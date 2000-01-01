Теннисисты в других видах спорта от нейросети
Художник с ником Bored umpire с помощью нейросети представил, как выглядели бы топовые теннисисты, если бы занимались другими олимпийскими видами спорта. Вышло очень необычно!
Даниил Медведев
Россиянин вполне мог бы заняться прыжками с шестом.
Карлос Алькарас
Художник посчитал, что испанцу идеально подошёл бы скейтбординг.
Роджер Федерер
Швейцарец хорошо смотрится в конном спорте.
Серена Уильямс
Строение тела американки отлично подходит для тяжёлой атлетики.
Рафаэль Надаль
Нейросеть представила испанца в роли боксёра. Вышло брутально!
Новак Джокович
Больше всех досталось сербу, которого определили в мужскую художественную гимнастику. Правда, официально этот вид спорта не считается олимпийским.
Медведев — легкоатлет и Надаль — боксёр. Как теннисисты выглядели бы в других видах?
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