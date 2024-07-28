Шнайдер рвётся во 2-й круг Олимпиады-2024! Также играют Мирра, Котов, Сафиуллин. LIVE!

На Играх в Париже в воскресенье продолжится теннисный турнир. На кортах появятся и шестеро россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». В воскресенье, 28 июля, должен завершиться первый круг в одиночных разрядах, а также продолжиться парные матчи. Накануне из-за дождя сыграли лишь по четыре матча в двух одиночках, таким образом, на воскресенье накопилось аж 56 одиночных поединков – по 28 у мужчин и женщин. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Диана Шнайдер (15-й номер посева), Павел Котов, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, а также дуэт Даниил Медведев/Сафиуллин.

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