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Мирра Андреева, Шнайдер, Медведев: онлайн-трансляция Олимпиады в Париже-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Джокович рвётся в 1/4 финала Олимпиады-2024! Ещё сыграют Медведев и Сафиуллин. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Олимпиады
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На Играх в Париже сегодня продолжится теннисный турнир. На кортах появятся и четверо россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на олимпийском теннисном турнире, который проходит на парижском стадионе «Ролан Гаррос». Сегодня, 31 июля, у мужчин в одиночном разряде состоится третий круг, а у женщин – 1/4 финала. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (четвёртый номер посева) сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (13), а Роман Сафиуллин – с испанцем Карлосом Алькарасом (2). Продолжает путь за мечтой Новак Джокович (1). Его соперник – немец Доминик Кёпфер. Ну а наши девушки Мирра Андреева и Диана Шнайдер попытаются пробиться в четвертьфинал в парном разряде.

Олимпиада-2024. Мужчины. Сетка
Олимпиада-2024. Парный разряд. Женщины. Сетка
Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 13:05 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Доминик Кёпфер
70
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 14:30 МСК
Роман Сафиуллин
66
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Олимпиада (ж). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
9
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Олимпиада — парный разряд (ж). 2-й круг
31 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Г. Дабровски Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Олимпиада — парный разряд (м). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 20:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
Не начался
1 2 3
         
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Р. Рам О. Крайчек
Опрос дня Расписание среды
Live Даниил Сальников

Опрос дня

Вот опрос на злобу сегодняшнего дня: сумеет ли Роман Сафиуллин одолеть Карлоса Алькараса.

12:30 Даниил Сальников

Прогноз погоды сегодня может приподнести неприятные сюрпризы тем, кто играет на внешних кортах. Из наших под крышей сегодня играет только Сафиуллин.

12:06 Даниил Сальников

Расписание среды

Вот какая насыщенная программа игрового дня на Олимпиаде нас сегодня ждёт с участием россиян.

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