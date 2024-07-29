Сафиуллин с «баранкой» ворвался в 3-й круг ОИ! А Джокович выиграл 60-ю битву у Надаля

В понедельник, 29 июля, на теннисном турнире Олимпиады 2024 года в Париже стартовали поединки 1/8 финала. Центральным матчем игрового дня, безусловно, было противостояние первого номера посева Новака Джоковича и 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля.

В первой встрече ОИ-2024 24-кратный победитель ТБШ разгромил австралийца Мэттью Эбдена со счётом 6:0, 6:1. А вот Королю грунта пришлось намного труднее в своей стартовой игре в столице Франции. Испанец лишь в трёх сетах прошёл венгра Мартона Фучовича — 6:1, 4:6, 6:4.

По личным встречам Джокович впереди со счётом 30-29 (8-20 на грунте). При этом на «Ролан Гаррос» Рафаэль выиграл у Новака восемь матчей из 10 — правда, всё это были поединки в пятисетовом формате, а не в трёхсетовом, как на Олимпиаде. Пытаться перечислить все предыдущие игры между двумя легендами тенниса бесполезно, так что отметим лишь, что это рекордное по количеству матчей противостояние в мужском теннисе за всю Открытую эру (с 1968 года), а также что в предыдущие два раза они играли как раз на «Ролан Гаррос». В полуфинале 2021 года победил Новак — 3:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2 — а в четвертьфинале следующего сезона верх взял Рафа — 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4).

Именитые спортсмены не могли не высказаться в преддверии очередной очной битвы. Надаль заявил, что он и Джокович находятся совершенно в разных ситуациях.

«Конечно, прекрасно играть против одного из двух самых больших соперников, которые у меня были в карьере, особенно на этом корте. Но ситуации для него, для меня совершенно разные.

Он очень конкурентоспособен. Я не был очень конкурентоспособен в течение последних двух лет, так что в этом случае, я думаю, что, вероятно, он явный фаворит», — приводит слова Надаля Eurosport.

РАФАЭЛЬ НАДАЛЬ Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Джокович, в свою очередь, был краток.

«Я с нетерпением жду встречи, которая, возможно, станет нашим последним танцем на этом корте», — приводит слова Джоковича аккаунт ESPN Tenis в социальных сетях.

Но в первой партии столь долгожданной битвы Рафаэль смотрелся очень слабо. В каких-то моментах испанец просто не успевал за мячами, в каких-то — просто ошибался. Король грунтового мэйджора сумел взять лишь один гейм в сете, избежав «баранки» — 1:6. Отметим, что у Надаля шансы взять на гейм больше, но на исход партии это, естественно, никак не повлияло бы. Статистика сета: 8/5 у Новака, 7/10 у Рафы по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

НОВАК ДЖОКОВИЧ Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В стартовом гейме второго сета Джокович и Надаль бились очень долго. После того как 14-кратный победитель Открытого чемпионата Франции отыграл один брейк-пойнт, серб даже стал жестикулировать в адрес своего бокса, недоумевая: «Как он это делает?!». Но в итоге со второго брейк-пойнта Новак дожал соперника и повёл — 1:0. Затем серб взял ещё три гейма подряд, поведя со счётом 4:0. Казалось бы, что сил на камбэк у Рафаэля не будет, но, как известно, он не сдаётся никогда. Сначала Надаль смог удачно подать, а затем и вовсе добился обратного брейка — 4:2. Чудеса в исполнении Короля грунта продолжились. Он сумел отыграть и второй брейк у Джоковича — 4:4. Определяющим моментом противостояния стал девятый гейм второго сета. Ноле с четвёртой попытки добился брейка и вышел подавать на победу в игре — 5:4. В итоге серб без особых проблем сделал это, а матч и вовсе завершил эйсом — 6:1, 6:4. В третьем круге Олимпиады-2024 Новак Джокович сыграет с победителем пары Доминик Кёпфер (Германия) — Маттео Арнальди (Италия).

Также в Париже свой матч проводил и 66-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин. Его противником был аргентинец Томас Мартин Этчеверри, который занимает 36-е место в рейтинге ATP.

Оба спортсмена уже успели провести по одной игре на главном старте четырёхлетия. Роман одолел опытного грунтовика Алехандро Табило (Чили) со счётом 6:4, 6:4. А Томас Мартин прошёл Тьяго Уайлда из Бразилии — 7:6 (7), 6:2.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Сафиуллина. Он выиграл на харде в Тель-Авиве-2022, во втором круге — 6:1, 6:4.

В стартовой партии очередного очного матча Роман действовал просто отменно. Он сумел повесить «баранку» своему сопернику! У Этчеверри вообще ничего не получалось на корте, но и Сафиуллин провёл эту партию просто блестяще! Продолжительность сета составила 25 минут. Статистика партии: 5/6 у россиянина по виннерсам/невынужденным ошибкам, 0/5 — у аргентинца.

РОМАН САФИУЛЛИН Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Далее в поединке между соперниками развернулась самая настоящая борьба. Сначала Роман уступал аргентинцу с брейком — 0:2, но догнал соперника — 2:2. А в седьмом гейме сете Томас Мартин снова вышел вперёд, взяв чужую подачу — 4:3. И снова у Этчеверри не получилось подтвердить фаворитский статус — 4:4. Сафиуллин тут же вернул упущенную подачу — 4:4. В итоге игроки дошли до тай-брейка, где Роман был неудержим. 6:0, 7:6 (1) за 1 час и 51 минуту — именно с таким счётом россиянин одолел южноамериканца. В 1/8 финала ОИ-2024 Сафиуллин сразится с победителем пары между Таллоном Грискпором (Нидерланды) и Карлосом Алькарасом (Испания).

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».