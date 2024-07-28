БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Теннисные матчи воскресенья 28 июля 2024 на Олимпиаде в Париже: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка

6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Мирра на Олимпиаде-2024
Даниил Сальников
Российские теннисисты на Олипиаде-2024
Аудио-версия:
Комментарии
За кем следить 28 июля на парижских кортах «Ролан Гаррос».

Посмотреть все события 28 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Екатерина Александрова (Россия) – Юань Юэ (Китай), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Интрига: улучшит ли Екатерина свой прошлый результат на Играх?

Екатерина Александрова начинает свой второй олимпийский поход. Её прошлая попытка в Токио-2021 оказалась неудачной — россиянка проиграла уже во втором круге. Теперь же Екатерина начинает борьбу матчем с китаянкой Юань Юэ. Девушки ранее друг с другом не встречались. Победительница далее сразится с кем-то из пары Мария Саккари — Данка Ковинич.

Александрова была вынуждена пропустить Уимблдон:
Звездопад на Уимблдоне. Топы уже в первый день снимаются из-за болезней и травм
Звездопад на Уимблдоне. Топы уже в первый день снимаются из-за болезней и травм

🎾 13:00*: Элизабетта Коччаретто (Италия) – Диана Шнайдер (Россия, 15), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: как Диана проведёт свой первый матч в Париже-2024?

Этот поединок не состоялся в субботу из-за дождя. Диана Шнайдер дождалась дебюта на Олимпийских играх. 20-летняя россиянка посеяна под 15-м номером и начнёт борьбу на турнире матчем с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Ранее теннисистки встречались трижды и во всех случаях сильнее была итальянка — на W25 в Анталье-2022, в финале WTA-125 в Чарльстоне-2024 и в 1/4 финала Бирмингема-2024. Будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Линда Носкова — Сиюй Ван.

Диана — о дебюте на Олимпийских играх:
«Буду собирать значки на ОИ — это весело!» Диана Шнайдер о третьем титуле и первых Играх
Эксклюзив
«Буду собирать значки на ОИ — это весело!» Диана Шнайдер о третьем титуле и первых Играх

🎾 16:00*: Алехандро Табило (Чили, 15) – Роман Сафиуллин (Россия), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Интрига: как сложится первый матч на Олимпиаде для Романа Сафиуллина?

Роману Сафиуллину на старте Олимпиады достался непростой чилиец Алехандро Табило, посеянный под 15-м номером. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель сразится во втором круге с кем-то из пары Томас Мартин Этчеверри — Тьяго Уайлд.

Сафиуллин отличился на Уимблдоне:
На Уимблдоне за 2 круга повторили великий рекорд по камбэкам. Россиянин тоже поучаствовал
На Уимблдоне за 2 круга повторили великий рекорд по камбэкам. Россиянин тоже поучаствовал

🎾 17:30*: Стэн Вавринка (Швейцария, SE) – Павел Котов (Россия), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
1 2 3
         
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

Интрига: как сыграет дебютант Котов с олимпийским чемпионом Вавринкой?

Этот поединок тоже не состоялся в субботу из-за дождя. Россиянин Павел Котов дебютирует на Играх противостоянием с опытным Стэном Вавринкой, который в 2008 году стал олимпийским чемпионом в паре с Роджером Федерером. Стэн и Павел уже пересекались в этом году на тех же парижских кортах в рамках «Ролан Гаррос», и тогда в четырёх сетах сильнее оказался Котов. Побитель нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Алексей Попырин — Николас Харри.

Павел стремительно прогрессирует в этом году:
«Идеальный «Ролан Гаррос» с точки зрения опыта». Котов проиграл, но кайфанул
Эксклюзив
«Идеальный «Ролан Гаррос» с точки зрения опыта». Котов проиграл, но кайфанул

🎾 17:30*: Магда Линетт (Польша) – Мирра Андреева (Россия), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: успеет ли Мирра восстановиться после тяжёлого финала в Яссах?

В ночь с пятницы на субботу 17-летняя Мирра Андреева завоевала свой дебютный титул в Яссах, затем перелетела из Румынии в Париж и уже в воскресенье стартует на Играх. Её первой соперницей будет польская теннисистка Магда Линетт, которая только что выиграла аналогичный турнир в Праге. Теннисистки уже встречались в этом году в Мадриде, и тогда успех праздновала Мирра. Победительница нового матча во втором круге Олимпиады сразится с финалисткой «Ролан Гаррос» и Уимблдона 2024 года Ясмин Паолини.

Юная россиянка после победы в Яссах примчалась в Париж:
Первый титул Мирры! 17-летняя Андреева выиграла дерби и с хорошим настроением едет на ОИ
Первый титул Мирры! 17-летняя Андреева выиграла дерби и с хорошим настроением едет на ОИ

🎾 20:30*: Даниил Медведев/Роман Сафиуллин (Россия) – Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 2), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц

Интрига: как сыграют Медведев и Сафиуллин со вторыми номерами посева?

Россияне Роман Сафиуллин и Даниил Медведев начинают борьбу в парном турнире матчем со вторыми номерами посева Кевином Кравицем и Тимом Пюцем. Кстати, Кравиц дважды побеждал на «Ролан Гаррос», правда, с другим напарником. Победители дальше померяются силами с кем-то из параллельного матча — Рохан Бопанна/Срирам Баладжи (Индия) — Гаэль Монфис/Эдуард Роже-Васслен (Франция).

Медведев успешно стартовал в одиночке:
Медведев разгромил австралийца на старте ОИ. Даниилу потребовался всего час для 1-й победы
Медведев разгромил австралийца на старте ОИ. Даниилу потребовался всего час для 1-й победы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android