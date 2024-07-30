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Мирра Андреева, Шнайдер, Медведев: онлайн-трансляция Олимпиады в Париже-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Шнайдер и Мирра дебютируют в паре на Олимпиаде-2024! Ещё сыграет Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
Теннис на Олимпиаде в Париже-2024. LIVE!
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На Играх в Париже во вторник продолжится теннисный турнир. На кортах появятся и трое россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». Сегодня, 30 июля, у мужчин в одиночном разряде завершится второй круг, а у женщин пройдёт третий. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (четвёртый номер посева) сразится с австрийцем Себастьяном Офнером, а дуэт Мирра Андреева/Диана Шнайдер дебютирует в женской паре. Из других поединков выделим продолжение выступлений в парном разряде Рафаэля Надаля с Карлосом Алькарасом, а также Энди Маррея с Даниэлем Эвансом.

Олимпиада-2024. Мужчины. Сетка
Олимпиада-2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
30 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
А. Томлянович О. Гадеки
Олимпиада — парный разряд (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
Не начался
1 2 3
         
         
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
В. Колхоф Т. Грикспор
Олимпиада — парный разряд (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 17:30 МСК
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Д. Эванс Э. Маррей
Не начался
1 2 3
         
         
Сандер Жилле
Бельгия
Сандер Жилле
Йоран Флиген
Бельгия
Йоран Флиген
С. Жилле Й. Флиген
Олимпиада (ж). 3-й круг
30 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Сиюй Ван
52
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
Олимпиада (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 21:30 МСК
Себастьян Офнер
55
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

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Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Обо всех подробностях вчерашнего игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.

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