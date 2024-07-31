Сказка «Надалькараса» в Париже закончилась. Рафа провёл последний матч на Олимпиаде

Один из самых ярких дуэтов в мужском парном разряде продолжил выступление на Олимпиаде-2024: в среду, 31 июля, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас вновь вышли на корт. На этот раз — чтобы побороться за выход в полуфинал.

В первом круге «Надалькарас», как дуэт сам себя прозвал, переиграл шестых сеяных Андреса Мольтени и Максимо Гонсалеса (7:6, 6:4). Во втором матче испанцы одолели представителей Нидерландов Весли Колхофа и Таллона Грикспора (6:4, 6:7, [10:2]). В новой встрече, четвертьфинальной, Карлос и Рафа встретились с непростой американской парой, посеянной под четвёртым номером.

В четвертьфинале ОИ испанцам противостояли Раджив Рам и Остин Крайчек. Первый в дуэте четырежды выигрывал турниры «Большого шлема» (AO-2020, USO-2021, 2022, 2023). Второй выигрывал только один мэйджор («Ролан Гаррос» – 2023). Оба были лидерами парного рейтинга.

Началась встреча американцев и испанцев с подачи Надаля и поиска американской парой путей, чтобы переигрывать испанцев. Основным и поначалу самым рабочим инструментом стало забрасывание плотными мячами Алькараса у сетки. Первые несколько розыгрышей в таком темпе Карлос выдержал, но в оставшейся части гейма его оборона подкачала, и американский дуэт сделал ранний брейк. На следующей подаче испанцев Крайчек и Рам пробивали у сетки Надаля – и вновь это принесло свои плоды.

Испанцам приходилось работать над тактикой и переигрывать американцев нестандартными ударами, переключением игры на заднюю линию. Однако Крайчек и Рам в любых условиях действовали сплочённо и скоординированно. Боролись Алькарас и Надаль, нащупывали возможности для доминирования, но в первом сете эти попытки были тщетны. Стартовая партия осталась за представителями США (6:2).

Раджив Рам, Остин Крайчек Фото: Julian Finney/Getty Images

В первой половине второго сета игра была примерно равной, испанцы выдерживали напряжение, но всё пошло не по плану в важном седьмом гейме на их подаче. Несколько ошибок Алькараса, ни одного выигранного очка, короткий спор Надаля с судьёй из-за неоднозначного следа – и Крайчек/Рам в самый нужный момент вышли по счёту вперёд (4:3). На протяжении всей сегодняшней встречи было заметно, насколько отличается сыгранность у американцев от контакта и понимания друг друга в паре испанцев.

При счёте 5:4 на подаче американцев Рафа и Карлос поборолись, заработали брейк-пойнты и взорвали тем самым трибуны. Только, увы, вернуться в матч испанцы так и не смогли. Крайчек и Рам выиграли эту встречу со счётом 6:2, 6:4.

Для Надаля этот матч, вероятно, стал последним на Олимпийских играх. В начале турнира Рафу спросили про окончание карьеры и заключительное выступление на Олимпиаде, однако конкретного ответа испанец не дал.

«Каждый день, да? Каждый день, вы каждый день хотите, чтобы я завершил карьеру (улыбается). Спрашиваете меня об этом каждый день. Знаете, я каждый день стараюсь делать всё, что могу. Не могу жить каждый день с ощущением, что этот матч будет для меня последним. Я приехал сюда, стараюсь, как могу, играю. А когда решу закончить играть или, наоборот, продолжать играть, я вам сообщу! Я не знаю, просто стараюсь выкладываться на полную каждый божий день, получать удовольствие от того, что столько времени приносило мне удовольствие. Последние три года у меня было много травм. Если я почувствую, что недостаточно конкурентоспособен, чтобы продолжать, или если не хватает физически, я закончу и сообщу вам. Но я каждый день не думаю о том, завершать карьеру или нет», – сказал Надаль на пресс-конференции в Париже.

В любом случае в последний год Рафаэль регулярно говорит о завершении карьеры, так что вспомнить его прежние олимпийские результаты не будет лишним. Испанец имеет в арсенале две золотые медали Игр: первую он заработал в одиночке в 2008 году, вторую – в паре с Марком Лопесом в 2016-м. В этом году в одиночном разряде Надаль дошёл только до второго круга, где уступил Новаку Джоковичу (1:6, 4:6). После поражения в паре Рафе не устроили проводы, но трибуны аплодировали испанцу стоя.