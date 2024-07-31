«Извиняюсь за результат». Откровения Медведева после внезапного поражения на ОИ

Даниил Медведев покидает Олимпиаду. В третьем круге первая ракетка России уступил Феликсу Оже-Альяссиму, с которым до этого матча у Медведева было 7-0 по личным встречам. Но в этом матче канадец убойно подавал и почти не ошибался. Россиянин пытался найти решения и дотерпел во второй партии до тай-брейка, где был в трёх очках от победы, однако удержать преимущество не сумел. Но после матча Даниил всё равно пообщался с «Чемпионатом».

— Извиняюсь за результат, — начал Даниил.

— Когда ты в прошлый раз проиграл на Олимпиаде Карреньо-Бусте, то ты говорил, что он так никогда не играл. Были ли какие-то флешбэки? Потому что Феликс давненько не подавал так хорошо.

— Мне сказали, что за три матча ни у кого не было брейк-пойнтов в поединках с Оже. Флешбэков не было, я совершенно не думал про прошлую Олимпиаду. Феликс играл круто, но я во время матча не думал об этом, я играл с первого и до последнего мяча и старался находить решения, и, в принципе, их находил во втором сете. Он действительно очень круто подавал, это сыграло очень большую роль. А на тай-брейке надо было играть лучше, теннис, к сожалению, не так прост, и, к сожалению, я проиграл.

— Не оказалось, что лёгкие мячи, которые тебе были так удобны, Феликсу подходили ещё больше, поэтому так летело?

— Он очень круто играл, нечего сказать. Он играл так, как нужно. Любой лёгкий мяч играл вправо и влево, по-грунтовому, так сказать. Я старался, но в конце первого сета мне стало тяжело физически, а во втором сете я поменял хорошо энергетику, сумев включить хладнокровность, но в конце её не хватило.

— Давило ли, что Олимпиада — только раз в четыре года?

— Если честно, то нет. Если на прошлой Олимпиаде я не умел концентрироваться на отдельные турниры и давать лучшее от себя, то сейчас научился это делать. Раньше у меня попёрло, окей, я выиграл, как на US Open.

А сейчас я умею концентрироваться, когда я хочу. Естественно, я хотел здесь добиться лучших результатов. Но в паре, миксте и одиночке от первого и до последнего мяча играл, боролся, однако это не хватило.

— Самое обидное поражение за этот год?

— Самое обидное — от Синнера в Австралии, ведь там был финал, всё близко было. Если бы тут был четвертьфинал или полуфинал, то было бы обиднее, потому что медали рядом. А так чуть-чуть погрущу. Но теннис такой вид спорта, что на следующей неделе уже новый турнир. Если я его выиграю, то заново буду рад. Наверное, уже завтра полечу в Монреаль, просто пока еще билеты не смотрел.

— Появилась мотивация ещё вернуться на Олимпиаду?

— Да. Для меня Олимпиада важна, и всегда об этом говорил. Не знаю, что будет через четыре года, потому что жизнь – штука неизвестная. Но, надеюсь, что через четыре года буду играть и смогу взять медаль.

— Выиграть Олимпиаду через четыре года или больше на один турнир «Большого шлема»?

— Конечно, хотелось бы того и того. Если выбирать что-то одно, то тяжело сказать. Хочется выиграть оба турнира.

— Ты полгода с Жилем Симоном. Что он изменил и добавил?

— Теннис настолько технический, физический и тяжёлый вид спорта в плане деталей. Поэтому я не могу сказать что-то одно. Мы работаем плодотворно. Есть вещи, в которых он сильно помог, а есть вещи, которые мы попытались, но не получилось внедрить. Я действительно считаю, что он многое привносит в мою игру. Но вопрос в том, что это не всегда даст какой-то результат в конкретном матче.

Даниил Медведев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Думал о том, что, когда в последний раз проиграл на Олимпиаде, потом выиграл US Open?

— Да, уже успел так подумать. (Улыбается.) Надеюсь, если проигрыши ведут к чему-то, то это был бы неплохой вариант.