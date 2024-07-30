Молодцы, девчонки! Андреева и Шнайдер выиграли первый матч и сразятся за 1/4 финала ОИ

Во вторник, 30 июля, на теннисном турнире Олимпиады-2024 в Париже (Франция) проходили заключительные матчи первого круга в женском парном разряде. Сегодня в этом виде выступили Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которым на двоих всего 37 лет.
Парный турнир оставался единственной возможностью для Андреевой и Шнайдер что-то завоевать на этих Играх, потому что из других разрядов они уже выбыли до этого. Мирра не выиграла ни одного матча, уступив в первом круге одиночного разряда и на той же стадии микста, в который заявилась в дуэте с Даниилом Медведевым. Диана же проиграла во втором круге одиночки.
В соперницах у наших девушек по первому кругу пары оказались австралийки Оливия Гадеки и Айла Томлянович. Гадеки – единственная из всей этой четвёрки, у которой текущий парный рейтинг выше одиночного:
|Теннисистка
|Место в одиночном рейтинге
|Место в парном рейтинге
|Мирра Андреева
|23
|95
|Диана Шнайдер
|24
|65
|Оливия Гадеки
|165
|64
|Айла Томлянович
|124
|484
Шнайдер перед матчем рассказала, что не строит особых ожиданий. «Стараюсь не строить никаких ожиданий, для нас это первая Олимпиада. Сложно быстро адаптироваться и сразу показывать лучший результат. Будем бороться и стараться на максимум», — сказала Диана в интервью «Чемпионату».
А вот Андреева заявила, что нацелена на победу. «У меня осталась пара, не осталось другого выбора, будем пытаться её выигрывать», — сказала Мирра в интервью «Чемпионату».
В первых геймах у обоих дуэтов мало что получалось на приёме. Подающие контролировали ход событий в большинстве розыгрышей — не было даже намёка на брейк-пойнты. В шестом гейме Андреева и Шнайдер вышли на двойной брейк-пойнт, но упустили его, а вот с третьего шанса добились своего — 4:2. В этом гейме стоит отметить удачные действия Дианы у сетки.
В седьмом гейме Гадеки и Томлянович попытались вернуть брейк, но не преуспели: дважды было «ровно», но и только. Казалось, наши девушки спокойно подадут на сет, но всё оказалось не так просто. В девятом гейме, когда счёт был 5:3, австралийки заработали тройной брейк-пойнт. Однако россиянки после этого стали играть точно и выиграли пять очков подряд — 6:3 за 34 минуты.
Во втором сете Андреева и Шнайдер не смогли закрепить успех. Они уже во втором гейме дали соперницам сделать брейк, отыграть который не смогли. У Мирры и Дианы даже брейк-пойнтов не было; более того, под занавес партии они ещё раз отдали подачу, проиграв гейм с 30:0, — 6:2 в пользу Оливии и Айлы за те же 34 минуты.
Чемпионский тай-брейк австралийки начали неудачно. В первых розыгрышах они не взяли ни одного очка на своей подаче, причём дважды — из-за двойных ошибок. Так что на переходе счёт был 5:1 в пользу россиянок. Ко второму переходу счёт стал 8:4, хотя было 8:2. Такое преимущество Андреева и Шнайдер уже не упустили. После 9:5 они использовали второй матчбол — 6:3, 2:6, [10:6] за 1 час 22 минуты.
Во втором круге Андреева и Шнайдер сыграют с канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес, пятыми сеяными.
Также в борьбе остаются Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Чемпион US Open — 2021 сегодня проведёт матч второго круга, а Сафиуллин завтра в 1/8 финала сразится с четырёхкратным победителем ТБШ Карлосом Алькарасом, вторым номером посева.
Теннисный турнир Олимпиады закончится 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».