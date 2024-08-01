Мирра Андреева и Диана Шнайдер выбили из сетки олимпийских чемпионок. Эмоции после победы просто фонтанировали.

«У Мирры руки трясутся, у меня глаз дёргается». Наша теннисная пара поборется за медали ОИ

Российская пара в полуфинале Олимпиады! Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли чемпионок Токио Синякову и Крейчикову в двух сетах. Вторая партия вышла драматичной, наш дуэт не подал на матч, но всё-таки дожал соперниц. И это был самый российский матч на Олимпиаде, потому что журналисты и болельщики поддерживали девчонок во весь голос. После победы Мирра и Диана с улыбками и шутками пообщались с «Чемпионатом».

— Вчера вы сказали, что не промах. И вы не промах! Теперь борьба за медали.

Андреева: Конечно, мы в курсе, что будем бороться за медали. Но это неважно. Мы будем выходить и биться за каждый матч.

Шнайдер: Оставим всех себя!

Андреева: Если всё сложится хорошо, будем бороться за золото. Если нет — за бронзу. Аппетит приходит во время еды, он придет, но будем делать своё дело на корте.

— Как удалось не расклеиться, когда не подали на матч?

Шнайдер: Взаимопомощь! Мы поддерживали друг друга, это помогло остаться в игре и собраться в нужный момент.

— Вы говорили, что чувствуете давление, когда остались одни из наших, но первый сет — сразу 6:1.

Шнайдер: Ну у нас такая поддержка была!

— Мы орали, как могли.

Андреева: Мы всё слышали! Спасибо вам и всем большое, что нас поддерживали. Очень приятно! За соперниц болело много людей. Но наши люди [тоже] пришли — это дало много сил.

Шнайдер: Причём наши были в меньшинстве, но перекрикивали всех! Как обычно.

— Какая была тактика на действующих чемпионок?

Андреева: Мы знали, что Синякова очень хорошая парница. Но я знала, что они давно не играли вместе. Может, у них что-то случилось, было видно, что они не так сыграны. Знали, что Синякова будет двигаться у сетки. Старались играть через заднюю линию, играли просто, не придумывали.

Шнайдер: И «свечки» в помощь!

— Но как вы общаетесь в ключевые моменты! 3:3, 15:0 в вашу пользу на чужой подаче, а Диана: «У меня глаз дергается».

Шнайдер: У меня реально глаз дергался, ха-ха. У меня глаз дёргается, у Мирры руки трясутся.

Андреева: Это когда ты забила по линии, да! Я там была не против, что у тебя глаз дёргается. Если помогает, пусть дёргается.

Диана Шнайдер Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Ощущаете, что за вас топит новая аудитория?

Шнайдер: Это круто! Рады, что привлекаем людей больше смотреть теннис. Тем более женский, а тем более парный, ха-ха!

— Мирра, когда за мороженым?

Шнайдер: Да, Мирра, когда?

Андреева: Завтра не получится, мы играем. Но как будет время, надеюсь, с золотой медалью пойдём есть мороженое.

— Мы вам завтра сюда принесём.

Андреева: Договорились! Это хорошая мотивация!