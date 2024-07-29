«Слезами бы я себе не помогла ― сыграла плохо». Шнайдер после обидного поражения на Играх

В женской одиночке на Олимпиаде уже к началу понедельника, 29 июля, проиграли все теннисистки из России. Последней в сетке оставалась Диана Шнайдер. Но она не смогла справиться с Сиюй Ван, которая сыграла просто блестяще. Если в первом сете была борьба ― 6:3 в пользу китаянки, то во втором Ван шансов Диане просто не дала ― 6:1. После обидного поражения Диана пообщалась с «Чемпионатом».

— Диана, было видно, что игра прямо разваливалась, особенно к середине первого сета. Почему так случилось?

— Я изначально играла плохо в сравнении со вчерашнем матчем. Ван сегодня играла хорошо, показала свой лучший уровень. Чтобы выступать против таких игроков, надо быть на высоком уровне. Тогда и счёт, и игра были бы совсем другие. Но так как я играла плохо, счёт на табло оправдан.

— Ты говорила своему тренеру Игорю Андрееву, что у соперницы сегодня всё летит.

— Да, было сложно понять, в какую точку играть. К сожалению, залетало у неё сегодня отовсюду. Сложно было прервать это, не было какого-то переломного момента, чтобы она посыпалась — ошибки шли подряд. Ван хорошо отыграла матч, а я сыграла плохо. Поэтому всё логично.

— Есть разница в поражениях на «Шлеме» и на Олимпиаде?

— Поражения одинаковые везде. Если ты дорожишь и победами, и поражениями, это одинаково больно на всех турнирах.

— Мирра тоже вчера вылетела. У вас остаётся пара. Все силы теперь туда?

— Я стараюсь не строить никаких ожиданий, ведь для нас это первая Олимпиада. Сложно быстро адаптироваться и сразу показывать лучший результат. Будем бороться и стараться на максимуме.

— Паша Котов сказал, что вам не дали значков для обмена с другими командами.

— Не знаю, у меня есть. У меня вообще другая информация: Паше дали больше всех значков (смеётся). Я тут ничего не могу сказать, но у меня они есть, и я обмениваюсь с другими.

— Мирра вчера пришла к нам в слезах, а ты — с улыбкой. Как удаётся сохранить такой настрой даже после поражения?

— Если я начну реветь, мы здесь останемся надолго. Я по юниоркам много плакала и на корте, и сразу после матчей. Сейчас стараюсь уйти куда-нибудь в укромное местечко, поговорить с мамой по телефону. Как только слышу её голос, сразу прорывает на слёзы. А так на публике пытаюсь держать достойное лицо. Сейчас я играла плохо, а соперница — хорошо. Слезами я бы себе не помогла.