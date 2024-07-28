«Вот почему не все теннисисты любят Олимпиаду». Первый же день Игр стал скандальным

Пока что на Олимпиаде-2024 в Париже ни дня не обходится без противоречивых ситуаций. То в футбольном матче Аргентина — Марокко результат изменяется через два часа после окончания встречи, то церемония открытия Игр оскорбляет чувства верующих… А первый большой соревновательный день, если вести речь о теннисном турнире, почти полностью смыл дождь.

Организаторы так и не смогли найти решение, которое позволило бы игрокам потренироваться как следует перед выходом на корт. По словам бывшего российского, а ныне казахстанского теннисиста Александра Бублика, их просто не заботят такие вещи. Бублик в двух сетах проиграл американцу Тейлору Фритцу в первом круге Олимпиады.

«Два дня шли дожди. Я на корт сегодня вышел только второй раз, потому что дожди целыми днями.

Организаторам всё равно. Мы не разминались, нам сказали, что дают нам восемь минут для разминки, а дальше идите играйте», — сказал Бублик в интервью «Чемпионату».

Александр указал, что в таком случае риск получить травму повышается в разы, но, поскольку телеправа уже проданы, об этом никто не задумывается — в отличие от ATP, где в этом смысле всё в порядке. «Организаторы не переживают за травмоопасность, потому что ты не разминаешься перед матчем. Им абсолютно всё равно на нюансы, для них главное, чтобы мы вышли. Телеправа проданы, поэтому идите.

С ATP это не сравнится — небо и земля. Когда я играл в Токио на Олимпиаде, там, кажется, было градусов 50. В ATP никогда бы не дали сыграть. Хотя мы всё равно недовольны тем, как они к нам относятся, мы хотим большей лояльности к погодным условиям», — говорит он.

Александр Бублик на Олимпиаде-2024 в Париже Фото: Matthew Stockman/Getty Images

По мнению Бублика, многие теннисисты не горят желанием приезжать на Олимпийские игры в том числе и по этой причине. «Наверное, это одна из причин, почему не все теннисисты любят Олимпиаду. Это непривычно, приходится адаптироваться. Даже те пути, по которым мы ходим, — они их усложняют. Я сейчас шёл с человеком, он меня спросил, почему мы ходим так, потому что сюда идти две минуты, а мы шли 10. Они зачем-то всё перекрыли», — заключил спортсмен.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович выделил другую проблему. Когда кто-то снимается из одиночной сетки на турнирах ATP, его место занимает лаки-лузер — как правило, тоже неплохой одиночник, иначе его не было бы в квалификации. Иное дело — Олимпиада. Квалификация как таковая здесь отсутствует, и в случае снятия игрока его место занимает представитель парного разряда.

Именно так и вышло в случае с соперником Джоковича по первому кругу. Австралиец Мэттью Эбден — великолепный парник, третья ракетка мира в соответствующем разряде. Но в одиночке он не играл два года, с Уинстон-Сейлема-2022. И какой результат он мог показать в матче с Новаком?

Главные достижения Эбдена в этом матче — во-первых, он не дал сербу оформить так называемый «золотой» сет (то есть выиграть в партии 24 очка из 24), а во-вторых, сумел-таки взять один гейм под занавес встречи.

«Послушайте, я действительно не понимаю правил. Они действительно немного нелогичны, как по мне. Знаете, если кто-то отказывается, тут вызывают парных игроков играть в одиночном разряде. Честно говоря, я не думаю, что это создаёт хороший имидж для спорта. Было много одиночных игроков, у которых было время, которые были запасными, которых можно было вызвать.

Считаю, это нужно менять. Так бывало на всех Олимпийских играх, в которых я принимал участие. А это уже пятые. Я просто не понимаю этого правила. Надеюсь, они изменят его», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Эбден ещё по ходу матча в шутку предлагал одному из зрителей выйти на корт и сыграть вместо него.

Мэттью Эбден на Олимпиаде-2024 Фото: кадр из трансляции

А после игры объявил, что теперь официально завершает карьеру в одиночном разряде. «Можно с уверенностью сказать, что после этого я официально завершаю карьеру в одиночном разряде. Новак, было приятно разделить с тобой корт в последнем матче на корте Филиппа Шатрье здесь, на Олимпиаде. Желаю всего наилучшего на турнире. Если не кто-нибудь из наших австралийцев, то, надеюсь, ты выиграешь золотую медаль», — написал 36-летний спортсмен в своих соцсетях.

22-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль высказал недовольство своим расписанием. Он поздно вечером закончил парный матч первого круга с Карлосом Алькарасом, а на следующий день его встречу в одиночном разряде поставили в дневную сессию.

«В два часа дня? Я играю? Я не понимаю, сейчас 10 часов вечера. Мне кажется, это возмутительно. Мне придётся поговорить с командой, чтобы понять, какой вариант будет лучшим для достижения результатов», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль на Олимпиаде-2024 в Париже Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев рассказал, что отказался жить в Олимпийской деревне по причине логистических сложностей. «Много различных причин, но в итоге от этого очень устаёшь. Мы, теннисисты, привыкли, что у нас своя бешеная рутина, всё по минутам расписано. Пока дойдёшь до олимпийской столовой, пока в очереди дождёшься еду, пока дойдёшь обратно, пока встанешь на автобус.

В Токио я увидел, что не все теннисисты жили в Олимпийской деревне. Здесь только 15 нейтральных спортсменов. Решил, что если я хочу медали, то лучше жить в отеле», — сказал Медведев в интервью «Чемпионату».

Канадской журналистке Стефани Майлз, в частности, не понравилась работа сразу двух комментаторов англоязычной трансляции. В одном из потоков это была женщина, неправильно называвшая визуальную систему контроля правильности решений судей. «Она называет электронную систему VAR… Ищу другие потоки», — написала журналистка в соцсети X (ранее Twitter).

В другом потоке мужчина комментировал с настолько сильным шотландским акцентом, что его почти невозможно было понять. «Они пригласили Джеки Стюарта (легендарного шотландского гонщика Формулы-1. — Прим. «Чемпионата») на матч Гарсии и Кристиан. Точнее, не его. Но парень с шотландским акцентом, настолько сильным, что его почти невозможно понять.

Когда трансляция идёт на весь мир, акцент должен быть как можно более нейтральным. Чтобы все могли понять, даже если английский не является их родным языком. Или даже если это так. Но им всё равно, я думаю», — добавила журналистка.

Кроме того, ей не понравилось то, как именно организаторы переносили встречи. «Это выглядит ужасно. Они перенесли матч Гауфф/Пегула с Перес/Сэвилл на корт Ленглен, там уже пятый матч. Всё остальное отменили (кроме того, что на корте Филиппа Шатрье). Они явно хотят дать Гауфф больше времени», — написала Майлз.

Ещё из технических моментов стоит отметить, что в трансляции далеко не всегда корректно отображался счёт — информация шла с запозданием. Данная проблема эпизодически возникает на официальных сайтах ATP и WTA, но вот именно в трансляциях — почти никогда.

«В целом не лучшее начало турнира», — подытожил журналист издания Tennis up to Date Самуэль Гилл. Сложно не согласиться.