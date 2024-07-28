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Мирра Андреева, Шнайдер, Сафиуллин: онлайн-трансляция Олимпиады в Париже-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Шнайдер рвётся во 2-й круг Олимпиады-2024! Также играют Мирра, Котов, Сафиуллин. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Олимпиады
Комментарии
На Играх в Париже в воскресенье продолжится теннисный турнир. На кортах появятся и шестеро россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». В воскресенье, 28 июля, должен завершиться первый круг в одиночных разрядах, а также продолжиться парные матчи. Накануне из-за дождя сыграли лишь по четыре матча в двух одиночках, таким образом, на воскресенье накопилось аж 56 одиночных поединков – по 28 у мужчин и женщин. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Диана Шнайдер (15-й номер посева), Павел Котов, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, а также дуэт Даниил Медведев/Сафиуллин.

Олимпиада-2024. Мужчины. Сетка
Олимпиада-2024. Женщины. Сетка
Олимпиада-2024. Парный разряд. Мужчины. Сетка
Олимпиада-2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:05 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Не начался
1 2 3
         
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
1 2 3
         
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
Т. Дэниэл К. Нисикори
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Д. Эванс Э. Маррей
Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц

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Опрос: кто победит? Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Наш спецкор Андрей Панков уже прибыл на «Ролан Гаррос» и свидетельствует с места событий. Что погода отличная и вот-вот начнутся матчи.

12:46 Даниил Сальников

Считанные минуты остались до старта второго игрового дня на теннисном турнире. А на самой Олимпиаде сражения идут уже с раннего утра. За всеми сражениями в других видах спорта следите в нашем олимпийском лайве дня.

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Сегодня 17-летняя Мирра Андреева дебютирует на Олимпиаде. Как думаете, чем завершится её стартовый матч с Магдой Линетт из Польши?

12:19 Даниил Сальников

Более подробное расписание матчей дня с историей встреч и раскладами по сетке читайте в нашем сегодняшнем анонсе.

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12:09 Даниил Сальников

Смотрим за окно в Париже и убеждаемся, что сегодня с погодой всё пока прекрасно.

Погода в Париже наладилась

Погода в Париже наладилась

Фото: Скриншот трансляции

12:05 Даниил Сальников

Вчера дождь в Париже так и не дал начаться ни одному матчу на внешних кортах. Было сыграно в общей сложности только 10 поединков под крышей. А вот какой сегодня обнадёживающий прогноз погоды.

12:04 Даниил Сальников

До начала сегодняшних матчей мужская сетка понесла очередные потери. Снялся с турнира пятый номер посева Алекс де Минор из Австралии. Он находился в нижней четверти, где находятся испанец Карлос Алькарас и россиянин Роман Сафиуллин.

12:02 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Сегодня должны быть сыграны 56 матчей одиночного разряда и ещё с десяток — парного. Сыграют и почти все россияне. Вот какое расписание дня на воскресенье.

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