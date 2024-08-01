Свёнтек даже не поверила. Первая ракетка мира проиграла матч за выход в финал Олимпиады

В первый день августа на теннисном турнире Олимпиады-2024 в Париже состоялась громкая сенсация. До старта соревнований в женском одиночном разряде главным фаворитом считалась полька Ига Свёнтек. Почему? Во-первых, по той простой причине, что она с отрывом первая ракетка мира. Во-вторых, Игры проходят на кортах «Ролан Гаррос», а Свёнтек четырежды выигрывала грунтовый мэйджор.

Шансы Иги выиграть олимпийский турнир стали непростительно высокими, когда из сетки выбыла второй номер рейтинга WTA Кори Гауфф. Но надеждам 23-летней спортсменки и её болельщиков не суждено было сбыться. 21-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь, седьмая ракетка мира, оказалась сильнее в полуфинале.

Перед встречей эксперты оценивали шансы соперниц как 88 на 12 в пользу польки. Неужели Свёнтек настолько выбило из колеи скандальное окончание вчерашнего четвертьфинала с Даниэль Коллинз? С другой стороны, китаянка тоже была вовлечена в скандал — и тоже с американкой!

В первом сете Свёнтек на своей подаче выиграла лишь один гейм из четырёх. Польская теннисистка, что на неё никак не похоже, сорила невынужденными, чем Чжэн Циньвэнь с успехом пользовалась. После 1:1 состоялся обмен брейками, а начиная с 2:2, китаянка забрала четыре гейма подряд! У Иги ничего не получалось в атаке, и за всю партию она допустила целых 16 невынужденных ошибок. Для сравнения, Чжэн Циньвэнь ограничилась шестью неточностями.

Ига Свёнтек в полуфинале Олимпиады-2024 с Чжэн Циньвэнь Фото: Carl Recine/Getty Images

На второй сет Свёнтек вышла с совсем другим настроем. В первых четырёх геймах Ига проиграла только пять очков, причём на приёме — всего одно. Однако затем опять что-то сломалось. Вернулись невынужденные, и Чжэн Циньвэнь стала навёрстывать упущенное. Китаянка сразу же отыграла один брейк, а потом и второй. В важнейшем восьмом гейме она ещё и с двух брейк-пойнтов ушла, после чего сравняла счёт — 4:4! Судьба полуфинала во многом решилась в 11-м гейме, в котором полька, срывая удары в розыгрышах, в итоге не смогла спастись с двойного брейк-пойнта. Подавая на матч, Чжэн Циньвэнь отыграла брейк-пойнт, после которого счёт стал «ровно», и реализовала первый же матчбол, после того как Ига в очередной раз пробила в аут, — 6:2, 7:5 за 1 час 51 минуту. Выиграв матч, китаянка от радости упала на корт. Ига, правда, попросила судью на вышке проверить отметку, за что удостоилась свиста со стороны зрителей. Первоначальное решение оказалось подтверждено: аут.

Чжэн Циньвэнь стала первой китаянкой, вышедшей в финал Олимпиады в женском одиночном разряде. Она впервые за семь матчей победила Свёнтек — теперь у них в личных встречах 6-1 в пользу польки. Кроме того, Чжэн Циньвэнь впервые победила первую ракетку мира (до этого были пять поражений, и все их нанесла Свёнтек) и впервые за четыре матча победила теннисистку из топ-10 (китаянка проиграла Соболенко в финале AO, Свёнтек в 1/4 финала Дубая и Гауфф — в 1/4 финала Рима).

Свёнтек же как минимум на четыре года распрощалась с мечтой стать олимпийской чемпионкой. Теперь она в матче за бронзу сразится с проигравшей в паре Анна Шмидлова — Донна Векич. Ну а Чжэн Циньвэнь, соответственно, встретится с победительницей.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже завершится 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».