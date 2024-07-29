За кем следить 29 июля на парижских кортах «Ролан Гаррос».

5 топ-матчей понедельника в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Веснина на Олимпиаде-2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Екатерина Александрова/Елена Веснина (Россия) — Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия), Олимпиада, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как стартует Веснина на своей пятой Олимпиаде?

Этот поединок должен был пройти в субботу, но из-за ливня был перенесён на два дня позже. Елена Веснина, как и Джокович, начинает свои пятые Олимпийские игры. На сей раз она выступает только в парном разряде. Её напарницей будет Екатерина Александрова, с которой они в этом сезоне ни разу не сыграли вместе. В борьбе за второй круг россиянки сразятся с чешками Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Победительницы далее встретятся с первыми номерами посева — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США).

🎾 13:00*: Сиюй Ван (Китай) — Диана Шнайдер (Россия, 15), Олимпиада, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Диана навстречу Иге Свёнтек?

Диана Шнайдер успешно дебютировала на Олимпийских играх, справившись с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Теперь во втором круге 20-летняя россиянка померится силами с китаянкой Сиюй Ван. Ранее теннисистки уже встречались один раз: в Гуанчжоу-2023 сильнее была Ван. Победительница нового матча далее сыграет с кем-то из пары Ига Свёнтек — Диан Парри.

🎾 14:30*: Новак Джокович (Сербия, 1) — Рафаэль Надаль (Испания, SR), Олимпиада, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится 60-я встреча легенд тенниса?

Тот матч, который многие предполагали во время жеребьёвки Олимпиады, похоже, состоится. Первый номер посева Новак Джокович сразится за место в 3-м круге с 14-кратным чемпионом “Ролан Гаррос” Рафаэлем Надалем. Серб ведёт в личных встречах с микроскопическим преимуществом — 30-29, а встреча в этот понедельник станет для соперников юбилейной, 60-й. Будущий победитель далее сыграет с кем-то из пары Доминик Кёпфер — Маттео Арнальди.

🎾 14:30*: Роман Сафиуллин (Россия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина), Олимпиада, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Сафиуллин до Алькараса?

Роман Сафиуллин успешно стартовал на нынешней Олимпиаде, обыграв на старте непростого чилийца Алехандро Табило. Теперь, чтобы пробиться в 3-й круг, россиянину необходимо справиться с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Теннисисты ранее уже встречались однажды: в Тель-Авиве-2022 сильнее оказался Роман. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Таллон Грикспор — Карлос Алькарас.

🎾 19:00*: Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия) – Мирра Андреева / Даниил Медведев (Россия), Олимпиада, 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграют Медведев и Мирра свой первый официальный матч в миксте?

В понедельник на Олимпиаде начинается пятый вид программы — микст, в котором выступит и российский дуэт Мирра Андреева / Даниил Медведев. На старте нашей паре будут противостоять опытные парники из Италии — Сара Эррани / Андреа Вавассори. Победитель этого матча в 1/4 финала сразятся с кем-то из этого матча — Деми Схурс / Весли Колхоф — Мария Саккари / Стефанос Циципас. Ну а дальше уже пойдёт вовсю делёжка медалей.