Все кричим «МиДи» и болеем за наших девушек! Андреева и Шнайдер борются за финал Олимпиады

Молодым россиянкам нужно выиграть один матч из двух, чтобы завоевать медаль на Играх.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер — единственные теннисисты/теннисистки от России на Олимпиаде, которые не потеряли шансов на медали. Сегодня, 2 августа, им предстоит ответственное сражение в полуфинале парного разряда, в котором соперницами наших девушек станут испанки Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо.

В предыдущий игровой день мы запустили опрос «Какой никнейм нашей олимпийской пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер вам больше нравится?». В лидеры вырвался вариант «МиДи» — по первым двум буквам имён теннисисток.

Мирра и Диана уже имеют право на никнейм — всё-таки полуфиналистки Олимпиады. А ведь они впервые сыграли друг с другом в паре именно на этих Играх! Изначально предполагалось, что пары будут сформированы иначе. В частности, планировалось, что Шнайдер будет играть в тандеме с Еленой Весниной. Однако череда отказов привела к необходимости на ходу перекраивать дуэты.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер более успешны как одиночницы. В соответствующем рейтинге они сейчас 23-я и 24-я соответственно, а в парной классификации идут 95-й и 65-й. Главное достижение Мирры в одиночке на турнирах «Большого шлема» — полуфинал «Ролан Гаррос», который ещё свеж в памяти. А уже потом, в июле, юная спортсменка впервые в карьере завоевала титул на уровне WTA, победив в Яссах.

Шнайдер пока выступает на мэйджорах чуть скромнее. В этом году она добралась до третьего круга Уимблдона. Зато титулов у неё уже три, и все завоёваны в этом году: Хуахин, Бад-Хомбург и «пятисотник» в Будапеште.

В парном разряде такого дисбаланса у них не наблюдается. Даже лучший результат на ТБШ у Мирры и у Дианы одинаковый: четвертьфинал «Ролан Гаррос» 2024 года — правда, с разными напарницами. Андреева тогда, выйдя в полуфинал одиночки, снялась с пары, в которой выступала с Верой Звонарёвой, а Шнайдер добралась до восьмёрки лучших вместе с американкой Эммой Наварро.

На олимпийском турнире россиянки прибавляли с каждым матчем. В первом круге они лишь на чемпионском тай-брейке дожали австралиек Айлу Томлянович и Оливию Гадеки — 6:3, 2:6, [10:6]. Во втором — повесили «баранку» пятым сеяным Габриэле Дабровски и Лейле Фернандес — 6:4, 6:0. В четвертьфинале преподнесли едва ли не главную сенсацию всего турнира, выбив Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (2) — 6:1, 7:5.

Важный факт: Андреева — правша, а Шнайдер — левша. По мнению Мирры, это даёт паре дополнительное преимущество. «Мне легче, когда со мной играет левша, потому что сразу два форхенда. Тем более у Дианы такая ракета слева летит. Подача неудобная. Так что это преимущество», — говорила она в интервью «Чемпионату».

Теперь необходимо обыгрывать Букшу и Соррибес-Тормо. В одиночном разряде Кристина занимает 60-ю строчку, а Сара — 71-ю. В парной классификации они идут 20-й и 27-й соответственно. И имеют на двоих девять парных титулов на уровне WTA. Соррибес-Тормо периодически довольно далеко проходит по сетке на мэйджорах. На всех ТБШ она доходила как минимум до четвертьфинала. А Букша может похвастаться выходом в четвертьфинал Australian Open — 2024 в парном разряде.

После встречи с испанками Мирра и Диана проведут ещё один матч — либо за золото, либо, чего не хотелось бы, за бронзу. В заключительном противостоянии они поборются либо с чешками Каролиной Муховой и Линдой Носковой, выбивших из сетки первых сеяных Кори Гауфф и Джессику Пегулу, либо с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани, третьими сеяными, которые полтора месяца назад дошли до финала «Ролан Гаррос» в паре.

Лёгкой прогулки у россиянок не предвидится ни сегодня, ни в заключительный день соревнований. Поддержим же Мирру и Диану, о которых уже сейчас можно сказать, что они выступили лучше всех теннисистов от России на этих Играх!

Матч Букша/Соррибес-Тормо — Андреева/Шнайдер состоится сегодня, 2 августа, и начнётся не ранее 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.