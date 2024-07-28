«Хочется вспомнить олимпийские корни». Циципасы идут за золотом Игр, как их русский дед

25-летний грек Стефанос Циципас – один из лучших теннисистов последнего десятилетия. Циципас дважды играл в финалах турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2021 и Australian Open – 2023), но уступал Новаку Джоковичу.

Стефанос отличается оригинальным взглядом на многие вопросы. Например, он хотел бы достичь статуса первой ракетки мира сильнее, чем выиграть «Шлем». А ещё для Циципаса очень важно выиграть медали Олимпиады, в отличие от многих теннисистов, которые не слишком её котируют, по сравнению с соревнованиями ATP. Дело в том, что Стефанос не забывает свои русские корни. Советский футболист Сергей Сальников – дед греческого теннисиста. В 1956 году Сальников завоевал золотые медали в Мельбурне. Циципас очень хочет стать чемпионом Игр (или хотя бы взять медаль), как и его великий предок.

Стефанос по сей день на все турниры в специальном чехле возит майку деда с «десяткой» на спине, в которой тот брал золото в Мельбурне. Циципас надеется, что однажды семейная реликвия принесёт ему удачу. Вполне возможно, это случится уже на нынешней Олимпиаде в Париже.

В 2021 году Циципас дебютировал на Играх в Токио, но в третьем круге уступил французу Уго Умберу. В 2024-м в Париже у Стефаноса куда выше шансы на успех. Во-первых, он стал на порядок более опытным теннисистом. Во-вторых, сейчас Игры проходят на его любимом грунтовом покрытии. Циципас трижды побеждал на «Мастерсе» в Монте-Карло, играл в финале «Ролан Гаррос», на кортах которого проходит нынешняя Олимпиада. Стефанос вполне может замахнуться на медали во всех трёх разрядах. Он выступает не только в «одиночке», но ещё и в паре с братом Петросом, а также в миксте с Марией Саккари.

Стефанос и Петрос Циципасы Фото: Clive Mason/Getty Images

Конечно, в одиночном разряде Циципас не входит в число фаворитов, с учётом наличия в сетке Карлоса Алькараса и Новака Джоковича. Но если повезёт, то есть шанс зацепиться как минимум за бронзу. А вот в паре и миксте случиться может что угодно. Петрос Циципас – опытный и довольно сильный парник, а партнёрша по миксту Мария Саккари стабильно входит в топ-10 рейтинга WTA. Опять же, при сопутствии удачи Стефанос вскоре вполне способен стать олимпийским чемпионом, как и его дед. Разряд в данном случае будет не столь важен.

«Это одна из целей на сезон. Мой дедушка Сергей – отец моей мамы – выиграл золото в составе футбольной сборной СССР в Мельбурне в 1956-м. Хочется вспомнить олимпийские корни», — говорил Циципас перед Играми в Токио, но эти слова актуальны до сих пор.

Сергей Сальников — легендарный нападающий «Спартака», «Дннамо», «Зенита» и сборной СССР. В 1940-х и 1950-х он не только стал победителем Олимпиады, но и трижды взял чемпионство СССР и пять раз — Кубок СССР. Завершил карьеру в 1960-м, после чего работал тренером и комментатором на телевидении.

Сергей Сальников Фото: Emilio Ronchini/Getty Images

Жизнь Сальникова трагически оборвалась. 9 мая 1984 года ветераны «Спартака» играли с более молодыми одноклубниками. В раздевалке по окончании матча Сергей крикнул одноклубнику: «Старик, а ты видел, какой пас я отдал!». После этого наклонился расшнуровывать бутсы и упал. Реанимационные действия не помогли — Сальников умер от сердечного приступа в возрасте 58 лет. К сожалению, он не увидел, какую спортивную династию создали его потомки.

Его дочь Юлия была чемпионкой СССР по теннису. В конце 1980-х она переехала в Грецию, вышла замуж за своего тренера Апостолоса Циципаса и родила четверых детей, все они занимаются теннисом. Стефанос – главная спортивная гордость семьи. Выступление в эпоху «Большой тройки» пока помешало ему взять «Шлем», но в будущем у 25-летнего игрока ещё будут шансы. Для начала Циципаса вполне устроит медаль ОИ в Париже. Стефанос отлично знает русский язык благодаря матери. Он сожалеет, что не смог застать деда, но стремится наилучшим образом почтить его память, выиграв медаль Олимпиады. Париж-2024 – едва ли не лучший шанс сделать это.