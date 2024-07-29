Шнайдер рвётся в 3-й круг Олимпиады-2024! Ещё играют Сафиуллин и Мирра с Медведевым. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». В понедельник, 29 июля, начнётся второй круг в одиночных разрядах, а также продолжатся парные матчи, причём добавятся поединки ещё и в миксте. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Диана Шнайдер (15-й номер посева), Роман Сафиуллин, вступит в борьбу наша пара Елена Веснина/Екатерина Александрова, а также дуэт Мирра Андреева/Даниил Медведев. В 60-й раз в истории сыграют между собой серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.
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У Дианы Шнайдер с китаянкой Сиюй Ван пока упорная борьба. Обменялись девушки брейками на старте — 1:1. А вот Ига Свёнтек уверенно повела в начале матча с Диан Парри — 3:0.
Ига Свёнтек
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Веснина и Александрова стартовали
Начался и поединок парного разряда, в котором россиянки Елена Веснина и Екатерина Александрова сражаются за место во 2-м круге с чешками. Следить за этим поединком можно в нашей текстовой трансляции.
Свёнтек начала матч
Параллельно на центральном корте 1-я ракетка мира Ига Свёнтек сражается с француженкой Диан Парри. Победительница этой пары дальше сыграет с кем-то из пары Диана Шнайдер — Сиюй Ван.
Шнайдер начинает матч
И начинается 3-й игровой день сражением Дианы Шнайдер с китаянкой Сиюй Ван. Следить за всеми подробностями сражения вы можете в нашей текстовой трансляции.
Проследовал дальше по сетке и Роман Сафиуллин. А вот Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Павел Котов и пара Даниил Медведев / Сафиуллин борьбу на турнире закончили.
Здорово дебютировала вчера на Играх 20-летняя Диана Шнайдер.
О том, как прошёл игровой день накануне со всеми подробностями читайте в нашем прошлом лайве.
Корреспонденты «Чемпионата» уже на месте событий. Скоро начало матчей.
Опрос: кто победит?
Сегодня на центральном корте пройдёт величайшее сражение — Новак Джокович vs Рафаэль Надаль. Самое время попробовать предположить, чем закончится матч.
Более подробное расписание дня с главными матчами, историей встреч и дальнейшими раскладами по сетке читайте в нашем анонсе теннисных поединков дня.
Сегодня стартуют матчи в миксте. Среди 16 смешанных пар есть и российская — Мирра Андреева / Даниил Медведев. Подробнее о турнире — в нашем материале.
Накануне в Париже дождя не было и удалось частично наверстать программу матчей. Сегодня прогноз погоды тоже обнадёживающий.
Расписание понедельника
В воскресенье на Олимпиаде удалось доиграть первый круг в обоих одиночных разрядах. Сегодня же у женщин полностью пройдёт второй круг, у мужчин — половина матчей второго круга, а также массово пройдут игры в трёх парных разрядах — мужском, женском и миксте. Вот самые главные матчи.
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