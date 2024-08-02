Прощай, сэр Энди! Рекордсмен Игр Маррей провёл последний матч в великой карьере

37-летний Энди Маррей в последний раз вернулся на корты «Ролан Гаррос», чтобы на Олимпийских играх в Париже провести заключительный турнир в своей карьере. Изначально уроженец Суррея планировал выступить в одиночном и парном разрядах, но проблемы со здоровьем заставили британца сосредоточиться на дуэте с Даниэлем Эвансом. Чуть больше месяца назад Энди удалили кисту из позвоночника, и выступление в одиночке в такой ситуации для него не имело никакого смысла.

А вот в парном разряде сэр Энди сумел в последний раз по-настоящему зажечь на теннисных кортах. Их путь с Эвансом в Париже мог закончиться уже на стадии первого круга, когда японцы Таро Дэниэл и Кей Нисикори имели пятерной матчбол на чемпионском тай-брейке! Представители Страны восходящего солнца вели 9:4 и находились в одном взятом розыгрыше от победы, но британцы выстояли и совершили выдающийся камбэк – 11:9 в их пользу.

Энди Маррей с Даниэлем Эвансом Фото: Julian Finney/Getty Images

Матч спустя ситуация повторилась. Во втором круге Энди и Даниэль на всё том же чемпионском тай-брейке горели 7:9 во встрече с бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном, но снова проявили чудеса воли. Двойной матчбол был ими отыгран, а спустя несколько минут британцы оказались в четвертьфинале Парижа-2024. За два пройденных круга Маррей семь раз находился в одном очке от вылета и завершения карьеры, однако ценой громадных усилий добыл возможность ещё раз сыграть в олимпийском четвертьфинале.

Реакция Энди Маррея на выход в четвертьфинал Олимпиады Фото Маррей расчувствовался после выхода в 1/4 финала ОИ-2024. Трибуны хором кричали «Энди!»

После нервной победы Маррей некоторое время просидел на скамейке, плача от нахлынувших чувств. Трибуны в это время хором скандировали «Энди! Энди! Энди!». «Конечно, это невероятно эмоциональный момент. Я невероятно рад. А потом не знаю, что произошло. Это были слёзы счастья. Не знаю, откуда они взялись. Рад, что мы справились с ещё одной потрясающей концовкой», — говорил Маррей на пресс-конференции.

Спустя два дня Энди всё-таки провёл заключительный матч в карьере, не сумев пробиться в полуфинал французской Олимпиады. Слишком сильны были соперники — третьи сеяные турнира Тейлор Фритц и Томми Пол. В Париже американский дуэт является одним из главных претендентов на золотую медаль в мужском парном разряде. И свой фаворитский статус Тейлор и Томми подтвердили за час с небольшим, одержав убедительную победу – 6:2, 6:4.

Даже в столь безнадёжном матче Маррей и Эванс не сдались без боя. Проигрывая 2:5 во втором сете, по уже заведённой традиции британцы отыграли матчбол в восьмом гейме, сумев продолжить сопротивление. Маррей забил смэш, продлив свою карьеру ещё на десяток минут. Этот гейм получился самым красивым и продолжительным во всём матче. Британцы имели пять брейк-поинтов, последний из которых увенчался успехом.

Энди и Даниэль завели трибуны, которые хотели как можно дольше любоваться игрой Маррея. Британцы заиграли в лучший за всю встречу теннис и смогли взять ещё один гейм, но дальше американцы своего не упустили. Вторая подача на матч оказалась результативной для Тейлора и Томми. Они пробились в полуфинал Игр, а карьера Маррея подошла к концу. У сетки американцы максимально тепло приветствовали шотландца, а трибуны ещё долго аплодировали финальному пребыванию Энди на корте Сюзанн Ленглен. Вторую по значимости площадку комплекса «Ролан Гаррос» британец покидал в слезах под продолжительные овации.

Символично, что Энди завершил теннисный путь на Олимпийских играх. На тех самых соревнованиях, рекордсменом которых он как раз и является. Маррей – единственный двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде. Впервые на высшую ступень олимпийского пьедестала он поднялся в Англии, выиграв золотую медаль Лондона-2012. В решающем матче на Центральном корте Уимблдона Маррей учинил форменный разгром великому швейцарцу Роджеру Федереру, отдав за три сета семь геймов – 6:4, 6:1, 6:2.

Энди Маррей Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Спустя четыре года он добыл ещё одно олимпийское золото, став лучшим на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда в решающем матче в четырёх сетах шотландец переиграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро – 7:5, 4:6, 6:2, 7:5. Сравняться с Марреем по количеству выигранных Олимпиад в одиночке после завершения турнира в Париже ни у кого точно не выйдет, так как после вылета из сетки испанца Рафаэля Надаля и немца Александра Зверева нас ждёт чемпион, который победит впервые.

После 19 лет пребывания в туре экс первая ракетка мира отправляется на покой с целым рядом грандиозных достижений: 739 побед, из них 105 над топ-10, 41 неделя на вершине рейтинга и навсегда вписанное в историю мирового и британского тенниса имя. В 2012-м он стал первым британцем в Открытой эре, выигравшим турнир «Большого шлема» в мужском одиночном разряде: это произошло на Открытом чемпионате США.

В 2013-м стал первым с 1936 года британским теннисистом, выигравшим Уимблдон в мужском одиночном разряде (2013, 2016). Всего за карьеру Маррей 11 раз играл в финалах турниров «Большого шлема» (как минимум по разу на каждом из них) и одержал три победы. Победитель 49 турниров ATP (из них 46 — в одиночном разряде). Помимо двух олимпийских титулов в одиночке, в 2012-м было добыто ещё и серебро Олимпиады в миксте.

Спустя несколько минут после завершения четвертьфинала Олимпиады ассоциация лаун-тенниса уже объявила, что главный корт в Queen’s Club назовут в честь Маррея. Энди – единственный пятикратный чемпион в истории лондонского турнира. Также он один из восьми игроков, побеждавших в один год в Queen’s Club и на «Уимблдоне» (2013, 2016).

После завершения Марреем карьеры можно констатировать, что в туре осталось всего два представителя легендарной «Большой четвёрки», с которой в первую очередь и ассоциировался мужской теннис на протяжении почти полутора десятилетий. Серб Новак Джокович и испанец Надаль (хотя Рафаэль очень близок к уходу) продолжают выступления в туре, тогда как Маррей сегодня присоединился к ранее завершившему карьеру Федереру. Прощай, сэр Энди. Твоя карьера была действительно потрясающей.