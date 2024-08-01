Наши девчонки в полуфинале ОИ! Андреева и Шнайдер выбили из сетки олимпийских чемпионок

Мирра и Диана победили Барбору Крейчикову и Катержину Синякову, у которых на двоих 21 титул ТБШ во всех разрядах.

В четверг, 1 августа, на теннисном турнире Олимпиады-2024 в Париже (Франция) проходили четвертьфинальные матчи в женском парном разряде. В восьмёрку лучших на турнире вышли 17-летняя Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которая на три года старше напарницы.

Во втором круге Андреева и Шнайдер довольно неожиданно обыграли канадок Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес, имевших пятый номер посева, — 6:4, 6:0. И из всех теннисистов от России только Мирра и Диана сохраняли шансы на медали. В других сетках наших спортсменов уже не оставалось.

В четвертьфинале россиянки играли с чешским тандемом Барбора Крейчикова/Катержина Синякова, вторыми сеяными. Крейчикова и Синякова считались явными фаворитами отчётного противостояния. Барбора — семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре и трёхкратная победительница Australian Open в миксте, Катержина — девятикратная чемпионка мэйджоров в паре.

Совместных титулов на ТБШ у них семь. Крейчикова все свои главные трофеи завоевала в тандеме с Синяковой, а та в 2024 году выиграла ещё и «Ролан Гаррос» с Кори Гауфф и Уимблдон с Тэйлор Таунсенд. Кроме того, на Олимпиаде-2020 в Токио Барбора и Катержина завоевали золото в парном разряде. Вот какие сильные соперницы были у Андреевой и Шнайдер!

На момент ожидаемого начала встречи ярко светило солнце, но прогноз погоды обещал грозу, так что организаторы решили подстраховаться — теннисистки должны были играть на открытом корте. И правильно сделали, потому что вскоре действительно начался дождь.

В результате отчётный матч начался на час позже запланированного. Эксперты отдавали предпочтение чешкам, оценивая их шансы как 84 на 16. И случилась сенсация!

Андреева и Шнайдер включились в игру быстрее соперниц. Первый гейм, на своей подаче, они выиграли уверенно, а следом за этим взяли и приём, использовав второй брейк-пойнт, — 2:0. Крейчикова и Синякова нацелились на обратный брейк, однако россиянки были к этому готовы. В третьем гейме Мирра и Диана отыграли шесть (!) брейк-пойнтов и подтвердили брейк — 3:0.

В четвёртом гейме чудеса продолжились. Чешки начали его с 40:0 на подаче, но Андреева и Шнайдер не стали сдавать гейм, собрались — и выдали второй брейк подряд! В конце партии Барбора и Катержина всё-таки взяли подачу (хотя и здесь трижды было «ровно»), однако в седьмом гейме Мирра и Диана подали на сет, использовав первый сетбол, — 6:1 за 35 минут. Наш тандем превзошёл соперниц и по активно выигранным очкам (11 против восьми), и по невынужденным ошибкам (10 против 17).

Во второй партии обе пары какое-то время держали каждая свою подачу. Во второй половине сета у Крейчиковой и Синяковой снова стало чуть больше ошибок, и седьмой гейм мог стать ключом к успеху во всём матче. Наши девушки вновь показали прекрасное взаимодействие — и с небольшой помощью соперниц в виде двойной ошибки сделали брейк. В восьмом гейме Андреева и Шнайдер под ноль подтвердили его, но вот 10-м упустили два матчбола. На первом Диана чуть не попала в коридор, а на втором Мирра пробила в сетку, и чешки со второго брейк-пойнта сравняли счёт — 5:5.

Несмотря на эту обидную неудачу, в 11-м гейме Андреева и Шнайдер снова добились брейка — у Крейчиковой и Синяковой всё-таки было больше неточностей. И в 12-м гейме подали на матч, использовав второй матчбол (четвёртый с учётом предыдущих), — 6:1, 7:5 за 1 час 30 минут.

Вот так Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады. Они продолжают оставаться единственными представителями от России, кто ещё может завоевать медали на этих Играх. В полуфинале Мирра и Диана сразятся либо с испанской парой Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо, либо с сёстрами Людмилой и Надеждой Киченок с Украины.

Результаты теннисистов от России на Олимпиаде-2024 в Париже

Даниил Медведев 3-й круг Павел Котов 1-й круг Роман Сафиуллин 3-й круг Диана Шнайдер 2-й круг Екатерина Александрова 1-й круг Мирра Андреева 1-й круг Медведев/Сафиуллин 1-й круг Александрова/Веснина 1-й круг Андреева/Шнайдер ? Андреева/Медведев 1-й круг

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже закончится 4 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».