«Меня постоянно обманывают». Лучшая теннисистка США проиграла и закатила скандал на ОИ

Кори Гауфф снова разрыдалась, споря с судьёй на кортах Парижа. Она вылетела из одиночки, но ещё может взять медали в паре и миксте.

Вторая ракетка мира Кори Гауфф сенсационно проиграла хорватке Донне Векич (6:7, 2:6) в третьем круге Олимпиады. 20-летняя американка надеялась принести своей стране как минимум серебряную медаль, поскольку получила довольно проходную сетку, с учётом её высокого посева.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек находится в другой половине. Ига – абсолютный фаворит Игр, которые проходят на кортах её любимого «Ролан Гаррос». Кори могла встретиться с ней только в финале. Арина Соболенко и Елена Рыбакина на Олимпиаде не играют, так что пересечение с ними даже в полуфинале было исключено.

Самыми грозными потенциальными соперницами Гауфф на пути к титулу виделись представительницы топ-10 рейтинга WTA Ясмин Паолини, Джессика Пегула, Барбора Крейчикова и Мария Саккари, которые являются вполне обыгрываемыми. Паолини, Пегула и Саккари уже вылетели, и половина сетки Корри упростилась ещё больше, но американка сама вошла в список проигравших по итогам матча с Векич. Причём не обошлось без изрядной доли драмы, когда юная Гауфф плакала из-за спора с судьёй.

Начало матча с Векич складывалось для Гауфф довольно успешно. В четвёртом гейме Кори сделала брейк, получив преимущество. Американка имела отличные шансы закрыть партию при 5:2 в свою пользу, но упустила сетбол. Позже Донна сделала брейк. А затем отыграла ещё два сетбола, уступая 4:6 на тай-брейке. В конечном счёте нервы Векич оказались чуть крепче и она взяла тай-брек со счётом 9:7. Обидный поворот событий для Гауфф, но у второй ракетки мира ещё оставалась возможность отыграться.

Кори Гауфф на Олимпиаде-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второй сет начался с равной борьбы. Переломный момент наступил при 3:2 в пользу Векич, когда Гауфф начала эмоционально спорить с судьёй Жауме Кампистолем. Когда хорватка вела 40:30 на подаче Кори, линейный крикнул аут на удар Донны. Гауфф отбила мяч в сетку. Судья на вышке скорректировал решение линейного, сказав, что мяч попал в корт, и отдал очко Векич. По его мнению, крик линейного не был помехой. Между Гауфф и рефери из Испании завязался длинный диалог.

Кампистоль: «Это моё видение, я принимаю такое решение. Я так считаю и должен принять соответствующее решение».

Гауфф: «Это нечестно, крик аут был до того, как я ударила по мячу».

Кампистоль: «Я не говорю, что я прав, но я так считаю и принимаю такое решение».

Гауфф: «Но вы должны быть уверены на 100%».

Кампистоль: «Я уверен на 100%… А теперь вы говорите мне обратное… Я знаю, что я неправ, но я не могу изменить решение после вашей жалобы».

Гауфф: «Это несправедливо… Он крикнул аут до того, как я ударила по мячу».

Кампистоль: «Это не имеет значения».

Гауфф: «Имеет. Имеет, когда мяч летит не так быстро».

Кампистоль: «Вопрос в том, повлияло ли это на удар».

Гауфф: «Повлияло. Он крикнул до того, как я ударила, это влияет на замах. Я делала движение, чтобы ударить по мячу, и он крикнул до того, как я пробила».

Кампистоль: «Я должен принять решение, и в данном случае...»

Гауфф: «Но вы должны быть уверены на 100%».

Кампистоль: «Я уверен на 100%».

Гауфф: «Нет, вы только что сами сказали, что, возможно, ошибаетесь».

Кампистоль: «Судя по вашей реакции, я могу ошибаться. Я должен принять решение».

Гауфф: «Со мной всё время так происходит на этом корте (начинает плакать). Здесь всё время так происходит, каждый раз. Вы не понимаете. Мне всё время приходится защищаться на этом корте! Постоянно».

Кори Гауфф спорит с супервайзером Клэр Вуд Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После этого на корт вышла супервайзер Клэр Вуд и стала объяснять Гауфф, что судья на вышке принял решение за доли секунды.

Гауфф: «Он крикнул аут, поэтому я ослабила замах и отправила мяч в сетку. Это даже не миллисекунда. Я могла бы понять, если бы всё случилось одновременно, но он крикнул раньше. Это даже не вопрос восприятия, это правила. Это несправедливо. Так уже происходило со мной в Дубае, так происходило здесь, и оба раза я была права. Я никогда не спорю с решениями, и вы это знаете, но это несправедливо. Ощущение, будто меня постоянно обманывают в этой игре, и мне приходится спорить».

