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Олимпиада-2024 в Париже: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Сафиуллин — Алькарас, Джокович

Сафиуллин без шансов уступил Алькарасу на ОИ. Джокович с двумя рекордами — в 1/4 финала
Александр Насонов
Роман Сафиуллин
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Роман впервые в карьере проиграл Карлосу. А Новак всего в двух шагах от медали.

В среду, 31 июля, на теннисном турнире Олимпиады-2024 в Париже проходили матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. До этой стадии дошли двое россиян, и один из них играл вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен, второй по значимости арене соревнований. 66-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел на корт с третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом, имевшим второй номер посева.

Олимпиада-2024. Мужчины. Турнирная сетка

На пути к очной встрече Сафиуллин и Алькарас не отдали соперникам ни сета. И если от испанца, у которого в соперниках были малоизвестный Хэйди Хабиб и крепкий нидерландец Таллон Грикспор, чего-то подобного и ожидали, то вот россиянин приятно удивил, пройдя южноамериканцев Алехандро Табило (15) и Томаса Мартина Этчеверри.

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После выхода в 1/8 финала Роман дал интервью «Чемпионату», в котором, в частности, высказался о предстоящем матче с Алькарасом. Интересно, что в личных встречах счёт был 1-0 в пользу россиянина. Он обыграл четырёхкратного чемпиона ТБШ на «Мастерсе» в Париже в прошлом году — 6:3, 6:4.

«Бо́льшая часть мячей летит. То, что надо попадать, попадаю, поэтому более-менее в определённой зоне нахожусь. Но, по моим ощущениям, я сейчас не в своей лучшей форме. Однако такие матчи [как с Этчеверри] нужно брать и выигрывать.

Матч с Алькарасом? Не знал про это, пока вы не сказали. Если будет Алькарас, то постараюсь сделать всё, что в моих силах», — сказал Сафиуллин в интервью «Чемпионату».

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Сафиуллин хорошо проводил первые розыгрыши, заработал 40:0 на своей подаче, но вдруг стал ошибаться и позволил Алькарасу выйти вперёд с брейком. В следующих двух геймах испанец отдал только один розыгрыш и повёл 3:0 с двумя брейками. Карлос то и дело атаковал — Роман, часто ходивший к сетке (в итоге 7 из 14 за всю партию), ничего не мог ему противопоставить.

В четвёртом гейме Алькарас расслабился — настолько, что Сафиуллин под ноль выиграл приём. Однако необходимо было отыгрывать и второй брейк. Ближе всего к этому Роман был в восьмом гейме, но тогда он смог добиться лишь 30:30. Карлос же, подавая на партию в 10-м гейме, заработал двойной сетбол. На первом россиянин грамотно укоротил, а вот на втором у него не было шансов отразить мощный кросс соперника в противоход — 6:4 в пользу Алькараса за 45 минут. Он превзошёл Сафиуллина и по виннерсам (14 против восьми), и по невынужденным ошибкам (семь против 11).

Карлос Алькарас в матче с Романом Сафиуллиным на Олимпиаде-2024 в Париже

Карлос Алькарас в матче с Романом Сафиуллиным на Олимпиаде-2024 в Париже

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В первом гейме второго сета Сафиуллин вновь под ноль отдал подачу, и вот после этого можно было уповать разве что на чудо. Алькарас не позволял себе вольностей — чуда не случилось. По ходу второй партии организаторы, не без оснований опасавшиеся дождя, решили закрыть крышу, но на ходе поединка это никак не сказалось. В пятом гейме испанец не реализовал двойной брейк-пойнт, а в седьмом благодаря шикарным обводящим ударам снова взял подачу оппонента — 5:2. Подавая на матч, Карлос использовал первый же матчбол — 6:4, 6:2 за 1 час 30 минут.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 15:50 МСК
Роман Сафиуллин
66
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Вот так Алькарас вышел в 1/4 финала. Там он сыграет с американцем Томми Полом. Кроме того, чуть ранее в четвертьфинал пробрался 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Со всех предыдущих Олимпиад Джокович привёз только одну бронзовую медаль, завоёванную в Пекине-2008, поэтому сейчас мотивация 37-летнего спортсмена невероятно высока.

В третьем круге Джокович играл с немцем Домиником Кёпфером, замыкающим топ-70 мировой классификации. Неразрешимых задач Кёпфер перед Новаком не поставил. В стартовом сете серб первым добился брейка — в четвёртом гейме. Немец сделал обратный брейк, однако в конце партии, в 12-м гейме, Джокович использовал первый сетбол на приёме — 7:5 за 55 минут.

Новак Джокович на Олимпиаде-2024 в Париже

Новак Джокович на Олимпиаде-2024 в Париже

Фото: Julian Finney/Getty Images

Во втором сете Новаку хватило единственного брейк-пойнта, который он использовал во втором гейме, — у Доминика не было ни единой возможности взять чужую подачу. В девятом гейме Джокович успешно подал на матч — 7:5, 6:3 за 55 минут. И стал самым возрастным четвертьфиналистом (37 лет 61 день) с момента возвращения тенниса в программу Олимпиад в 1988 году, а также вообще первым игроком в истории, четырежды выходившим в четвертьфинал Игр. Соперником Новака на этой стадии станет Стефанос Циципас.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 13:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Доминик Кёпфер
70
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер

Также сегодня в 1/8 финала играет Даниил Медведев, последний россиянин в мужской одиночной сетке. Его соперник — канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
4
3
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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