Крах олимпийских надежд! Медведев сенсационно проиграл давнему «клиенту» в Париже

В среду, 31 июля, на теннисном турнире Олимпиады 2024 года в Париже проходили поединки 1/8 финала в мужском одиночном разряде. Сегодня свой матч проводил и первая ракетка России Даниил Медведев. В соперниках у него был канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 19-е место в рейтинге ATP.

Напомним, что Даниил уже завершил участие в мужском турнире среди пар. Медведев в тандеме с Романом Сафиуллиным уступил представителям Германии Кевину Кравицу и Тиму Пюцу со счётом 4:6, 4:6. Россиянин также боролся за медали в миксте. В паре с Миррой Андреевой Даниил проиграл Саре Эррани и Андреа Вавассори из Италии — 3:6, 2:6. Таким образом, чемпион US Open 2021 года остался выступать на главном старте четырёхлетия лишь в одиночном разряде. На старте соревнований Даниил разгромил Ринки Хидзикату со счётом 6:2, 6:1. А во втором круге наш соотечественник без проблем справился с Себастьяном Офнером — 6:2, 6:2.

Следующим противником первой ракетки России был Феликс Оже-Альяссим из Канады. В Париже 19-я ракетка мира успел обыграть Маркоса Гирона и Максимилиана Мартерера. Не секрет, что Феликс является давним «клиентом» Даниила. Медведев вёл по личным встречам с разгромным преимуществом — 7-0. Тяжёлые победы у него были во втором круге «Мастерса» в Торонто в 2018 году — 3:6, 6:4, 7:6(7) — и в четвертьфинале Australian Open — 2022 (6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4). Остальные пять поединков, в том числе в третьем круге Australian Open — 2024, Медведев выиграл, не отдав ни сета. Отметим также, что все семь матчей были на харде, то есть на грунте теннисисты встретились впервые.

Журналисты, естественно, не могли не обратить на разгромный счёт личных встреч в преддверии новой очной битвы. После победы над Офнером Даниилу задали вопрос: расслабляет ли этот факт перед новым поединком или, наоборот, добавляет концентрации?

«В каком-то смысле это ничего не значит. Но это значит, что мне нравится с ним играть, а ему со мной нет — это просто логика. Каждый матч — отдельная история. В Австралии у него был против меня матчбол, я тогда хорошо подал. Сегодня Оже показал хороший теннис в своём матче. Посмотрим, что будет завтра», — заявил Медведев в интервью «Чемпионату».

В новой встрече между двумя топовыми спортсменами равная игра шла до восьмого гейма, который оказался разделён надвое из-за дождя. Сложно сказать, что бы произошло, если бы не непогода. В итоге представитель России проиграл два очка до дождя и ещё два — после. Так случился брейк под ноль, после которого Феликс уверенно подал на сет — 6:3 за за 38 минут. Статистика партии: 5/8 у Медведева, 13/8 у Оже-Альяссима по ударам навылет / невынужденным ошибкам.

Феликс Оже-Альяссим Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Стало ясно: у Даниила больше нет права на ошибку. Однако уже в стартовом гейме второго сета победителю американского мэйджора пришлось непросто — трижды был счёт «ровно», а ещё один брейк-пойнт соперника россиянин отыграл и повёл со со счётом 1:0. Проблемы на подаче Медведева и не думали заканчиваться. В третьем гейме снова Оже-Альяссима снова заработал брейк-пойнт, дважды было ровно. Но и на этот раз пятая ракетка мира спас свою подачу — 2:1. Далее теннисисты даже не смогли зацепиться на приёме. Они без проблем удерживали свои подачи, в итоге дойдя до тай-брейка. На «теннисном пенальти» удачливее оказался именно канадец, который в итоге и оформил итоговую победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5) за 1 час 42 минуту. Отметим, что после поражения от Феликса чемпион US Open 2021 года разбил ракетку, когда направлялся к своей скамейке.

Даниил Медведев разбивает ракетку Фото: Кадр трансляции

Даниил Медведев разбивает ракетку Фото: Кадр трансляции

Пострадавшая ракетка Даниила Медведева Фото: Кадр трансляции

Таким образом, после вылета Медведева на ОИ-2024 россиян в мужской сетке на главном старте четырёхлетия уже не осталось. Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».