Супервайзер попросила Гауфф быть осторожнее в словах. Спор продлился почти пять минут. Решение осталось в силе. Перед тем как игра возобновилась, Гауфф сказала: «Вы, ребята, несправедливы ко мне. Надеюсь, однажды игра станет справедливой, но сейчас это не так».

Векич в итоге сделала брейк. После этой ситуации зрители освистали Донну на её подаче, что никоим образом не помешало хорватке выиграть все оставшиеся геймы и матч со счётом 7:6, 6:2.

Стоит отдать должное Векич, которая летом этого года пребывает в отличной форме. Донна недавно дошла до полуфинала Уимблдона, показав лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема». Она выиграла 12 из последних 14 матчей и может реально побороться за медали ОИ, учитывая силу оставшихся соперниц по сетке.

Донна Векич на Олимпиаде-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

При этом Гауфф могла побороться с Векич, но откровенно расклеилась после споров с судьёй. 20-летнюю теннисистку в какой-то степени можно понять. Во многом её претензии в спорном моменте выглядели обосновано, но нельзя зацикливаться на этом эпизоде. Да, Векич сделала брейк и получила преимущество, но Кори могла стать ещё злее на корте и отыграться, однако получилось с точностью до наоборот.

Гауфф в своей речи во время спора с судьёй упоминала, что не впервые сталкивается с несправедливостью на грунтовых кортах Парижа. 6 июня этого года Кори уступила Иге Свёнтек (2:6, 4:6) в полуфинале «Ролан Гаррос». Тогда при счёте 2:6, 2:1, 0:15 линейный крикнул аут на подаче Свёнтек. Судья на вышке Орели Турт изменила решение и отдала очко Иге, потому что Кори приняла в аут. Гауфф утверждала, что ей помешал крик линейного. На результат матча это особо не повлияло. Свёнтек доминирует на «Ролан Гаррос» и закрыла бы Гауфф при любых раскладах. Но тенденция со срывами Кори на судей отчётливо прослеживается. Молодой американке нужно работать над психологией, чтобы избегать подобных ситуаций. Да, порой рефери откровенно ошибаются в очень важные моменты, но лучшим ответом является сохранение самообладания и прибавление в агрессии на корте, чтобы данные оплошности не мешали добывать результат на корте.

В ментальном плане Гауфф есть над чем работать. Случаи на «Ролан Гаррос» и Олимпиаде неприятные, но всё-таки американка получила ценный урок, что нужно держать себя в руках. Кори ещё очень юная. Она выиграла один ТБШ (US Open – 2023) и до конца карьеры наверняка пополнит коллекцию крупных титулов. Их будет очень много, если она решит ментальные проблемы.

В этом году Гауфф не выиграет для США медали ОИ в женском одиночном разряде, несмотря на все надежды. Она может сделать это в миксте с Тейлором Фритцем и в паре с Джессикой Пегулой. Главная задача американки прямо сейчас – отойти от инцидента в матче с Векич. В какой-то степени она это уже сделала. По крайней мере, на пресс-конференции после матча Кори признала, что одно решение судьи не могло повлиять на результат. Она также достаточно резонно призвала применять систему видеоповторов по аналогии с футболом.

«В теннисе просто необходима система VAR. Я не собираюсь сидеть сложа руки. Но и говорить, что одно очко повлияло на сегодняшний результат, не буду. В этом году со мной неоднократно случалось подобное. Я ощущаю, что всегда должна защищать себя на корте. Теннису нужен VAR, потому что проигранные очки имеют большое значение. Обычно после такого судьи извиняются. Но извинения после матча уже не помогут. Не скажу, что я бы выиграла матч, если бы выиграла это очко. Но если бы мы его переиграли, матч мог пойти иначе», — сказала Гауфф.

Вероятно, Кори также не помешало бы покинуть Олимпийскую деревню, на условия проживания в которой она активно жаловалась в соцсетях.

Её напарницы по сборной США Эмма Наварро, Даниэль Коллинз и Джессика Пегула сделали это почти сразу, а вот Гауфф зачем-то решила там задержаться и жила в не самых приемлемых условиях с момента открытия Игр. Наварро и Пегуле переезд в гостиницу не особо помог, поскольку они уступили Чжэн Циньвэнь и Элине Свитолиной, вылетев с одиночного разряда Олимпиады на ранней стадии. Теперь только Коллинз может принести США медаль, но в четвертьфинале ей светит встреча со Свёнтек и данный сценарий крайне маловероятен.

Американцы реалистично могут ожидать медали от теннисисток в миксте и паре. Особенно хорошие шансы у Гауфф и Пегулы. Они играют с чешками Линдой Носковой и Каролиной Муховой только 31 июля. У Кори будет время переехать в гостиницу и немного успокоиться после матча с Векич. Из одиночки она обидно вылетела, но ещё способна принести пользу стране в других разрядах.