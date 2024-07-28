Надаль выжил на главном корте в своей жизни! Впереди 60-я битва с Джоковичем

Из-за проливного дождя в первый день теннисного олимпийского турнира в Париже в личном разряде в общей сложности состоялось всего восемь матчей, тогда как все несыгранные одиночные встречи были перенесены на воскресенье, вследствие чего программа второго дня получилась максимально насыщенной. В первом запуске со своей задачей по выходу во второй круг справилась лишь одна из россиянок – Диана Шнайдер – а вот Екатерина Александрова своё выступление в женской одиночке в столице Франции завершила.

Днём по местному времени на кортах «Ролан Гаррос» появилась 17-летняя Мирра Андреева. В ночь с пятницы на субботу юная россиянка завоевала свой дебютный титул WTA, победив на турнире в Яссах, после чего перелетела из Румынии в Париж и уже в воскресенье стартовала на дебютных Играх. Её первой соперницей во Франции стала 32-летняя польская теннисистка Магда Линетт, которая только что также выиграла турнир категории 250, став лучшей в Праге.

Теннисистки уже встречались в прошлом году в Мадриде, и тогда успех в двух сетах праздновала Мирра. В том матче в каждой из двух сыгранных партий россиянка не позволила польской оппонентке набрать больше трёх геймов. Сейчас же аналогичное количество геймов Линетт выиграла спустя 15 минут после начала встречи. Куда более опытная полька гораздо лучше вошла в игру и стремительно захватила лидерство в стартовой партии – 3:0.

В пятом гейме у Мирры появился первый брейк-пойнт, но в решающие моменты Магда действовала безошибочно, сумев удержать свою подачу – 4:1. Других возможностей для совершения обратного брейка в этом сете польская теннисистка россиянке не предоставила. В седьмом и девятом геймах Линетт подавала на очень высоком уровне, забрав большую часть розыгрышей в один-два удара, а вместе с ними и сет – 6:3. Потерянный гейм на своей подаче в самом начале партии оказался для россиянки роковым.

Проиграв партию, Мирра взяла непродолжительную паузу и воспользовалась правом покинуть корт. Однако непосредственно сразу после возвращения россиянки на теннисную площадку характер игры не поменялся. Как и в стартовом сете, Андреева проиграла первый же в партии гейм на своей подаче, вновь сразу же упустив инициативу. Линетт действовала максимально уверенно, коллекционируя активно выигранные розыгрыши и собирая ошибки россиянки – 2:0 в её пользу.

Игра у Мирры не получалась – и юная теннисистка выглядела очень грустной и расстроенной таким положением дел. Порой у россиянки проходили отдельные красивые удары, но собрать более-менее продолжительную серию у неё никак не получалось. В четвёртом гейме при счёте 1:2 Мирра впервые в матче смогла забрать чужую подачу, но тут же последовал провал на своей и отданный гейм под ноль. Линетт восстановила лидерство в партии и оперативно подтвердила сделанный брейк – 4:2 в её пользу.

В седьмом гейме Мирра оказалась на грани того, чтобы окончательно потерять надежду на спасение. Линетт заработала брейк-пойнт и пошла к сетке для завершения гейма, но Андреева роскошной свечой смогла отыграть важнейший мяч. Спасённая подача позволила россиянке продолжать сопротивление, однако перевернуть ход встречи так и не вышло – 6:3, 6:4 в пользу Линетт.

Во втором круге Магда сразится с одной из главных фавориток олимпийского турнира набравшей феноменальную форму итальянкой Ясмин Паолини. В этом году та уже играла в финалах двух турниров «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» — а теперь грезит об олимпийской медали. Мирре же теперь остаётся сосредоточиться на выступлении в паре со Шнайдер и в миксте с Даниилом Медведевым.

«Эмоционально Мирра выглядела чуть хуже, чем соперница. В данном случае не хватает дня, чтобы восстановиться. Моментами она играла прилично. Ничего страшного, для неё это бесценный опыт. Мирра играет в трёх разрядах — посмотрим. Может быть, это и к лучшему», — сказал «Чемпионату» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Что касается мужского одиночного турнира в Париже, то он получил мегавывеску во втором раунде. Противостояние Новака Джоковича и Рафаэля Надаля ожидалось сразу после жеребьёвки, но существовали огромные опасения относительно состояния здоровья испанского чемпиона. Главные надежды Рафаэля во Франции связаны с его парой с Карлосом Алькарасом. Накануне испанцы взяли успешный старт в парном разряде, эффектно выбив из борьбы шестых сеяных — аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.

На вчерашней пресс-конференции Рафа выразил разочарование расписанием Олимпиады и намекнул, что рассматривает отказ от выступления в одиночке. Тут необходимо заметить, что в последнее время Надаль стал заметно реже рассуждать на тему завершения карьеры по окончании нынешнего сезона, но кто знает – сумеет ли 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» в будущем ещё вернуться на главный корт своей жизни для выступления в одиночном разряде.

По всей видимости, именно эти мысли и сподвигли Рафаэля всё-таки появиться на корте Филиппа Шатрье для сражения с венгром Мартоном Фучовичем. В первом сете 38-летний Надаль парил на любимом корте, словно вернув свой 2005-й (здесь можно подставить практически любой год из двух последних десятилетий). Рафа забрал первый сет с разгромным счётом 6:1, а дальше началось сложнейшее испытание.

В упорной борьбе Фучович взял вторую партию, сделав решающий брейк в 10-м гейме – 6:4. А на старте третьего партии наступила кульминация встречи: испанец проигрывал 1:2 и «горел» 0:40 на своей подаче. Фучович имел идеальный, лучше не придумаешь, шанс для оформления брейка, но Надаль выбрался из сложнейшего положения.

С огромным трудом Рафа забрал свою подачу, затем уже сам оформил брейк и через нервы сумел подать на матч. На втором матчболе испанец допустил двойную ошибку, но через некоторое время с третьей попытки всё-таки добыл знаковую для себя победу – 6:1, 4:6, 6:4. Впереди его ждёт 60-й матч в карьере с Джоковичем, которого так ждали теннисные болельщики, да и сам Новак.

«Свою часть работы я выполнил, теперь ему предстоит выиграть свой первый матч. Я с нетерпением жду встречи, которая, возможно, станет нашим последним танцем на этом корте», — говорил Джокович после вчерашней победы над австралийцем Мэттью Эбденом. Теперь свою часть работы сделал и Надаль. На данный момент по личным встречам впереди Новак — 30-29. Другого шанса сравнять счёт в этом соперничестве у Рафаэля может уже и не быть.

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