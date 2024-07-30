На Играх в Париже во вторник продолжится теннисный турнир. На кортах появятся и трое россиян. Подробности – в трансляции.

Шнайдер и Мирра дебютируют в паре на Олимпиаде-2024! Ещё сыграет Медведев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». Сегодня, 30 июля, у мужчин в одиночном разряде завершится второй круг, а у женщин пройдёт третий. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (четвёртый номер посева) сразится с австрийцем Себастьяном Офнером, а дуэт Мирра Андреева/Диана Шнайдер дебютирует в женской паре. Из других поединков выделим продолжение выступлений в парном разряде Рафаэля Надаля с Карлосом Алькарасом, а также Энди Маррея с Даниэлем Эвансом.

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