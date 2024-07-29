Исторический матч Надаля и Джоковича изнутри

Андрей Панков из Парижа — о том, как в великом противостоянии была поставлена точка.

Весь теннисный турнир на Олимпиаде в Париже стоило проводить ради этого дня. И даже ради этого матча.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль сошлись на корте имени Филиппа Шатрье в 60-й раз в карьере, но впервые – на такой ранней стадии. При этом счёт личных встреч между теннисистами был 30-29 в пользу Новака.

«Последний танец» двух величайших? Пожалуй. При нынешнем состоянии Надаля есть причины полагать, что на «Шлемах» они вряд ли пересекутся.

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Из-за безумного ажиотажа люди шли на различные хитрости. Новак и Рафа стояли вторым запуском ― сразу после матча Свёнтек и Парри. Так что испанцы и сербы, желая занять места получше, пришли уже на этот матч. Пришлось поскучать, потому что их и матч не волновал, и Свёнтек чересчур легко убрала соперницу.

Джокович обыграл Надаля Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И всё равно очереди на вход за полчаса до игры Надаля и Джоковича были огромные. За 10 минут до начала 15-тысячная арена гудела и заполнялась напряжением. На контрасте с другими кортами, где и на минимальных трибунах сияли пустые места, выглядело особенно мощно. Будто Олимпиада дождалась-таки настоящего зрелища.

Особенно трудно было совсем маленьким зрителям, которых привели родители. Дети временами начинали плакать во время розыгрыша, чем сбивали и градус напряжения, и теннисистов с ритма.

За час до матча я задавал болельщикам на территории максимально простой вопрос: Джокович или Надаль? Ожидал увидеть борьбу мнений, но идея оказалась провальной. 27 из 30 человек выбрали Рафу. Он здесь герой и кумир, это его территория. Неудивительно, что и приветствовали его гораздо громче, чем Новака.

Болельщица Надаля Фото: Getty Images

Джокович обыграл Надаля Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Настрой ощущался и во время игры. После каждого успешного розыгрыша от Рафы трибуны взрывались сиестой. И Надаль старался заряжаться этими эмоциями, либо пытался запомнить, прочувствовать момент.

Однако бо́льшую часть матча смотреть было больно — больно для тех, кто пришёл болеть за Надаля.

Рафа не успевал за темпом, а Новак старательно рвал ритм ― и при этом сам парил по корту. Работало всё: Джокович обводил, укорачивал, рисовал линии и доставал даже то, что не должен был.

Надаль Фото: Getty Images

И после каждого волшебного удара слышал лишь жидкие аплодисменты и гул с трибун. Публика не могла принять, что их кумира сносят с корта, миф о великом Надале заканчивается вот так.

Из ложи прессы казалось, что принять это не мог и Надаль. Он отказывался верить, что ошибается по длине, не добегает, а после обводящих от Новака долго смотрел в одну точку. В какой-то момент даже перестал радоваться своим классным ударам.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Когда Рафа вернул один брейк во втором сете при счёте 1:4 с помощью двойной ошибки Новака, стадион поверил в великий камбэк. Или убедил себя поверить. Сначала радость была сдержанная — будто твоя команда забивает гол престижа. Но в следующем гейме на подаче Надаля, который Рафа взял довольно легко, болельщики ожили и требовали сказочный сценарий! Всем хотелось прикоснуться к чуду.

Новак Джокович Фото: Getty Images

И вот кульминация второго сета — Рафа делает ещё один брейк, причём после сумасшедшего розыгрыша, и уходит с 0:4 на 4:4. Стадион ревёт так, как никогда ещё на этой Олимпиаде — отовсюду крики — «Рафа! Рафа!», испанцы размахивают флагами. Ложа Надаля аплодирует стоя, а сам Рафа победно кричит: Vamos!

На короткий миг Джокович тоже поймал это ощущение сомнения: «А вдруг не выйдет?..»

Надаль Фото: Getty Images

Джокович обыграл Надаля Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вряд ли есть такая статистика, но уверяю, две трети болельщиков – и я среди них – в этот момент покрылись мурашками. Когда ты ощущаешь, что до эфемерного понятия «Величие» (даже не так: ВЕЛИЧИЕ) можно дотронуться, оно совсем близко. Вот два невероятных атлета, которые и так останутся в истории, но сейчас это неважно: они высекли искру противостояния и относятся всерьёз. Никакой пощады, преждевременных почестей и уважения к ветеранам.

Надо отдать должное Новаку – он быстро понял, что Рафа играет далеко не выставочный матч под вывеской «Спасибо, Надаль!».

Понял и хладнокровно закончил – к разочарованию всей публики. Когда Джокович очухался после провала и сделал ещё один брейк в следующем гейме, но снова не получил аплодисментов, то обратился к стадиону: «Ну и что?! Я вас не слышу?».

Фирменный жест Новака Джоковича Фото: Getty Images

Имел право, это был момент его триумфа, но кого уже интересовали очки? Новак испортил сказку, поэтому в ответ получил очередной недовольный гул. Поиграл на ракетке, как на скрипке, – и снова арена загудела. Но Джоковичу было всё равно. Он закончил начатое и подал на матч. И только после этого наконец получил заслуженные овации.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Дальше Рафа и Новак в 60-й раз в своей карьере обнялись у сетки, сказали друг другу тёплые слова. Думаю, оба понимали, что сегодня их великое соперничество окончательно завершилось. И победителем из него вышел Новак, но Надаль, вероятно, в последний раз ощутил любовь полного стадиона имени Филиппа Шатрье. Да, он ещё сыграет здесь в паре с Алькарасом, но эти овации после матча со своим главным соперником — он запомнит навсегда. Когда он покидал корт, трибуны орали во весь голос его имя. Всё-таки это важнее побед.