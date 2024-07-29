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Теннис на Олимпиаде в Париже-2024, подробности: Сафиуллин снова победил и ждёт Карлоса Алькараса

«У Алькараса есть всё, но постараюсь поймать его провал». Сафиуллин продолжает побеждать
Андрей Панков
Роман Сафиуллин
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Наш теннисист снова не заметил соперника на Олимпиаде.

В мужской одиночке на Олимпиаде, в отличие от женской, у россиян пока всё неплохо. Медведев и Сафиуллин продолжают побеждать. В понедельник Роман в рамках второго круга уверенно разобрался с грунтовым специалистом Этчеверри в двух сетах. В следующем раунде россиянина, скорее всего, ждёт Карлос Алькарас. После победы Роман пообщался с «Чемпионатом».

Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:40 МСК
Роман Сафиуллин
66
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
0 		6 1
         
Томас Мартин Этчеверри
36
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

— Роман, второй грунтовый соперник — Этчеверри, который очень хорошо играет на грунте. И снова победа. За счёт чего?
— В первом сете всё получалось: подача и приём, а соперник, по-моему, ничего не успевал делать. Во втором сете стало больше ошибок, а в первом гейме получилась борьба на своей подаче, но хорошо, что удалось вернуться в игру и брать его подачи.

— Можно сказать, что сейчас, как говорят теннисисты, ты находишься в зоне, когда всё летит и получается?
— Большая часть мячей летит. То, что надо попадать, попадаю, поэтому более-менее в определённой зоне нахожусь. Но, по моим ощущениям, я сейчас не в своей лучшей форме. Однако такие матчи нужно брать и выигрывать.

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— Как играть при такой жаре?
— Непросто. Как-то играл на «Ролан Гаррос» с 21 часа вечера до часу ночи при +6 градусах, а сейчас +30 градусов — это большая разница. Завтра Даня будет играть, и обещают +35 градусов. Ему тоже будет тяжело.

— Всех интересует — реально ли спать на картонных кроватях?
—. Не идеально и не плохо. Я думал, что будет хуже, но они не ломаются.

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— Дальше, скорее всего Алькарас.
— Я даже не знал, пока вы не сказали. Не смотрел сетку.

— Ты его обыгрывал уже в Париже — правда, на «Мастерсе» в Берси. Как повторить успех?
— Тот матч был очень хорошим в моём исполнении. Не думаю, что Карлос тогда сыграл в свой лучший теннис, который он показывает сейчас, в данный момент. Но в любом случае он человек. У каждого бывают подъёмы и провалы. Если получится во время игры найти какой-то его провал и зацепиться, всё возможно.

— Куда надо давить с точки зрения тактики? Есть у Алькараса слабые места?
— Наверняка есть, но раскрывать не хочу. Плюс-минус всё у него хорошо.

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— Медведев говорит, что это самый трудный соперник в его карьере. Для тебя он сильнее Джоковича, Надаля или Федерера?
— Я бы сказал, что у Алькараса есть всё, чтобы продолжать побеждать на турнирах «Большого шлема». Он третий-второй-первый в мире. Может, ему есть в чём добавлять, но у него реально всё есть. Не знаю, что будет через 15 лет, сравняется ли он с Новаком или даже обгонит его. Будет очень интересно посмотреть. Но по набору качеств у Алькараса есть всё.

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