Джокович рвётся в 1/4 финала Олимпиады-2024! Ещё сыграют Медведев и Сафиуллин. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». Сегодня, 31 июля, у мужчин в одиночном разряде состоится третий круг, а у женщин – 1/4 финала. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (четвёртый номер посева) сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (13), а Роман Сафиуллин – с испанцем Карлосом Алькарасом (2). Продолжает путь за мечтой Новак Джокович (1). Его соперник – немец Доминик Кёпфер. Ну а наши девушки Мирра Андреева и Диана Шнайдер попытаются пробиться в четвертьфинал в парном разряде.
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Опрос дня
Вот опрос на злобу сегодняшнего дня: сумеет ли Роман Сафиуллин одолеть Карлоса Алькараса.
Прогноз погоды сегодня может приподнести неприятные сюрпризы тем, кто играет на внешних кортах. Из наших под крышей сегодня играет только Сафиуллин.
Расписание среды
Вот какая насыщенная программа игрового дня на Олимпиаде нас сегодня ждёт с участием россиян.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
- 31 июля 2024
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- 30 июля 2024
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