтому придётся быть в своём классическом графике, как на «Ролан Гаррос».