Шнайдер рвётся во 2-й круг Олимпиады-2024! Также играют Мирра, Котов, Сафиуллин. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». В воскресенье, 28 июля, должен завершиться первый круг в одиночных разрядах, а также продолжиться парные матчи. Накануне из-за дождя сыграли лишь по четыре матча в двух одиночках, таким образом, на воскресенье накопилось аж 56 одиночных поединков – по 28 у мужчин и женщин. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Диана Шнайдер (15-й номер посева), Павел Котов, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, а также дуэт Даниил Медведев/Сафиуллин.
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Наш спецкор Андрей Панков уже прибыл на «Ролан Гаррос» и свидетельствует с места событий. Что погода отличная и вот-вот начнутся матчи.
Считанные минуты остались до старта второго игрового дня на теннисном турнире. А на самой Олимпиаде сражения идут уже с раннего утра. За всеми сражениями в других видах спорта следите в нашем олимпийском лайве дня.
После столь важной победы Даниил Медведев дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову о матче, о выступлении в трёх разрядах, о том, что стремится всеми силами завоевать медаль Олимпиады и о многом другом. Читайте подробности.
Лидер россиян Даниил Медведев уверенно стартовал на турнире — всего за час разобрался с австралийцем Ринки Хидзикатой. Подробности матча в нашем обзоре.
О том, как прошёл накануне стартовый игровой день, читайте подробности в нашем вчерашнем лайве.
Опрос: кто победит?
Сегодня 17-летняя Мирра Андреева дебютирует на Олимпиаде. Как думаете, чем завершится её стартовый матч с Магдой Линетт из Польши?
Более подробное расписание матчей дня с историей встреч и раскладами по сетке читайте в нашем сегодняшнем анонсе.
Смотрим за окно в Париже и убеждаемся, что сегодня с погодой всё пока прекрасно.
Погода в Париже наладилась
Фото: Скриншот трансляции
Вчера дождь в Париже так и не дал начаться ни одному матчу на внешних кортах. Было сыграно в общей сложности только 10 поединков под крышей. А вот какой сегодня обнадёживающий прогноз погоды.
До начала сегодняшних матчей мужская сетка понесла очередные потери. Снялся с турнира пятый номер посева Алекс де Минор из Австралии. Он находился в нижней четверти, где находятся испанец Карлос Алькарас и россиянин Роман Сафиуллин.
Расписание воскресенья
Сегодня должны быть сыграны 56 матчей одиночного разряда и ещё с десяток — парного. Сыграют и почти все россияне. Вот какое расписание дня на воскресенье.
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