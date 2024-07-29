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ОИ-2024 в Париже: сетки, результаты, расписание, как сыграли Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Елена Веснина

Как же обидно! Александрова и Веснина взяли первый сет, но проиграли чешкам на Олимпиаде
Александр Насонов
Александрова и Веснина проиграли чешкам на ОИ
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А Диана Шнайдер уступила китаянке. В одиночной сетке россиянок не осталось.

Сегодня, 29 июля, на теннисном турнире Олимпиады-2024 в Париже (Франция) начались матчи второго круга в женском одиночном разряде. В этой сетке оставалась лишь одна российская теннисистка. 20-летняя Диана Шнайдер, посеянная под 15-м номером, играла с 54-й ракеткой мира из Китая Сиюй Ван. Шнайдер в первом круге обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто — 6:2, 7:5, а Сиюй Ван оказалась сильнее чешки Линды Носковой — 6:3, 6:3.

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В прошлом году россиянка и китаянка впервые пересеклись на корте. Сиюй Ван победила Диану во втором круге домашнего для себя турнира в Гуанчжоу — 6:4, 7:5. Сегодня она вновь не проиграла ни сета. В первых геймах теннисистки на приёме действовали лучше, чем на подаче. Как следствие, в самом начале встречи они обменялись брейками, причём Сиюй Ван на брейк-пойнте сделала двойную ошибку. В следующих геймах китаянка смотрелась увереннее россиянки. Диана позволяла сопернице выходить на брейк-пойнты, после чего отыгрывала их; сама же она до брейк-пойнтов не добиралась.

Так продолжалось до счёта 3:3, и всё это вылилось в то, что в седьмом гейме Шнайдер под ноль отдала свою подачу. Концовку Диана, проигравшая в итоге четыре гейма подряд, провела откровенно неудачно. В девятом гейме ей надо было брать свою подачу, однако она проиграла гейм с 30:0, и Сиюй Ван, на протяжении всей партии не изменявшая атакующему стилю, выиграла сет — 6:3 за 44 минуты.

Во второй партии китаянка уже доминировала. Шнайдер взяла лишь один гейм, когда счёт был 0:5. В седьмом гейме Сиюй Ван реализовала первый же матчбол — 6:3, 6:1 за 1 час 16 минут.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Сиюй Ван
52
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Диана Шнайдер
24
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Я изначально, мне кажется, играла плохо в сравнении со вчерашним матчем. Ван сегодня играла хорошо, показала свой лучший уровень. Чтобы играть против таких теннисисток, надо быть на высоком уровне. Тогда и счёт, и игра были бы совсем другие. Но так как я играла плохо, счёт на табло оправдан.

Было сложно понять, в какую точку играть. К сожалению, залетало у неё сегодня отовсюду. Сложно было прервать это, не было какого-то переломного момента, чтобы она посыпалась, шли ошибки подряд. Ван хорошо отыграла матч, а я — плохо. Поэтому всё логично», — сказала Диана в интервью «Чемпионату».

Таким образом, в одиночной сетке россиянок больше не осталось. В первом круге борьбу прекратили Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Олимпиада-2024. Женщины. Турнирная сетка

А в парном разряде россиянки Екатерина Александрова и олимпийская чемпионка 2016 года в паре Елена Веснина в матче первого круга противостояли чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой. Тренер Весниной Евгения Манюкова заявила, что надеется «проскочить ужиком». «Подготовка, надеюсь, прошла успешно. Пока непонятно, как она скажется на наших результатах. Но мы надеемся, что выступим достойно.

Сетка у нас в паре непростая. Первые — чешки. Хоть они и одиночницы, но неплохие игроки. Это Мухова и Носкова. И потом мы идём на первых сеяных, если преодолеем первый круг. Это Гауфф и Пегула. Сетка трудовая, однако будем надеяться, что проскочим ужиком», — цитирует тренера телеграм-канал «Больше!».

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В первом сете Александрова и Веснина отлично взаимодействовали — настолько, что у соперниц, пожалуй, не было по-настоящему реальных шансов выиграть партию. В своих геймах россиянки ни разу не позволили чешкам выйти на брейк-пойнты. На приёме Екатерина и Елена регулярно навязывали борьбу Каролине и Линде, и им дважды удалось сделать брейк — в четвёртом гейме и в восьмом. В последнем случае Александрова и Веснина приняли на сет, проиграв только одно очко, — 6:2 всего за 28 минут.

Во второй партии наша пара уже не доминировала. После второго гейма, в котором Александрова и Веснина упустили два брейк-пойнта, возможности взять чужую подачу были только у Муховой и Носковой. В седьмом гейме Екатерина и Елена отыграли четыре брейк-пойнта, и после этого уже ни у кого не было шансов на брейк.

На тай-брейке теннисистки дошли до 5:5, сделав по два мини-брейка, а следующие два розыгрыша забрали Каролина и Линда и перевели матч в чемпионский тай-брейк (до 10 очков) — 7:6 (7:5) за 1 час 5 минут. В этом третьем мини-сете россиянки ни разу не вели в счёте, хотя дважды догоняли соперниц, и чешки победили — 2:6, 7:6 (7:5), [10:6] за 1 час 46 минут.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Е. Александрова Е. Веснина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 0 6
2 		7 7 1 10
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова

Таким образом, в сетке женского парного разряда осталась лишь одна российская пара, а именно Мирра Андреева/Диана Шнайдер.

Олимпиада-2024. Женщины. Парный разряд. Турнирная сетка

Олимпийский теннисный турнир закончится 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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