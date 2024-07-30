Шнайдер и Мирра дебютируют в паре на Олимпиаде-2024! Ещё сыграет Медведев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». Сегодня, 30 июля, у мужчин в одиночном разряде завершится второй круг, а у женщин пройдёт третий. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (четвёртый номер посева) сразится с австрийцем Себастьяном Офнером, а дуэт Мирра Андреева/Диана Шнайдер дебютирует в женской паре. Из других поединков выделим продолжение выступлений в парном разряде Рафаэля Надаля с Карлосом Алькарасом, а также Энди Маррея с Даниэлем Эвансом.
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Обо всех подробностях вчерашнего игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.
Прогноз погод сегодня в Париже обнадёживающий. Будем надеяться, что все матчи успеют состояться.
Расписание вторника
Вот какая насыщенная программа игрового дня на Олимпиаде нас сегодня ждёт с участием россиян.
- 30 июля 2024
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11:30
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10:59
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09:45
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09:45
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09:25
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09:15
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08:30
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08:15
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00:31
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00:15
- 29 июля 2024
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23:50
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23:45
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22:50
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22:43
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22:42
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22:40
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22:38
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22:21
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22:10
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21:59
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21:29
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21:15
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20:58
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20:52
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20:52
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20:28
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20:24
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19:51
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19:44
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19:27
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19:19
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19:18