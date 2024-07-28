За кем следить 28 июля на парижских кортах «Ролан Гаррос».

6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Мирра на Олимпиаде-2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Екатерина Александрова (Россия) – Юань Юэ (Китай), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: улучшит ли Екатерина свой прошлый результат на Играх?

Екатерина Александрова начинает свой второй олимпийский поход. Её прошлая попытка в Токио-2021 оказалась неудачной — россиянка проиграла уже во втором круге. Теперь же Екатерина начинает борьбу матчем с китаянкой Юань Юэ. Девушки ранее друг с другом не встречались. Победительница далее сразится с кем-то из пары Мария Саккари — Данка Ковинич.

🎾 13:00*: Элизабетта Коччаретто (Италия) – Диана Шнайдер (Россия, 15), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Диана проведёт свой первый матч в Париже-2024?

Этот поединок не состоялся в субботу из-за дождя. Диана Шнайдер дождалась дебюта на Олимпийских играх. 20-летняя россиянка посеяна под 15-м номером и начнёт борьбу на турнире матчем с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Ранее теннисистки встречались трижды и во всех случаях сильнее была итальянка — на W25 в Анталье-2022, в финале WTA-125 в Чарльстоне-2024 и в 1/4 финала Бирмингема-2024. Будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Линда Носкова — Сиюй Ван.

🎾 16:00*: Алехандро Табило (Чили, 15) – Роман Сафиуллин (Россия), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится первый матч на Олимпиаде для Романа Сафиуллина?

Роману Сафиуллину на старте Олимпиады достался непростой чилиец Алехандро Табило, посеянный под 15-м номером. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель сразится во втором круге с кем-то из пары Томас Мартин Этчеверри — Тьяго Уайлд.

🎾 17:30*: Стэн Вавринка (Швейцария, SE) – Павел Котов (Россия), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет дебютант Котов с олимпийским чемпионом Вавринкой?

Этот поединок тоже не состоялся в субботу из-за дождя. Россиянин Павел Котов дебютирует на Играх противостоянием с опытным Стэном Вавринкой, который в 2008 году стал олимпийским чемпионом в паре с Роджером Федерером. Стэн и Павел уже пересекались в этом году на тех же парижских кортах в рамках «Ролан Гаррос», и тогда в четырёх сетах сильнее оказался Котов. Побитель нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Алексей Попырин — Николас Харри.

🎾 17:30*: Магда Линетт (Польша) – Мирра Андреева (Россия), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: успеет ли Мирра восстановиться после тяжёлого финала в Яссах?

В ночь с пятницы на субботу 17-летняя Мирра Андреева завоевала свой дебютный титул в Яссах, затем перелетела из Румынии в Париж и уже в воскресенье стартует на Играх. Её первой соперницей будет польская теннисистка Магда Линетт, которая только что выиграла аналогичный турнир в Праге. Теннисистки уже встречались в этом году в Мадриде, и тогда успех праздновала Мирра. Победительница нового матча во втором круге Олимпиады сразится с финалисткой «Ролан Гаррос» и Уимблдона 2024 года Ясмин Паолини.

🎾 20:30*: Даниил Медведев/Роман Сафиуллин (Россия) – Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 2), Олимпиада, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграют Медведев и Сафиуллин со вторыми номерами посева?

Россияне Роман Сафиуллин и Даниил Медведев начинают борьбу в парном турнире матчем со вторыми номерами посева Кевином Кравицем и Тимом Пюцем. Кстати, Кравиц дважды побеждал на «Ролан Гаррос», правда, с другим напарником. Победители дальше померяются силами с кем-то из параллельного матча — Рохан Бопанна/Срирам Баладжи (Индия) — Гаэль Монфис/Эдуард Роже-Васслен (Франция).