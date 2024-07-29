Неудача на Олимпиаде в миксте для россиян уже в прошлом. Они не унывают, ведь ещё остаются шансы на медали.

«Хотел доказать себе, что могу играть пару ― не смог». Мирра и Медведев после поражения

Микст Мирры Андреевой и Даниила Медведева, конечно, все ждали с интересом. Интриговало, как они сыграются. Особенно с учётом того, что не вставали в пару с декабря. К сожалению, приключения наших теннисистов быстро закончились ― итальянский дуэт парников Эррани и Вавассори обыграл россиян в двух сетах. Но после поражения Медведев и Андреева не унывали и интересно пообщались с «Чемпионатом».

— Вы друг друга первый раз утром увидели?

Медведев: Даже днём.

— Потренироваться успели?

Андреева: Прямо перед матчем. Я просто старалась бить всё в корт. Меня чуть-чуть разжало, поэтому старалась по максимуму попадать.

Медведев: У нас была тактика, она была рабочая. Но тактику надо претворять в жизнь. И я понимаю, что иногда могу хорошо сыграть пару, но в принципе четыре человека на корте мне мешают. И я ошибаюсь на тех мячах, на которых в одиночке никогда не ошибаюсь, хотя корт меньше. Обидно — хотел доказать себе, что могу играть пару. Но не смог. Это всегда больно, но бывает — такова жизнь.

— Почему игра в паре — совсем другой вид спорта?

Андреева: Я концентрируюсь на одиночке. У меня нет целей чего-то достичь в паре, я её всегда играю для удовольствия. Поэтому мне сложно — тактика другая, корт больше, но четыре человека мешают. Они и двигаются иначе.

Медведев: Если бы я играл только пару, забыл про одиночку, я верю, что смог бы добиться успеха. Но приоритеты же другие. В этом году я три раза сыграл пару, старался играть больше. На тренировках у меня получалось играть в коридоры, но на тренировках тебя никто не нервирует, сеточник не дёргает. Глаза не привыкли, ошибался на мячах, на которых нельзя ошибаться. Вавассори всё перекрывал, я не попадал.

— Мирра, ты отошла после поражения в одиночке?

Андреева: Уже нормально, вчера было тяжеловато. Хорошо же, когда улыбаюсь?

Медведев: Сейчас уже микст добил, ха-ха.

Андреева: Да, микст меня добил, ха-ха. Но у меня осталась пара, не осталось другого выбора, будем пытаться её выигрывать.

— Завтра жара +35°С. Как играть?

Андреева: Мне всё равно.

Медведев: Ничего себе! Мне не всё равно, мне тяжело.

— Но ты завтра последним запуском на Центральном корте.

Медведев: Последним? Ё-моё, надоели ― опять в полночь заканчивать. Я каждый день уже так заканчиваю, не могу больше, ха-ха.

— Зато выспишься.

Медведев: Я каждый день высыпаюсь. Уже не знаю, до скольки спать.

— Мирра, а с чем связана перемена настроения? Сегодня ты улыбалась?

Медведев: Я принёс радость. Своими приёмами в аут, ха-ха.

Андреева: Я люблю играть пару и микст, потому что это в удовольствие. Результат не так важен. Да, были глупые ошибки, но мне всё понравилось. Легче играть с хорошим настроением.

— На US Open пару не хочешь поиграть?

Андреева: Да, буду играть пару с Настей Павлюченковой, мы с ней договорились на всю американскую серию. У нас должен быть хороший дуэт.

— Вам же придумали никнейм ― «Мирра и Медведь».

Медведев: На четыре года можно забыть про него.

Андреева: Да, можно забыть, но если через четыре года Даня захочет…

Медведев: На самом деле, когда мы закончили и вышли с корта ― было ощущение, что играли не так плохо. Я верю в свои силы. Мирра вообще будет всех рвать. Если бы мы с ней играли микст на каждом «Шлеме», было бы лучше. Но на «Шлемах» я играю пять сетов, в мужском теннисе это рутина. Всё расписано по минутам, чтобы ты был готов. В одиночке же хочется в финалы выходить. Посмотрим, как я следующие годы буду играть в одиночке, как буду себя чувствовать перед следующей Олимпиадой.

— Мирра, удалось прочувствовать дух Олимпиады?

Андреева: Пока ещё нет. Наверное, потому что не живу в деревне. Не захотела спать на картонных кроватях ― остановилась в отеле. Если дай бог победим в паре ― почувствуем атмосферу. Пока она меня скорее угнетает.

— Дань, ты смотрел матч Рафы и Новака?

Медведев: Чуть-чуть совсем, потому что тренировался. На самом деле, это смешно, мы обсуждали это с Жилем Симоном. Все всю жизнь говорят, что Надаль любит, когда мяч скачет. А Мадрид, где мячи скачут, единственный турнир на грунте, который он не выигрывал много раз. Здесь мячи тоже скачут, поэтому Новаку было легче. Я помню ковидный «Ролан Гаррос» в сентябре ― там мячи вообще не летели. Надаль тогда сказал перед турниром, что такие мячи подойдут мне. Я думаю: «Чего он говорит вообще?» Я прекрасно знал, что проиграю в первом круге, так и вышло, а Надаль Джоковичу 6:0 в финале отвесил.