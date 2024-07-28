Мощный дебют 20-летней Шнайдер на ОИ: Диана выиграла 6-й матч подряд после Будапешта

В воскресенье, 28 июля, на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) проходили матчи теннисного турнира с участием российских спортсменок. Расписание оказалось весьма плотным, ведь в первый игровой день из-за дождя удалось отыграть лишь считаное количество встреч. Сегодня два матча с участием российских теннисисток поставили первым запуском. В одном из них 20-летняя Диана Шнайдер, посеянная под 15-м номером, играла с 46-й ракеткой мира итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Шнайдер, напомним, дебютирует на Олимпиаде.

Изначально эта встреча должна была состояться ещё вчера, так что обе теннисистки получили внеплановый день на подготовку. Счёт личных встреч был 3-0 в пользу Коччаретто. Итальянка побеждала Шнайдер на «фьючерсе» в Анталье в 2022 году (6:4, 4:6, 6:4), в финале WTA-125 в Чарльстоне в нынешнем сезоне (6:3, 6:2), а также в четвертьфинале Бирмингема месяц назад (5:7, 6:4, 6:2).

Шнайдер уже в первом гейме пришлось спасать брейк-пойнты: после двойной ошибки россиянки счёт стал 15:40. Однако Диана выбралась из этой ситуации и не позволила сопернице захватить инициативу. В четвёртом гейме Шнайдер уже сама не раз выбиралась на брейк-пойнты и с четвёртой попытки добилась своей цели — 3:1.

После этого Диана плотно перехватила инициативу и довольно быстро добилась победы в сете. При 5:2 она смогла принять на партию, отдав только один розыгрыш на приёме, — 6:2 за 37 минут. Шнайдер оказалась лучше Коччаретто как по активно выигранным очкам (восемь против пяти), так и по невынужденным ошибкам (семь против 11).

Во втором сете у Шнайдер возникли небольшие сложности в первом гейме. Но она отыграла брейк-пойнт, а в четвёртом гейме дожала соперницу с третьего брейк-пойнта и повела 3:1. После этого в игре россиянки случился небольшой провал. Она отдала три гейма подряд, два из которых — на своей подаче. Однако в восьмом гейме Диана, которая в этой партии стала часто и успешно выходить к сетке (девять из 10 за партию), не позволила сопернице подтвердить брейк и сравняла счёт — 4:4.

Девятый гейм Диана, подавая, проиграла — стало тревожно, партию могла забрать Элизабетта. Однако итальянка не подала на сет, а концовка полностью осталась за россиянкой, проигравшей лишь одно очко в последних двух геймах, — 6:2, 7:5 за 1 час 32 минуты.

«Горки такие эмоциональные, потому что два раза в году уже проигрывала, выигрывая сет и ведя. Был ментальный для меня момент. Очень рада, что получилось закрыть в два сета, перебороть свои эмоции после предыдущих двух поражений. Рада, как отыграла оба сета», — сказала Шнайдер в интервью «Чемпионату».

Во втором круге Диана сразится с китаянкой Сиюй Ван, обыгравшей чешку Линду Носкову — 6:3, 6:3.

А Екатерина Александрова, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, вышла на корт с китаянкой Юань Юэ, замыкающей топ-40 мировой классификации. Это был их первый очный матч, и китаянка одержала победу.

Начался матч с парада брейков, как иногда бывает на грунте. Александрова начала игру с двух двойных ошибок подряд, после чего поменяла ракетку. Удержать подачу ей не удалось, но во втором гейме россиянка совершила обратный брейк. Третий гейм Екатерина провалила, вдоволь наошибавшись на своей подаче. Однако и тут смогла сразу же ответить брейком — 2:2.

В седьмом гейме Александрова вновь принялась сорить двойными ошибками. К тому моменту их стало уже пять. Екатерина опять проиграла свою подачу — и снова ответила брейком, отдав лишь один розыгрыш. В концовке всё же сказались неудачные действия россиянки на подаче. В 11-м гейме Юань Юэ ещё раз сделала брейк, а потом подала на партию — 7:5 за 54 минуты. Китаянка обошла Александрову и по проценту попадания первой подачи (66% против 56%), и по невынужденным (17 против 22).

Второй сет Екатерина также начала неудачно и проиграла первые два гейма. Зато подкрутила подачу (81% попадания первой на фоне 56% в первой партии), реабилитировалась, забрав восемь розыгрышей подряд — 2:2. На этом россиянка не остановилась и взяла ещё три гейма подряд — 5:2. Однако при 5:3 не подала на сет, отобрав у соперницы лишь розыгрыш. После этого Юань Юэ сравняла счёт — 5:5. Два гейма спустя состоялся тай-брейк, который Александрова провела образцово — 7:0! Вторая партия продолжалась 56 минут.

В решающем сете у Александровой, к сожалению, снова пропала подача. Екатерина позволила сопернице сделать два брейка подряд. И россиянку не выручило даже то, что между этими неудачными геймами она сама выиграла гейм на приёме.

Ключевым стал седьмой гейм, когда Юань Юэ подавала при 4:2. Китаянка на ошибках россиянки вышла на 40:0, после этого Александрова прибавила и заработала брейк-пойнт, но, увы, не использовала его. В восьмом гейме Екатерина, подавая при 2:5 не в свою пользу, на 30:30 допустила уже девятую двойную ошибку, и Юань Юэ использовала первый же матчбол — 7:5, 6:7 (0:7), 6:2 за 2 часа 30 минут.

Также сегодня свои поединки первого раунда проведут Роман Сафиуллин, Павел Котов и Мирра Андреева. А в парном разряде сыграют Даниил Медведев/Роман Сафиуллин.

Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».