На Играх в Париже сегодня продолжится теннисный турнир. На кортах появятся и четверо россиян. Подробности – в трансляции.

Джокович рвётся в 1/4 финала Олимпиады-2024! Ещё сыграют Медведев и Сафиуллин. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». Сегодня, 31 июля, у мужчин в одиночном разряде состоится третий круг, а у женщин – 1/4 финала. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (четвёртый номер посева) сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (13), а Роман Сафиуллин – с испанцем Карлосом Алькарасом (2). Продолжает путь за мечтой Новак Джокович (1). Его соперник – немец Доминик Кёпфер. Ну а наши девушки Мирра Андреева и Диана Шнайдер попытаются пробиться в четвертьфинал в парном разряде.

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