«С таким Алькарасом играть очень-очень сложно». Слова Сафиуллина после вылета с Игр

Россиянин поделился впечатлениями от пребывания в Олимпийской деревне и поединка с одним из лучших теннисистов мира.

Роману Сафиуллину в третьем круге Олимпиады выпало испытание — игра с Карлосом Алькарасом, которого Роман совсем недавно обыгрывал. Но в этот раз Карлос был слишком силён и победил нашего теннисиста довольно легко. После матча теннисист пообщался с «Чемпионатом».

— Первый гейм, когда отдал свою подачу с 40:0 — ключевой момент?

— В начале получалось хорошо подавать, смог пару мячей забить. Потом плохо сыграл с лёта, где-то сам ошибся, сыграла роль невнимательность. Сам виноват, ещё и второй брейк получил — тяжело было вернуться, но вернул один гейм на его подаче.

— Можно играть с этой версией Алькараса или это совсем другой уровень?

— Можно, но очень очень сложно. На данный момент мне нужно показывать игру на 200%, чтобы конкурировать. Сейчас он выиграл два «Шлема», реально в хорошей форме.

— Что изменилось с того момента, когда ты обыграл Алькараса в Берси?

— Тогда он играл не так, хуже двигался, больше ошибался. Плюс там был хард — было побыстрее, мне было комфортно играть, мог выходить к сетке. Здесь даже если бы я хорошо играл… Что против других работало, с Алькарасом — нет. Он умудряется эти тяжёлые мячи доставать.

— Олимпиада — особенный для тебя турнир?

— Да, потому что я никогда не играл, это мой первый опыт. Мне понравилось, хорошего понемножку.

— Удалось сходить на другие виды спорта?

— Честно, нет. Либо я тренировался, либо заканчивали играть одиночку и пару в 12 ночи. Пока до деревни доедешь, еще автобусы задерживались. Поэтому не получилось попасть на другие виды спорта. Но в деревне ты чувствуешь дух Олимпиады: люди из разных видов спорта бегают, катаются на велосипедах. Сегодня люди тренировали спортивную ходьбу. Но на кортах не сказал бы, что дух чувствуется, только потому что люди играют в своих формах с флагами.

— Почему решил жить в деревне?

— Жить не в деревне — процесс непростой. Дане это сделали, но я у него спрашивал, это не так просто. Плюс в деревне пятизвёздочных отелей нет, но своя атмосфера есть. Ты пришёл, покушал, отдохнул и снова поехал на корт.

— В деревне принято фотографироваться с другими спортсменами, обмениваться значками.

— Я ничем этим не занимался. Знаю, что Паша Котов обменивался.

Роман Сафиуллин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Было интересно увидеть известных спортсменов?

— Я уезжал в девять утра и приезжал в восемь-девять вечера. У меня была задача покушать и отдыхать.

— Топ-3 впечатлений от Олимпиады?

– Деревня меня больше всего впечатлила. Повторюсь, не ходил на другие виды спорта. К сожалению, не получилось по расписанию. С нами в одном блоке живёт Сомов, вот к нему сходить не удалось. Он живёт в соседней комнате.

— Матрац на кровати менял?

— Нет, ничего не менял. Он мне более-менее понравился, я люблю жёсткие. Проблем с этим не было. Единственная проблема — кондиционеры, их нет. В последние дни было очень жарко, душно во сне, вентилятор не помогает.

В автобусах очень душно, ехать 20-30 минут, какие-то автобусы открывают. Вчера после тренировки возвращался, когда было 35 градусов. Было очень душно — как в сауне.