На Играх в Париже сегодня продолжится теннисный турнир. На кортах появятся и шестеро россиян. Подробности – в трансляции.

Шнайдер рвётся в 3-й круг Олимпиады-2024! Ещё играют Сафиуллин и Мирра с Медведевым. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». В понедельник, 29 июля, начнётся второй круг в одиночных разрядах, а также продолжатся парные матчи, причём добавятся поединки ещё и в миксте. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Диана Шнайдер (15-й номер посева), Роман Сафиуллин, вступит в борьбу наша пара Елена Веснина/Екатерина Александрова, а также дуэт Мирра Андреева/Даниил Медведев. В 60-й раз в истории сыграют между собой серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

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