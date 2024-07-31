«Мы — хищницы!» Андреева и Шнайдер — последний шанс России на медаль в теннисе

Мирра Андреева и Диана Шнайдер – в четвертьфинале Олимпиады! Наша пара легко разобралась с канадками и повесила соперницам во втором сете «баранку». Девушки закончили свой матч примерно в одно время с поражением Даниила Медведева. Чем мы девчонок и огорошили.

— Ну что, девчонки, вы у нас одни остались.

Андреева: Да?

— Даня вылетел.

Шнайдер: Чтоооо?

Андреева: Кабздец. Теперь я чувствую давление.

Шнайдер: сомнительно, но не окей.

***

— Ключевой момент матча – ваш супергейм во втором сете?

Андреева: Этот гейм был очень важный. Я заметила, как только мы смогли брейкануть подающую, она сразу начала грустить, у неё уже и глаза на мокром месте были. Я говорю: «Давай, дожимаем дальше до конца!»

— Инстинкт убийц?

Андреева: Да, именно!

Шнайдер: Хищницы!

Андреева: Я не знаю, как долго мы играли этот гейм, но, безусловно, я каждый раз, когда у них было «больше», думала: «Нет, только не это. Мы этот гейм не проиграем, нет, нет».

Шнайдер: Давление было.

Андреева: Хорошо, что так сложилось. Этот момент один из ключевых.

— Чувствуете, что сыгрались?

Андреева: Мне комфортно с первого матча, если честно.

Шнайдер: Мне комфортно эмоционально. Если есть веселье, эмоции, шутки, для меня намного легче встроиться в игру и показать лучший теннис, нежели мы будем угрюмые — только бы не проиграть. Мы с Миррой в этом плане нашли друг друга.

Андреева: соглашусь, нечего добавить.

— За счёт чего удаётся сохранять веселье на корте, когда Олимпиада — это давление?

Андреева: Я люблю играть. Особенно — пару. Каждой секундой наслаждаюсь. Когда мы что-то весёлое из ниоткуда говорим, это разряжает обстановку. Такая хорошая энергия, внутренние шуточки. Пытаемся найти, как друг друга поддержать не в серьёзном ключе, а немного расслабить.

Шнайдер: Это раскрепощает! Нежели давить друг на друга, что нам нужно выиграть, подать первыми. Я раскрепощаюсь, через эмоции, улыбки мне легче играть. Думаю, у Мирры такая же схема.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Александр Щербак/ТАСС

— Сетку смотрели дальше?

Андреева: Нет.

Шнайдер: Я знаю кто (смеётся). Если они выиграют, то Крейчикова и Синякова.

Андреева: Точно-точно, мне мама говорила.

— Фаворитки?

Андреева: Если они выиграют, конечно. Они опытные, но мы-то тоже не промах.

Шнайдер: Будем делать our best!

Андреева: Согласна! Если даже что-то не будет получаться, будем делать то же самое, идти, бороться до конца. Думаю, у нас всё будет хорошо.

Шнайдер: Главное — настрой!

Андреева: В начале, да и в принципе за весь матч посмотрим, как будет идти игра. На месте что-нибудь решим.

— Чувствуется дух Олимпиады?

Андреева: Сейчас я уже лучше чувствую этот дух, больше нравится атмосфера. Конечно, в начале мне было сложновато — два матча подряд проиграла. Сейчас, слава богу, мы выигрываем, мне уже больше нравится здесь находиться. Я хочу обязательно съездить в Олимпийскую деревню, посмотреть что и как. Говорят, там бесплатное мороженое ещё дают, ха-ха. Я туда поеду обязательно и наемся мороженым.

— Диан, что ещё классного в деревне?

Шнайдер: Ходить много надо или велики брать. У нас домик далековато. Но я на велике приезжаю, катаюсь. Где ещё покататься, кроме как в Олимпийской деревне?