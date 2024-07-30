Молодцы, девчонки! Андреева и Шнайдер выиграли первый матч и сразятся за 1/4 финала ОИ

В 1/8 финала наши теннисистки, победившие австралиек лишь на чемпионском тай-брейке, сыграют с пятыми сеяными.

Во вторник, 30 июля, на теннисном турнире Олимпиады-2024 в Париже (Франция) проходили заключительные матчи первого круга в женском парном разряде. Сегодня в этом виде выступили Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которым на двоих всего 37 лет.

Парный турнир оставался единственной возможностью для Андреевой и Шнайдер что-то завоевать на этих Играх, потому что из других разрядов они уже выбыли до этого. Мирра не выиграла ни одного матча, уступив в первом круге одиночного разряда и на той же стадии микста, в который заявилась в дуэте с Даниилом Медведевым. Диана же проиграла во втором круге одиночки.

В соперницах у наших девушек по первому кругу пары оказались австралийки Оливия Гадеки и Айла Томлянович. Гадеки – единственная из всей этой четвёрки, у которой текущий парный рейтинг выше одиночного:

Теннисистка Место в одиночном рейтинге Место в парном рейтинге Мирра Андреева 23 95 Диана Шнайдер 24 65 Оливия Гадеки 165 64 Айла Томлянович 124 484

Шнайдер перед матчем рассказала, что не строит особых ожиданий. «Стараюсь не строить никаких ожиданий, для нас это первая Олимпиада. Сложно быстро адаптироваться и сразу показывать лучший результат. Будем бороться и стараться на максимум», — сказала Диана в интервью «Чемпионату».

А вот Андреева заявила, что нацелена на победу. «У меня осталась пара, не осталось другого выбора, будем пытаться её выигрывать», — сказала Мирра в интервью «Чемпионату».

В первых геймах у обоих дуэтов мало что получалось на приёме. Подающие контролировали ход событий в большинстве розыгрышей — не было даже намёка на брейк-пойнты. В шестом гейме Андреева и Шнайдер вышли на двойной брейк-пойнт, но упустили его, а вот с третьего шанса добились своего — 4:2. В этом гейме стоит отметить удачные действия Дианы у сетки.

В седьмом гейме Гадеки и Томлянович попытались вернуть брейк, но не преуспели: дважды было «ровно», но и только. Казалось, наши девушки спокойно подадут на сет, но всё оказалось не так просто. В девятом гейме, когда счёт был 5:3, австралийки заработали тройной брейк-пойнт. Однако россиянки после этого стали играть точно и выиграли пять очков подряд — 6:3 за 34 минуты.

Во втором сете Андреева и Шнайдер не смогли закрепить успех. Они уже во втором гейме дали соперницам сделать брейк, отыграть который не смогли. У Мирры и Дианы даже брейк-пойнтов не было; более того, под занавес партии они ещё раз отдали подачу, проиграв гейм с 30:0, — 6:2 в пользу Оливии и Айлы за те же 34 минуты.

Чемпионский тай-брейк австралийки начали неудачно. В первых розыгрышах они не взяли ни одного очка на своей подаче, причём дважды — из-за двойных ошибок. Так что на переходе счёт был 5:1 в пользу россиянок. Ко второму переходу счёт стал 8:4, хотя было 8:2. Такое преимущество Андреева и Шнайдер уже не упустили. После 9:5 они использовали второй матчбол — 6:3, 2:6, [10:6] за 1 час 22 минуты.

Во втором круге Андреева и Шнайдер сыграют с канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес, пятыми сеяными.

Также в борьбе остаются Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Чемпион US Open — 2021 сегодня проведёт матч второго круга, а Сафиуллин завтра в 1/8 финала сразится с четырёхкратным победителем ТБШ Карлосом Алькарасом, вторым номером посева.

Теннисный турнир Олимпиады закончится 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».