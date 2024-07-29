Мирра и Медведев не вытянули микст. У них остался последний шанс на медаль ОИ-2024

На Играх в Токио в смешанном парном разряде был российский финал. В Париже наши выбыли уже в первом круге.

Вчерашний день теннисного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже сложился неудачным образом для россиян Мирры Андреевой и Даниила Медведева. В воскресенье, 28 июля, 17-летняя уроженка Красноярска выбыла из борьбы в женском одиночном разряде, а 28-летний москвич завершил участие в мужском турнире среди пар. В понедельник Мирра и Даниил дебютировали в смешанном парном разряде, встретившись с представителями Италии Сарой Эррани и Андреа Вавассори.

Ранее каждый из этих дуэтов провёл вместе всего по одному матчу. При этом Мирра с Даниилом объединили усилия только на выставочном турнире, в «Мировой теннисной лиге» в декабре прошлого года, проиграв на тай-брейке Пауле Бадосе и Стефаносу Циципасу (матчи там состоят из одной партии). В свою очередь, Сара и Андреа выступили вместе на Уимблдоне-2024, уступив в первом круге Алдиле Сутджиади и Джексону Уитроу.

При этом, в отличие от наших спортсменов, по отдельности друг от друга Сара и Андреа обладают поистине колоссальным опытом парной игры. 37-летняя Эррани является пятикратной чемпионкой и четырёхкратной финалисткой турниров «Большого шлема» в парном разряде, 28-летний Вавассори занимает девятую строчку в парном рейтинге ATP и в нынешнем сезоне дважды добирался до финалов ТБШ в паре. Однако уже здесь в Париже Андреа столкнулся с колоссальным разочарованием, вылетев из парного разряда уже в первом круге. Будучи посеянным под первым номером, их наигранный дуэт с Симоне Болелли сенсационно проиграл в стартовом матче.

Это произошло накануне поздно вечером, а уже в понедельник Эррани и Вавассори до появления на корте в миксте успели провести ещё по одному матчу. Сара размялась в женской паре с Ясмин Паолини, легко и уверенно там проскочив во второй круг, тогда как её напарник по миксту очень прилично нагрузился в мужской одиночке, сыграв трёхсетовый матч с норвежцем Каспером Руудом.

Даниил Медведев и Мирра Андреева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В столице Франции занимающий лишь 206-ю позицию в одиночном разряде Вавассори изначально должен был выступать только в паре и миксте. Но после отказа австралийца Алекса де Минора итальянскому теннисисту перешло его место в сетке мужского турнира. В непрофильной одиночке Андреа выступил достойно и даже пробился во второй круг, но за 2 часа 5 минут всё-таки проиграл Рууду – 6:4, 4:6, 3:6.

Перед началом встречи итальянцы считались очевидными фаворитами, и свой статус они начали подтверждать с середины первой партии. В силу очевидных физиологических причин в матчах смешанного разряда наиболее уязвимым местом является женская подача. Это довольно банальная истина, которая вряд ли требует дополнительного пояснения. Неудивительно, что первый в матче брейк-пойнт итальянские теннисисты смогли заработать как раз на подаче Мирры.

Настоящая заруба развернулась в восьмом гейме, в котором итальянцы имели четыре брейковых шанса. Трижды наши теннисисты отбились, но с четвёртой попытки Эррани и Вавассори смогли сделать ключевой в партии брейк. После затяжного обмена ударами Сара забила смэш на брейк-пойнте, а затем Андреа уверенно удержал свою подачу – 6:3 в пользу итальянцев.

На самом старте второго сета крайне неудачный гейм провёл Даниил. Он допустил целую серию невынужденных ошибок, среди которых были двойная, смэш в сетку при счёте ровно и срыв в аут на брейк-пойнте, что привело ещё и к потере подачи. Если в начале встречи игра у россиян ещё получалась и до первого брейка ситуация в матче была фактически равной, то после потери подачи Медведева наши спортсмены заметно приуныли.

Итальянцы начали стремительно развивать своё преимущество, через несколько минут сделав ещё один брейк на подачи Мирры – 3:0. В четвёртом гейме россияне впервые в матче имели реальную возможность для своего брейка, но набитости в игре у сетки им откровенно не хватало. Вавассори взял на себя роль первой скрипки, вытащил несколько розыгрышей и помог своей партнёрше удержать гейм, в котором она подавала почти 15 минут.

Этот проигранный гейм лишил россиян последней надежды на продолжение борьбы. Дебютный официальный матч в миксте Даниилу и Мирре не удался. Во втором сете Эррани и Вавассори одержали убедительную победу со счётом 6:2, продолжив свой путь по турнирной сетке в смешанном парном разряде.

На прошлой Олимпиаде золото в миксте в финале оспаривали два российских дуэта. Три года назад Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв в решающем поединке сломили сопротивление Елены Весниной и Аслана Карацева. В Париже после поражения Мирры и Даниила в сетке микста россиян не осталось, так как второго дуэта в этот раз у нас и не было.

У Андреевой и Медведева в Париже-2024 осталось по одному разряду. Даниил продолжает выступление в мужской одиночке, с которой ещё до начала турнира и были закономерно связаны его главные надежды на олимпийскую медаль. Завтра, 30 июля, он проведёт свой матч второго круга с австрийцем Себастьяном Офнером. Мирра же всё ещё находится в ожидании её первой в карьере победы в матче Олимпиады. Во вторник ей предстоит сыграть в паре с Дианой Шнайдер против австралийского дуэта Айла Томлянович/Оливия Гадеки.

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