«Хочу поблагодарить всех, кто за нас болеет». Андреева не сдержала слёз после дебюта на ОИ

Мирра Андреева подходила к дебютной Олимпиаде в отличном настроении. Менее двух суток назад она выиграла дебютный титул WTA — на турнире в Яссах (Румыния). Но показалось, что победная неделя сыграла с 17-летней россиянкой злую шутку. В матче с Магдой Линетт из Польши Мирре явно не хватило сил, что привело к поражению. После встречи россиянка пришла к журналистам вся в слезах, но нашла в себе силы пообщаться.

— Мирра, с чем связано поражение? Сказалась усталость с прошлой недели?

— Конечно, тяжело. Много очень позитива можно взять с прошлой недели. Сейчас просто буду стараться фокусироваться на паре. Я считаю, что у нас хорошие шансы взять медаль. Буду стараться делать всё, чтобы взять медаль там.

— Чего не хватило сегодня?

— Наверное, опыта. Сегодня чувствовала себя уставшей. Вчера не было возможности потренироваться. Вчера получился день отдыха, а сегодня было тяжело привыкнуть к атмосфере и корту. Было немного некомфортно. Но что случилось, то случилось.

— Как тебе Олимпиада, атмосфера? Ты живёшь в деревне?

— Нет, живём мы в отеле недалеко. Атмосферы Олимпиады особо не чувствую. Первый раз играю, не знаю, с чем сравнить. Постараюсь здесь подольше остаться и выигрывать в паре и миксте, чтобы почувствовать разницу или олимпиадный дух.

— С Даней Медведевым тренировали пару?

— Нет ещё. Играли только на выставочном турнире в Абу-Даби. Последний раз его видела на Уимблдоне. Знаю, что вчера он выиграл. Но пока с ним ещё не разговаривали.

— Ты сама приняла решение играть все разряды?

— Изначально да, но мой тренер был против. Она думала, что я сильно устану. Но сейчас хорошо, что я сказала, что лучше будем играть. Мне надо было долго уговаривать тренера, но в итоге она сдалась.

— На корте ты казалась спокойной, но вышла очень эмоциональной. Ты недавно выиграла турнир, но не предполагала, что в одиночном на Олимпиаде будет сложно?

— Я старалась об этом особо не думать. Хотела выйти и играть как могу. Но сегодня было невероятно тяжело свыкнуться с атмосферой, многое меня отвлекало. На соседних кортах очень громко кричали зрители. Я к этому привыкла — на «Ролан Гаррос» было такое. Однако сегодня многое отвлекало. Было сложно свыкнуться и играть, как обычно играю. Но это пойдёт в мою копилку опыта.

Мирра Андреева на Олимпиаде-2024 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— За твою соперницу сильно болели.

— Да, были, наверное, её соотечественники. К сожалению, у нас сейчас нет такой атмосферы, но благодарна тем, кто пришёл и поддерживал меня. Я слышала русскую речь. Не знаю, прочитает ли кто-то это интервью, но хотелось бы поблагодарить всех, кто болеет.