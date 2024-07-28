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Теннис на Олимпиаде в Париже-2024, подробности: Диана Шнайдер успешно дебютировала на Играх и продолжила серию побед

«Знаю, откуда я. Все это знают. Мы радуем людей». Шнайдер успешно стартовала на Олимпиаде
Андрей Панков
Диана Шнайдер
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Теннисистка довольна дебютом на Играх и знает, с кем будет дальше играть по сетке.

20-летняя Диана Шнайдер успешно стартовала на своей дебютной Олимпиаде. В двух сетах она победила итальянку Коччаретто. Причём до этого она ей уже трижды проигрывала, с учётом турниров более низкой категории. Во втором сете Диане удалось справиться с нервами и дожать сложную партию. После матча россиянка пообщалась с «Чемпионатом».

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

— Диана, первый сет получился достаточно лёгким. Но второй — повела с брейком, отдала. Почему получилось так?
— Горки такие эмоциональные, потому что два раза в году уже проигрывала, выигрывая сет и ведя. Был ментальный для меня момент. Очень рада, что получилось закрыть в два сета, перебороть свои эмоции после предыдущих двух поражений. Рада, как отыграла оба сета.

— В чём разница для тебя между Олимпиадой и «Большим шлемом»?
— Здесь чувствуется немного другая поддержка. На «Большом шлеме» играешь только за себя, только твой тренер поддерживает. Тут же в боксе сидят другие люди, которые поддерживают. Очень была приятно удивлена, что приехали наши болельщики поддерживать. Очень рада этому.

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— В Олимпийской деревне кайфово?
— Не сказала бы, что кайфово, но прикольно. Есть свои нюансы, проблемы: большие очереди из-за количества атлетов, сомнительные кровати. Но я как-то привыкла. Пока молодая, так что могу и на таком спать. Мне не шумно — сплю в берушах и в масках. Но а так самое сложное из-за очередей. Едим много риса и курицы даже на кортах. Но а так всё очень здорово, все дружелюбные. Никаких казусов не было.

— Бублик сказал про организацию, что здесь всем наплевать, в отличие от ATP.
— Вчера был очень сложный день из-за дождя. Сбилось всё расписание. Мы здесь просидели весь день с 10 утра. Уехала отсюда только в шесть вечера. Матч отменили только ближе к шести. Не очень приятная ситуация, потому что сидишь и знаешь, что не скоро пойдёшь играть. А тут тебе говорят: «Иди». Бублику есть из-за чего повозмущаться. Но стараемся адаптироваться под все условия.

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— Со здоровьем всё нормально? Всё колено в тейпах.
— Да. Середина сезона, все устали. Мышцы тоже подустали, но всё хорошо. Колено в порядке, двигаюсь хорошо.

— Микст Дани Медведева с Миррой Андреевой назвали «Маша и Медведь». Как вашу пару с ней назовём?
— Это классно! Мне нравится. Говоря про нашу пару, мы никогда до этого не играли. Надо будет посмотреть. Думаю, будет очень весело. Что я, что Мирра — персоны эмоциональные и заводные. Думаю, что всё получится. После первого матча можно будет нам какое-то название и дать.

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— Ощущаешь поддержку из России?
— Меня только недавно спрашивали, как выступать нашим атлетам. Я говорю: «Я же знаю, откуда я. Люди тоже знают». У меня есть фамилия. Мы играем с этими условиями два года. У других атлетов другие ситуации, но если нам дают возможность играть, то пользуемся этой возможностью. При этом все вокруг знают: болельщики, теннисисты. Если нам дают играть, нас поддерживают. Если мы выигрываем, радуем людей, которые болеют за нас. Это здорово, если они продолжают в нас верить и болеть.

— Есть, кто за вас персонально болеет?
— Приехала моя мама. Она сидела в боксе. Знает, что, если начнёт показывать эмоции, почувствую это и начну нервничать. Она уже научена после Будапешта со мной. Будем стараться вести себя здесь хорошо.

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— Сетку смотрела?
— Конечно, что скрывать. Буду играть матч за матчем. Рада, что выиграла сегодня. Следующий матч с китаянкой (Сиюй Ван. — Прим. «Чемпионата»). Буду настраиваться на матч.

— Есть ощущение, что на пике подошла?
— Может, и на пике. Посмотрим. Всё зависит от дня, когда выходишь играть.

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