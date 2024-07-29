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Олимпиада-2024 в Париже, микст Андреевой и Медведева, сетки, результаты, расписание, где смотреть теннисный турнир

Мирра и Медведев не вытянули микст. У них остался последний шанс на медаль ОИ-2024
Сергей Емельянов
Олимпиада-2024 в Париже
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На Играх в Токио в смешанном парном разряде был российский финал. В Париже наши выбыли уже в первом круге.

Вчерашний день теннисного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже сложился неудачным образом для россиян Мирры Андреевой и Даниила Медведева. В воскресенье, 28 июля, 17-летняя уроженка Красноярска выбыла из борьбы в женском одиночном разряде, а 28-летний москвич завершил участие в мужском турнире среди пар. В понедельник Мирра и Даниил дебютировали в смешанном парном разряде, встретившись с представителями Италии Сарой Эррани и Андреа Вавассори.

Ранее каждый из этих дуэтов провёл вместе всего по одному матчу. При этом Мирра с Даниилом объединили усилия только на выставочном турнире, в «Мировой теннисной лиге» в декабре прошлого года, проиграв на тай-брейке Пауле Бадосе и Стефаносу Циципасу (матчи там состоят из одной партии). В свою очередь, Сара и Андреа выступили вместе на Уимблдоне-2024, уступив в первом круге Алдиле Сутджиади и Джексону Уитроу.

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При этом, в отличие от наших спортсменов, по отдельности друг от друга Сара и Андреа обладают поистине колоссальным опытом парной игры. 37-летняя Эррани является пятикратной чемпионкой и четырёхкратной финалисткой турниров «Большого шлема» в парном разряде, 28-летний Вавассори занимает девятую строчку в парном рейтинге ATP и в нынешнем сезоне дважды добирался до финалов ТБШ в паре. Однако уже здесь в Париже Андреа столкнулся с колоссальным разочарованием, вылетев из парного разряда уже в первом круге. Будучи посеянным под первым номером, их наигранный дуэт с Симоне Болелли сенсационно проиграл в стартовом матче.

Это произошло накануне поздно вечером, а уже в понедельник Эррани и Вавассори до появления на корте в миксте успели провести ещё по одному матчу. Сара размялась в женской паре с Ясмин Паолини, легко и уверенно там проскочив во второй круг, тогда как её напарник по миксту очень прилично нагрузился в мужской одиночке, сыграв трёхсетовый матч с норвежцем Каспером Руудом.

Даниил Медведев и Мирра Андреева

Даниил Медведев и Мирра Андреева

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В столице Франции занимающий лишь 206-ю позицию в одиночном разряде Вавассори изначально должен был выступать только в паре и миксте. Но после отказа австралийца Алекса де Минора итальянскому теннисисту перешло его место в сетке мужского турнира. В непрофильной одиночке Андреа выступил достойно и даже пробился во второй круг, но за 2 часа 5 минут всё-таки проиграл Рууду – 6:4, 4:6, 3:6.

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Перед началом встречи итальянцы считались очевидными фаворитами, и свой статус они начали подтверждать с середины первой партии. В силу очевидных физиологических причин в матчах смешанного разряда наиболее уязвимым местом является женская подача. Это довольно банальная истина, которая вряд ли требует дополнительного пояснения. Неудивительно, что первый в матче брейк-пойнт итальянские теннисисты смогли заработать как раз на подаче Мирры.

Настоящая заруба развернулась в восьмом гейме, в котором итальянцы имели четыре брейковых шанса. Трижды наши теннисисты отбились, но с четвёртой попытки Эррани и Вавассори смогли сделать ключевой в партии брейк. После затяжного обмена ударами Сара забила смэш на брейк-пойнте, а затем Андреа уверенно удержал свою подачу – 6:3 в пользу итальянцев.

Олимпиада — микст. 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 20:55 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев

На самом старте второго сета крайне неудачный гейм провёл Даниил. Он допустил целую серию невынужденных ошибок, среди которых были двойная, смэш в сетку при счёте ровно и срыв в аут на брейк-пойнте, что привело ещё и к потере подачи. Если в начале встречи игра у россиян ещё получалась и до первого брейка ситуация в матче была фактически равной, то после потери подачи Медведева наши спортсмены заметно приуныли.

Итальянцы начали стремительно развивать своё преимущество, через несколько минут сделав ещё один брейк на подачи Мирры – 3:0. В четвёртом гейме россияне впервые в матче имели реальную возможность для своего брейка, но набитости в игре у сетки им откровенно не хватало. Вавассори взял на себя роль первой скрипки, вытащил несколько розыгрышей и помог своей партнёрше удержать гейм, в котором она подавала почти 15 минут.

Этот проигранный гейм лишил россиян последней надежды на продолжение борьбы. Дебютный официальный матч в миксте Даниилу и Мирре не удался. Во втором сете Эррани и Вавассори одержали убедительную победу со счётом 6:2, продолжив свой путь по турнирной сетке в смешанном парном разряде.

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На прошлой Олимпиаде золото в миксте в финале оспаривали два российских дуэта. Три года назад Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв в решающем поединке сломили сопротивление Елены Весниной и Аслана Карацева. В Париже после поражения Мирры и Даниила в сетке микста россиян не осталось, так как второго дуэта в этот раз у нас и не было.

У Андреевой и Медведева в Париже-2024 осталось по одному разряду. Даниил продолжает выступление в мужской одиночке, с которой ещё до начала турнира и были закономерно связаны его главные надежды на олимпийскую медаль. Завтра, 30 июля, он проведёт свой матч второго круга с австрийцем Себастьяном Офнером. Мирра же всё ещё находится в ожидании её первой в карьере победы в матче Олимпиады. Во вторник ей предстоит сыграть в паре с Дианой Шнайдер против австралийского дуэта Айла Томлянович/Оливия Гадеки.

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