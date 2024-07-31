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Олимпиада-2024 в Париже, сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев уступил Феликсу Оже-Альяссиму в 3-м круге

Крах олимпийских надежд! Медведев сенсационно проиграл давнему «клиенту» в Париже
Кирилл Плышевский
Даниил Медведев
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Канадец Оже-Альяссим был неудержим в третьем круге. А Даниил напоследок расколотил ракетку.

В среду, 31 июля, на теннисном турнире Олимпиады 2024 года в Париже проходили поединки 1/8 финала в мужском одиночном разряде. Сегодня свой матч проводил и первая ракетка России Даниил Медведев. В соперниках у него был канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 19-е место в рейтинге ATP.

Олимпиада-2024. Мужчины. Турнирная сетка

Напомним, что Даниил уже завершил участие в мужском турнире среди пар. Медведев в тандеме с Романом Сафиуллиным уступил представителям Германии Кевину Кравицу и Тиму Пюцу со счётом 4:6, 4:6. Россиянин также боролся за медали в миксте. В паре с Миррой Андреевой Даниил проиграл Саре Эррани и Андреа Вавассори из Италии — 3:6, 2:6. Таким образом, чемпион US Open 2021 года остался выступать на главном старте четырёхлетия лишь в одиночном разряде. На старте соревнований Даниил разгромил Ринки Хидзикату со счётом 6:2, 6:1. А во втором круге наш соотечественник без проблем справился с Себастьяном Офнером — 6:2, 6:2.

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Следующим противником первой ракетки России был Феликс Оже-Альяссим из Канады. В Париже 19-я ракетка мира успел обыграть Маркоса Гирона и Максимилиана Мартерера. Не секрет, что Феликс является давним «клиентом» Даниила. Медведев вёл по личным встречам с разгромным преимуществом — 7-0. Тяжёлые победы у него были во втором круге «Мастерса» в Торонто в 2018 году — 3:6, 6:4, 7:6(7) — и в четвертьфинале Australian Open — 2022 (6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4). Остальные пять поединков, в том числе в третьем круге Australian Open — 2024, Медведев выиграл, не отдав ни сета. Отметим также, что все семь матчей были на харде, то есть на грунте теннисисты встретились впервые.

Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 11:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 3
6 		6 6
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Журналисты, естественно, не могли не обратить на разгромный счёт личных встреч в преддверии новой очной битвы. После победы над Офнером Даниилу задали вопрос: расслабляет ли этот факт перед новым поединком или, наоборот, добавляет концентрации?

«В каком-то смысле это ничего не значит. Но это значит, что мне нравится с ним играть, а ему со мной нет — это просто логика. Каждый матч — отдельная история. В Австралии у него был против меня матчбол, я тогда хорошо подал. Сегодня Оже показал хороший теннис в своём матче. Посмотрим, что будет завтра», — заявил Медведев в интервью «Чемпионату».

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В новой встрече между двумя топовыми спортсменами равная игра шла до восьмого гейма, который оказался разделён надвое из-за дождя. Сложно сказать, что бы произошло, если бы не непогода. В итоге представитель России проиграл два очка до дождя и ещё два — после. Так случился брейк под ноль, после которого Феликс уверенно подал на сет — 6:3 за за 38 минут. Статистика партии: 5/8 у Медведева, 13/8 у Оже-Альяссима по ударам навылет / невынужденным ошибкам.

Феликс Оже-Альяссим

Феликс Оже-Альяссим

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Стало ясно: у Даниила больше нет права на ошибку. Однако уже в стартовом гейме второго сета победителю американского мэйджора пришлось непросто — трижды был счёт «ровно», а ещё один брейк-пойнт соперника россиянин отыграл и повёл со со счётом 1:0. Проблемы на подаче Медведева и не думали заканчиваться. В третьем гейме снова Оже-Альяссима снова заработал брейк-пойнт, дважды было ровно. Но и на этот раз пятая ракетка мира спас свою подачу — 2:1. Далее теннисисты даже не смогли зацепиться на приёме. Они без проблем удерживали свои подачи, в итоге дойдя до тай-брейка. На «теннисном пенальти» удачливее оказался именно канадец, который в итоге и оформил итоговую победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5) за 1 час 42 минуту. Отметим, что после поражения от Феликса чемпион US Open 2021 года разбил ракетку, когда направлялся к своей скамейке.

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Даниил Медведев разбивает ракетку

Фото: Кадр трансляции

Даниил Медведев разбивает ракетку

Даниил Медведев разбивает ракетку

Фото: Кадр трансляции

Пострадавшая ракетка Даниила Медведева

Пострадавшая ракетка Даниила Медведева

Фото: Кадр трансляции

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Таким образом, после вылета Медведева на ОИ-2024 россиян в мужской сетке на главном старте четырёхлетия уже не осталось. Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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