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Теннис на Олимпиаде в Париже-2024, подробности: Шнайдер и Андреева рассказали о своей победной тактике

«Открыли для себя тактику ― будем свечки кидать». Андреева и Шнайдер — после победы на ОИ
Андрей Панков
Шнайдер и Андреева рассказали о победе
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Российская пара много смеялась на корте и успешно прошла дальше.

До сегодняшнего дня ни одна российская пара на Олимпиаде не снискала успеха. Но всё изменилось в этот вторник. Диана Шнайдер и Мирра Андреева в паре обыграли соперниц из Австралии на решающем тай-брейке и прошли в следующий круг. Бросалось в глаза, насколько в кайф и весело девушкам играть вместе. Они много смеялись, поддерживали друг друга и общались между собой мемами. А после также весело пообщались с «Чемпионатом».

— Традиционный вопрос. Когда вы впервые друг с другом встали в пару?
Андреева: сегодня, ха-ха. Мы утром вместе размялись и впервые встали в пару. Вообще с листа.

— Удачно получилось.
Андреева: согласна, хорошо получилось. (улыбается)

— За счёт чего так быстро сыгрались?
Шнайдер: совместные планы!

Андреева: у нас была хорошая тактика. Старались играть, как обычно каждая из нас играет. Старалась как можно больше поддерживать Диану, потому что было много моментов во втором сете, когда проигрывали геймы, хотя вели в них. Старалась в корт играть ― вся наша тактика, ха-ха.

ОИ-2024. Парный разряд. Женщины. Турнирная сетка

— Когда правша и левша в паре ― это преимущество?
Андреева: мне кажется, да.

Шнайдер: и мне.

Андреева: мне легче, когда со мной играет левша, потому что сразу два форхенда ― тем более у Дианы такая ракета слева летит. Подача неудобная. Так что это преимущество.

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— На таком пекле тяжело играть?
Андреева: вчера вы меня спрашивали ― я сказала, что обычно я жару не чувствую. Но сегодня я прямо почувствовала, ха-ха. Ни ветра, ничего не было ― конкретный солнцепёк.

Шнайдер: ещё и от железных стульев тепло отдавало.

Андреева: да! А у нас ещё и болбой не мог зонтик над нами правильно держать ― даже судье пришлось встать и помочь.

— «Сомнительно, но окей» во время проверки отметки судьёй ― это было прекрасно.
Шнайдер: ну правда было сомнительно! Но с судьями мы не спорим.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
30 июля 2024, вторник. 14:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 1 10
3 		6 0 6
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
А. Томлянович О. Гадеки

— Сетку смотрели?
Андреева: нет!

Шнайдер: и я нет!

— Канадки.
Андреева: нормально!

Шнайдер: ещё одна левша, кстати.

Андреева: мы разберёмся, будем свечки кидать — мы открыли для себя новую тактику.

Шнайдер: да, будем Фернандес перекидывать. (смеётся)

— Теперь атмосферу Олимпиады почувствовали?
Андреева: да! Мы первый сет выиграли ― я сказала: «Наконец-то я выиграла первый сет на Олимпиаде». Как только я сказала ― мы второй сет сразу проиграли, видимо, я сглазила. Поэтому больше я такого говорить не буду, дождусь окончания матча, а потом порадуемся.

— Какой никнейм вашей паре придумываем?
Андреева: я думала над «Дира». Но звучит не очень. Надеюсь, кто-то за нас придумает, потому что с воображением у меня туго.

Шнайдер: да, мы больше по теннису.

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