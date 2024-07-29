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Мирра Андреева, Шнайдер, Сафиуллин: онлайн-трансляция Олимпиады в Париже 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Шнайдер рвётся в 3-й круг Олимпиады-2024! Ещё играют Сафиуллин и Мирра с Медведевым. LIVE!
Даниил Сальников
Теннис на Олимпиаде-2024. LIVE!
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На Играх в Париже сегодня продолжится теннисный турнир. На кортах появятся и шестеро россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». В понедельник, 29 июля, начнётся второй круг в одиночных разрядах, а также продолжатся парные матчи, причём добавятся поединки ещё и в миксте. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Диана Шнайдер (15-й номер посева), Роман Сафиуллин, вступит в борьбу наша пара Елена Веснина/Екатерина Александрова, а также дуэт Мирра Андреева/Даниил Медведев. В 60-й раз в истории сыграют между собой серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

Олимпиада-2024. Мужчины. Сетка
Олимпиада-2024. Женщины. Сетка
Олимпиада-2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Олимпиада-2024. Микст. Сетка
Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Сиюй Ван
52
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
1
         
Диана Шнайдер
24
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
0
         
Диан Парри
59
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Е. Александрова Е. Веснина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
1
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова
Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:30 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Олимпиада — микст. 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев
Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

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Веснина и Александрова стартовали Свёнтек начала матч Шнайдер начинает матч Опрос: кто победит? Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

У Дианы Шнайдер с китаянкой Сиюй Ван пока упорная борьба. Обменялись девушки брейками на старте — 1:1. А вот Ига Свёнтек уверенно повела в начале матча с Диан Парри — 3:0.

Ига Свёнтек

Ига Свёнтек

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

13:13 Даниил Сальников

Веснина и Александрова стартовали

Начался и поединок парного разряда, в котором россиянки Елена Веснина и Екатерина Александрова сражаются за место во 2-м круге с чешками. Следить за этим поединком можно в нашей текстовой трансляции.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Е. Александрова Е. Веснина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
1
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова
13:05 Даниил Сальников

Свёнтек начала матч

Параллельно на центральном корте 1-я ракетка мира Ига Свёнтек сражается с француженкой Диан Парри. Победительница этой пары дальше сыграет с кем-то из пары Диана ШнайдерСиюй Ван.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
0
         
Диан Парри
59
Франция
Диан Парри
Д. Парри
13:00 Даниил Сальников

Шнайдер начинает матч

И начинается 3-й игровой день сражением Дианы Шнайдер с китаянкой Сиюй Ван. Следить за всеми подробностями сражения вы можете в нашей текстовой трансляции.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Сиюй Ван
52
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
1
         
Диана Шнайдер
24
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
12:55 Даниил Сальников

Проследовал дальше по сетке и Роман Сафиуллин. А вот Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Павел Котов и пара Даниил Медведев / Сафиуллин борьбу на турнире закончили.

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12:52 Даниил Сальников

Здорово дебютировала вчера на Играх 20-летняя Диана Шнайдер.

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12:51 Даниил Сальников

О том, как прошёл игровой день накануне со всеми подробностями читайте в нашем прошлом лайве.

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12:40 Даниил Сальников

Корреспонденты «Чемпионата» уже на месте событий. Скоро начало матчей.

12:29 Даниил Сальников

Опрос: кто победит?

Сегодня на центральном корте пройдёт величайшее сражение — Новак Джокович vs Рафаэль Надаль. Самое время попробовать предположить, чем закончится матч.

12:20 Даниил Сальников

Более подробное расписание дня с главными матчами, историей встреч и дальнейшими раскладами по сетке читайте в нашем анонсе теннисных поединков дня.

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12:15 Даниил Сальников

Сегодня стартуют матчи в миксте. Среди 16 смешанных пар есть и российская — Мирра Андреева / Даниил Медведев. Подробнее о турнире — в нашем материале.

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12:11 Даниил Сальников

Накануне в Париже дождя не было и удалось частично наверстать программу матчей. Сегодня прогноз погоды тоже обнадёживающий.

12:10 Даниил Сальников

Расписание понедельника

В воскресенье на Олимпиаде удалось доиграть первый круг в обоих одиночных разрядах. Сегодня же у женщин полностью пройдёт второй круг, у мужчин — половина матчей второго круга, а также массово пройдут игры в трёх парных разрядах — мужском, женском и миксте. Вот самые главные матчи.

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